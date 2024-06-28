Konak’ta spor her yerde

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin spor okullarında yaz dönemi kursları başladı. Belediyenin Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği kurslar, 9 merkezde 11 ayrı branşta gerçekleştiriliyor. Kadınlar için semt merkezlerinde düzenlenen spor kurslarının yanı sıra, Açık Havada Sabah Sporu etkinliği de her yaştan Konaklıyı kentin park ve meydanlarında güne sporla başlatmaya devam ediyor.

Konak Belediyesi’nin spor okullarından yaklaşık bin 500 Konaklı yararlanıyor. Konak Belediyesi’nin 4 ve 10 yaş arası çocuklar için düzenlediği spor kursları, iki ayrı merkezde miniklerin sporla tanışmasına imkân sağlıyor. Faaliyetler Gültepe Atatürk Spor Tesisi başta olmak üzere ilçenin dört bir yanındaki tesis ve merkezlerinde yaz, kış kesintisiz devam ediyor.