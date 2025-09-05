Konak’ta yüzler sağlıkla gülüyor

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin bu dönem ilk kez hizmete açtığı ve üç ay önce faaliyete başlayan Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Konaklıların hayatını kolaylaştırdı. Konak’ta ikamet eden yurttaşların, uzun randevu sıraları beklemeden ve hiçbir ücret ödemeden yararlandığı hizmetten üç ay içinde 279 Konaklı yararlandı.

(0232) 484 22 91 numaralı telefonu arayarak veya İkiçeşmelik’teki Cici Park içerisinde bulunan belediye hizmet binasına bireysel başvuru yaparak kolayca randevu alan hastalar, ücretsiz muayenenin ardından yine hiçbir ücret ödemeden tedavi oldu. Klinikten yararlananlar, tedavinin yanı sıra ağız florası ve diş koruması için neler yapmaları gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti de aldı.

Sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerinden olan Konak Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, hizmetten yararlanan Konaklılardan da tam not aldı. Torununu kliniğe getiren Nurcan Ertaş, ülkenin bulunduğu ekonomik şartlarda Konak Belediyesi’nin ücretsiz hizmet sağlamasından duyduğu memnuniyeti, “Hem sosyal güvencem yok hem özel diş kliniğine gidecek durumum yok. O yüzden burada diş kliniği olması beni çok mutlu etti. Hizmetlerinden dolayı Konak Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

ÜCRETSİZ DİŞ HİZMETİ

Konak Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden hizmet alan Tuğba Şanlı da kolay ulaşılabilirliğe vurgu yaparak, “Belediyenin diş kliniği hizmetinden yararlandım. Normalde hastanelerden randevu almak zor, özele de gidemiyoruz. Belediyenin böyle ücretsiz bir hizmeti olması ve bizim için bu kadar kolay ulaşılabilir olması çok harika. Konak Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.