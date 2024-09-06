Konak’ta sosyal hayata engel yok

BirGün EGE

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Konak Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların tekerlekli ve akülü sandalye taleplerine hızla yanıt veriyor.

Bedensel engeli bulunan ya da yürüme zorluğu yaşayan vatandaşların sosyal hayattaki en büyük yardımcıları olan tekerlekli ve akülü sandalyeler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sosyal incelemenin ardından belirlenen adreslere teslim ediliyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Engelli komşularımızın taleplerini en hızlı şekilde çözüme ulaştırmak ve onların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını sağlayabilmek için canla başla çalışıyoruz. Tekerlekli ya da akülü sandalyesi olmadığı için yıllardır evlerinden çıkamayan komşularımız olduğunu bilmek sunduğumuz bu desteğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızla engelli komşularımızın yaşamlarını kolaylaştırma gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.