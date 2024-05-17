Konak’ta ‘Okuyan Bir Gelecek’ inşa ediliyor

Çocukların kitap sevgisini erken yaşta edinmeleri için çalışmalar yapan Konak Belediyesi, AÇEV iş birliğinde ‘Okuyan Bir Gelecek’ projesine büyük önem veriyor. Projeye yeni dönem kayıtları eylül ayında başlayacak.

BirGün EGE

Konak Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde sürdürülen ‘Okuyan Bir Gelecek’ projesi, çocuklara erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor.

Beştepeler ile Toros Sosyal Tesisleri’nin yanı sıra Zeytinlik ve Aziziye semt merkezlerinde de yürütülen proje kapsamında miniklere, AÇEV tarafından belirlenen kitaplar eğitmenler tarafından dikkat çekici bir şekilde okunduktan sonra bilinmeyen kelimelerin tanımı yapılarak kelime dağarcıklarının gelişimine katkı sağlanıyor.

Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren ve 10 hafta boyunca devam eden proje sayesinde çocuklara kitaplardaki hikâyelere uygun olarak oyunlar da oynatılıyor. Dezavantajlı bölgelerde uygulanan proje ile okul öncesi eğitime erişemeyen dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunulmasının yanı sıra ebeveynlerin çocuklarının sağlıklı gelişimlerini destekleyebilmeleri de hedefleniyor.

KELİME DAĞARCIĞI ARTTI

AÇEV iş birliğinde yürütülen ‘Okuyan Bir Gelecek’ projesi kapsamında çocukların erken yaşlarda okuma alışkanlığı kazanması ve dil gelişimi başta olmak üzere zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla ‘Okuma Grupları Programı’ düzenleniyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından çocuklara verilen kitap okuma eğitiminin ardından ebeveynler de ‘Aile Seminerleri’ ile çocuklarının sağlıklı gelişimlerini destekleyebilmeleri için bilinçlendiriliyor. Ebeveynlere çocuklarına okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak için neler yapılabilecekleri ile nitelikli çocuk kitaplarının özellikleri anlatılıyor.

Okul öncesi dönemin çocuklara kitap sevgisi aşılamak açısından önemli bir dönem olduğunu vurgulayan eğitmenler, proje sayesinde çocukların kelime dağarcıklarının her geçen gün arttığına dikkat çekiyor.

YENİ DÖNEM KAYITLARI

Yıl boyunca Minikler Konağı ile Oyun Odaları’nda uygulanan ve Konak’ın birçok semtinde yaygınlaştırılması planlanan projenin yeni dönem kayıtları eylül ayında başlayacak. Kayıtlar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0 232 484 53 01 numaralı telefondan Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2963 dâhili hattına bağlanarak bilgi edinebiliyor.