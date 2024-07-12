Konak’ta sokaklar çocukların

BirGün EGE

Konaklı çocukların özgürce oyun oynamalarını sağlayan ve geleneksel sokak oyunlarını yeniden canlandıran ‘Mutlu Çocuklar Sokağı’ etkinlikleri 1. Kadriye ve Mehmet Akif mahallelerinde düzenlenen etkinlikle başladı

Konak Belediyesi’nin düzenlediği ‘Mutlu Çocuklar Sokağı’ etkinliklerinin ilki 1. Kadriye Mahallesi 628 Sokak’ta yapıldı. Beştepeler Sosyal Tesisi önünde yer alan sokak, çocukların oyun oynayabilmesi ve düzenlenen etkinliklere güvenle katılabilmeleri için trafiğe kapatıldı. Müziğin hiç durmadığı ve çocukların neşeyle dans ettiği etkinlikte Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da çocukları yalnız bırakmayarak onların eğlencesine ortak oldu.

Gün boyu süren birbirinden çeşitli ve eğlenceli etkinlikler kapsamında çocuklar çiçek dikim, çevre atık bilgilendirme, mask boyama, yüz boyama, patates baskılı bandana yapımı ve boncuk bileklik yapımı atölyelerine katılarak el becerilerini geliştirdi. Spora meraklı çocuklar basketbol, voleybol ve badminton oynadı; minik futbolcular ise minyatür kale futbolda gol atmaya doyamadı. Zekâ oyunları yarışması yapan, lego ve yapbozlarla yaratıcılıklarını geliştiren çocuklar bir yandan da anne babalarının da zamanında oynamış olduğu geleneksel sokak oyunları ip atlama, hulahop çevirme, istop ve seksek oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

İkinci gün etkinliği ise Mehmet Akif Mahallesi Adalet Caddesi’nde gerçekleştirildi. Gültepeli çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik her hafta sonu ilçenin başka sokaklarında sürecek.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Mutlu Çocuklar Sokağı” etkinliklerinde çocuklarla bir araya gelerek onlarla oyunlar oynadı, birlikte dans etti. Çocukların sokaklarda özgürce oynayabildiği etkinliği, tüm mahallelere taşıyacaklarını dile getiren Başkan Mutlu, “Okullar kapandı ve çocuklar evlerde. Biz de mahallelere oyunlarımızla, öğretmenlerimizle gelelim, sokaklarımızı oyun alanına çevirelim dedik. Konak’ın bütün mahallelerinde sokakları, çocukların oyun alanına çevirmek için çalışacağız” diye konuştu.