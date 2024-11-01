Konak’ta yeni dönem kurs kayıtları

BirGün EGE

Konak Belediyesi, yetişkinler ve çocuklar için her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ilgi çeken kurslar düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri, Kültür ve Sosyal İşler ve Sağlık İşleri Müdürlüğü çatısı altında düzenlenen ücretsiz kurslara kayıtlar başladı.

Yetişkinlere hafta içi, çocuklara ise hafta içi ve hafta sonu verilecek olan kurslara kayıt yaptırmak isteyenler internet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yetişkinler için Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, dikiş, el sanatları, resim, seramik kursları düzenlenirken, 8-14 yaş arası çocuklar Çok Sesli Çocuk Korosu’na, 7-14 yaş arası çocuklar ise resim, piyano ve keman kursuna katılabilecek.

Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen kültür sanat ve el sanatları kursları Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Beştepeler Sosyal Tesisleri’nin yanı sıra Prof. Nermin Abadan Unat, Aziziye, Ballıkuyu, Gültepe, İsmetpaşa, Saadet Mirci, Mersinli, Zeytinlik, Hatay, Hilmi Değirmenci ile Mersinli Semt Merkezleri’nde verilecek.