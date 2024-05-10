Konak’taki çocuklar diş fırçalamayı sevdi

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin Diş Hekimleri Odası, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ve Kordon Soroptimist Kulübü ile birlikte hazırladığı proje kapsamında 3-6 yaş grubundaki çocuklara diş sağlığı eğitimi verildi. Beştepeler, Agora ve Toros semt merkezlerinde düzenlenen programa, bu semt merkezlerinde oyun odasına devam eden çocuklar katıldı.

Oldukça eğlenceli geçen eğitim kapsamında çocuklar doğru şekilde diş fırçalamayı, günde kaç kez diş fırçalanacağını, diş fırçası ve diş macununu nasıl kullanacaklarını öğrendi. İzmir Diş Hekimleri Odası Eğitim Komisyonundan Diş Hekimi Filiz Yamaner’in eğlenceli anlatımını ilgiyle dinleyen çocuklar, diş ve çene modeli maketi üzerinde uygulamalı olarak diş fırçalamayı gördü. Öğrendiklerini, neşe içinde izledikleri çizgi film ile pekiştiren çocuklara eğitim bitiminde diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.