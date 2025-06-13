Konak’ta örnek davranış: Ücretsiz HIV testi hizmeti

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’yle yaptığı protokol kapsamında devam eden Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi, HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) tanısında erken teşhis imkânı sunuyor. Ücretsiz testin yanı sıra merkezde, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma yolları hakkında danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında randevulu olarak çalışan merkezden yararlanmak isteyenler (0232) 484 22 91 numaralı telefondan randevu alabiliyor. Konak Belediyesi’nin Sağlık işleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi’nden yararlanmak isteyenlerin bilgileri kayıt altına alınmıyor. Başvuruda isim, vatandaşlık, uyruk, cinsiyet, medeni hal, ikamet ya da herhangi bir şart aranmadığı gibi tüm prosedür anonim şekilde işliyor. Böylece kişinin gizlilik ve güvenliği sağlanırken toplumsal damgalanma gibi endişelere kapılmasının da önüne geçiliyor.

Test yaptıran kişi, sonucunu beklerken gönüllü danışmanlık hizmetinden de yararlanıyor. Bu kapsamda HIV enfeksiyonundan korunma yolları, virüsün bulaşma yolları, nasıl bir virüs olduğu ve nelere yol açabildiği, belirtileri ve kuluçka dönemi gibi konularda bilgilendirme yapılıyor. Pozitiflik durumunda ise nasıl bir yol izlemesi gerektiğiyle ilgili yönlendirme yapılıyor.