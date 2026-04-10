Konak’tan Dario Moreno anısına nostaljik şenlik

BirGün/EGE

Konak Belediyesi, İzmir’in belleğinde silinmez bir iz bırakan, şarkılarıyla kentin ruhunu dünyaya duyuran Dario Moreno’nun 105’inci doğum yıl dönümü anısına uzun süre hafızalarda kalacak bir etkinlik düzenliyor. İzmir’in sembol isimlerinden Moreno’nun dillere pelesenk olmuş şarkılarının söyleneceği “Dario Moreno Sokak Şenliği” unutulmaz sanatçının sevenlerini bir araya getirecek. Usta sanatçının adının yaşatıldığı tarihi sokakta, 11 Nisan Cumartesi günü saat 15.00-22.00 arasında düzenlenecek sokak şenliği ile 60’lı ve 70’li yılların büyüleyici atmosferi Karataş’a taşınacak.

Saat 15.00’te başlayacak şenlikte, katılımcıları, gün boyu sürecek festival programı bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Özlem Menokan konseri, Bando Şefi Hüseyin Çetin önderliğinde Karşıyaka Belediyesi Bandosu, Deniz Aygül Araal ve Uğur Sayınbatur ile Konak Kültür Orkestrası en sevilen nostaljik eserlerle sahne alacak. Akşamın ritmini ise DJ Büşra ile 60’lar 70’ler eşliğinde sunulacak müzik şöleni doruğa çıkaracak. Dans tutkunları için de unutulmaz anlara sahne olacak etkinlikte; Burak Özçelik önderliğinde Tangoizm Dans Atölyesi ise hem performanslarını sergileyecek hem de katılmak isteyenlerle özel bir workshop düzenleyecek.

Şenlik kapsamında kurulacak Vintage Pazarı, antika meraklılarını ve dönem eşyalarına ilgi duyanları bir araya getirecek. Eski İzmir fotoğrafları ve retro objelerle bezeli özel fotoğraf köşesi, ziyaretçilere anılarını ölümsüzleştirme fırsatı sunacak. Günün en heyecanlı anlarından biri ise “En İyi Kostüm Yarışması” olacak. Dönem ruhunu yansıtan kıyafet ve aksesuarlarıyla şenliğe katılacak olan İzmirliler, podyumda renkli görüntüler oluşturacak. Festival katılımcıları için hazırlanan karikatür çizim köşesinde eğlenceli portreler ortaya çıkacak. Fenerbahçe Kulübü'nün ev sahipliğinde ziyarete açık olacak Dario Moreno Evi ise sanatçının sevenlerinin, Moreno’nun izinde tarih kokan bir atmosfer yaşamalarını sağlayacak.

Tüm İzmirlileri dönem kostümleriyle birlikte bu eşsiz şölene katılmaya davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “İzmir’in ruhunu, neşesini ve o eşsiz hoşgörüsünü şarkılarıyla tüm dünyaya haykıran Dario Moreno’yu adına yakışır bir şenlikle anacağız. Tüm İzmirlileri, vintage pazarından dans gösterilerine, orkestralarımızın eşsiz ezgilerinden kostüm yarışmasına kadar her ayrıntının düşünüldüğü bu özel şenlikte bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.