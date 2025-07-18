Konser iptal, beton serbest

Geçtiğimiz yıllarda Bodrum, Efes, Aspendos gibi antik kentlerde bulunan tiyatrolardaki yaz konserlerinde ünlü isimler sahne almıştı.

Organizasyon şirketleri, antik tiyatrolarda konserler düzenlemek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na mayıs ayında başvuru yapmıştı. Temmuz ayında düzenlenecek bu konserler için dilekçeye yazdıkları isimler arasında Yalın, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso, Sertab Erener, Melike Şahin, Cem Adrian da vardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu başvurulara yazılı olarak olumlu yanıt verildi. Ancak bu izin yazısından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yetkililer, organizatörleri aradı, bu sanatçıların konserlerini antik tiyatrolarda yapamayacaklarını, yerlerine başka isimler bulmalarını söylediler.

İMAMOĞLU KARA LİSTESİ

İddiaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve darbe girişimini protesto eden öğrencilerin hapsedilmesine tepki gösterdikleri için bu isimleri kara listeye aldı. Bu konuda yaptığımız haber yalanlanmadı ve açıklama yapılmadı. Bir süre sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözlü olarak antik tiyatrolardaki tüm yaz konserlerinin iptal edildiğini organizatörlere bildirdi. Gerekçe olarak; Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun izin vermediği söylendi. Bazı antik kentlerde ise restorasyon olacağı öne sürüldü.

RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ: KONSERLER İPTAL

Önceki gün Kültür ve Turizm Bakanlığı, organizatörlere ‘Tahsis İptal İşlemleri’ konulu resmi yazı gönderdi. Antik tiyatro yaz konserleri için önce izin verildiği anlatılan yazının devamında şöyle denildi: “Ancak Genel Müdürlüğümüz ilgi yazısında belirtildiği üzere, söz konusu tahsis talepleri Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmediğinden iptal edilmiştir.” Oysa bu konserlere binlerce bilet çoktan satılmıştı. Konserler için uzun süredir reklam yapan, antik tiyatronun kirasını ödeyen, ekipleri ayarlayan organizatörler, milyonlarca lira harcadıklarını ve paralarını nasıl geri alacaklarını bilmediklerini ifade ediyor. Bilet alan binlerce kişiye de parası iade edilecek. Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonların bedeli, ekonomiden siyasal ve sosyal hayata kadar her alanda halka ödettiriliyor.

BAKANIN ENİŞTESİ BİNA YAPTI

Antik tiyatrolarda yapılan konserlerin tarihi eserlere zarar verdiği uzun zamandır tartışılıyor ve bu konserlere tepki gösteriliyor. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu uygulamasının tarihi duyarlılıktan kaynaklanmadığı kesin. Çünkü Türkiye’nin belki de en önemli sit alanı olan Efes Antik Kenti’nin göbeğine bina bile diktiler.

2022 yılında Efes Antik Kenti’ndeki antik tiyatronun tam karşısında inşaat başladı. Birinci derece sit alanı olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’nde normalde çivi bile çakılamazdı. Ama Efes Deneyim Müzesi adı altında betonarme bina yapıldı. İçinde dijital teknolojiyle antik dönemdeki yaşam canlandırılıyor. Ama binlerce yıl önceki antik yaşamda bile böyle nepotizm, yani akraba kayırmacılığı görülmemiştir.

ENİŞTE YAPTI

Çünkü Efes’in kalbine dökülen betonla inşa edilen müzeyi, Kültür ve Turizm Bakanı’nın eniştesi Mehmet Uğur Esin, yaptı ve işletiyor. Müzeyi işleten Dem Müzecilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi, Astel Bilişim Yatırımları Anonim Şirketi bünyesinde. Bu şirketinde yönetim kurulu başkanı Mehmet Uğur Esin.

Türk vatandaşlarının müzeye girişi 425 TL, turistler ise biletler 40 euroya satılıyor. CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, şubat ayında bu skandal yapıyı gündeme getirdi ama tepki sınırlı kaldı.

∗∗∗

KONSER BOYKOTUNU BU ŞEKİLDE AŞTILAR

19 Mart darbe girişiminden sonra başlayan eylemleri, boykot kampanyaları takip etmişti. Geçmişte Milli Eğitim basın müşavirliği ve başbakanlık başdanışmanlığı yapan Abdülkadir Özkan, X hesabından boykot eylemlerine “Vatan hainliği” demişti. Abdülkadir Özkan, DBL isimli konser organizasyon şirketinin sahibiydi. Bu yıl Britanyalı Muse ve Robbie Williams konserlerini düzenliyordu. Boykot kampanyasına bu konserler de dahil edildi ve Muse ile Robbie Williams’a konserlere gelmemeleri çağrısı yapıldı. Muse konseri iptal ettiğini duyurdu. Robbie Williams’ın konseri ise DBL’nin organizasyonundan çıktı. Şimdi boykot edilmemesi için Robbie Williams konserini yine iktidara çok yakın olarak bilinen Atlantis isimli organizasyon şirketi düzenliyor.

∗∗∗

BAKANIN ÇİFTLİĞİ VAR

Türkiye’nin en büyük turizm şirketlerinin sahibi olan Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlık dönemindeki skandalların sonu gelmedi. Son olarak Grand Kartal Otel yangınında sorumluluklarından sıyrıldı, istifa etmedi. ETS Holding’de yöneticisiyken bakanlık yatırım ve işletmeler genel müdürü olarak görevlendirdiği Neşe Çaldık’ın arasında olduğu bürokratlar için soruşturma izni bile vermedi. Ersoy, Muğla Bodrum Adalıyalı Koyu’nda Turizm Bakanlığı’na ait bir orman arazisini otel yapmak için kendi şirketine tahsis etti. Yine Bakan’ın ana hissedarı olduğu Bodrum Türkbükü’ndeki MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş.’nin 5 yıldızlı otel projesine 2 milyar 350 milyon TL yatırım teşvik desteği verildi.