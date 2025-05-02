Konak’ta okuma-yazma seferberliği başladı

BirGün EGE

Konak Belediyesi Konaklı komşularının sesine kulak verdi. Konak’ta özellikle kadınlardan okuma-yazma kursu açılmasına yönelik gelen yoğun talebin değerlendirilmesinin ardından iki ayrı merkezde kurs açıldı. Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün özverili çabalarıyla hayata geçirilen kurslar Beştepeler Sosyal Tesisleri ile Aziziye Semt Merkezi’nde iki sınıf halinde eğitime başladı. Yetişkinler için açılan kurslara, okuma yazma öğrenmek ve ilkokul mezunu olmak isteyen kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Biz, Konak’ta adil kent, eşit yurttaş hayaliyle yola çıktık. Bu hayali gerçekleştirmek için somut adımlar atıyoruz. Bunu da Konaklı komşularımızla diyalog halinde yapıyoruz. Dünya Kadınlar Günü’nde Beştepeler’deydik, burada kadınlarla buluştuk. Okuma-yazma kursu istediler ve bunu büyük bir mutluluk ve gururla gerçekleştiriyoruz. Konak’ta kadınlar daha güçlü olsun diye gösterdiğimiz çaba devam edecek” dedi.

İlkokula üç yıl devam eden ancak daha sonra eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Berivan Arslan, Konak Belediyesi’nin öncülüğünde açılan okuma-yazma kursu sayesinde 30 yaşında yeniden okul sırasına döndü. Amacının ilkokul diploması alarak ehliyet kursuna başvurmak olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu: “Burası benim için bir şans oldu. Diplomamı almak için geliyorum çünkü sürücü ehliyeti almak istiyorum.”

Üç çocuk annesi Nuran Barış da çocukları okuldayken kendisinin de zamanını okuma yazma öğrenerek değerlendirdiğini söyledi. Aynı zamanda sosyalleşme imkânı da sunan kursta yeni arkadaşlar edindiğini ifade eden Barış, “Hiç okula gitmedim. Burası bizim için bir fırsat oldu ve çok da iyi oldu. Burada okuma yazma öğrendiğimiz için çok mutluyuz. Burada aynı zamanda yeni arkadaşlar da edindik” dedi.

Konak’ta okuma yazma bilmeyen yetişkin kalmamasını amaçlayan Okuma-Yazma Kursu, iki kademeden oluşuyor. Kursun birinci kademesi 160 saat, ikinci kademesi ise 220 saatte tamamlanıyor. Birinci kademede temelden okuma-yazma öğretiliyor. Türkçe, Matematik, Yaşam Becerileri derslerinin de yer aldığı ilk kademeyi başarıyla tamamlayanlar okur-yazar sertifikası almaya hak kazanıyor. Birinci kademeden geçer not alanlar isterlerse ikinci kademeye başvurabiliyor. İkinci kademe programında Türkçe, Matematik, Yaşam Becerileri ve Hayat Bilgisi dersleri okutuluyor. Kurs bitiminde yapılan sınavda başarılı olanlar İlkokul diploması yerine geçen İkinci Kademe Okur-Yazar Belgesine kavuşuyor.