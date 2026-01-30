Konak’ta okullar yeni döneme hazırlanıyor

BirGün EGE

Konak Belediyesi’ne bağlı ekipler, öğrenciler yarıyıl tatilinin tadını çıkarırken okulları yeni döneme hazırlıyor. Öğrencilerin tatilde olduğu günleri değerlendiren Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri, dış cephe boyasından asfalt yenilemeye, boya badanadan ağaç budamaya, okulların ihtiyacı olan bakım ve onarımı üstlendi. Çalışma kapsamında, Nuri Öz İlkokulu’nun dış cephesi, Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu’nun da koridor ve sınıfları boyandı. Tertemiz ve hijyenik bir kullanım imkânı sağlayan boyama işlemi ile çocukların daha sağlıklı şartlarda eğitim almalarına imkân tanındı.

Sarıkamış İlkokulu’nun bahçesinde de asfalt kazıma ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Yenilenen asfalt zemin üzerine uygulanacak çizim ile alanda basketbol sahası oluşturulacak ve çocukların bahçeyi daha işlevsel kullanması sağlanacak. Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu bahçesinde ise bordür, parke ve asfaltlama işi yapılacak. Tatil boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında, projesi tamamlanan okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Çocuklar için sosyal etkinlikler düzenlerken bir yandan da onlar tatildeyken boş olan okullarını yeni döneme hazırlıyoruz. İhtiyacı olan çok okulumuz var, proje proje ilerleyerek mümkün olduğu kadar çok okulda eğitim şartlarının iyileşmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.