Konuşan yargı, damgalayan medya

İktidar kalemşorlarına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve tutuklanması operasyonları siyasi değil, kriminal.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “Yargı anlatmaz. Yargı konuşmaz. Yargı kendini savunmaz” kalıbını kullandı. Yargının sessiz kalmasının “siyasi operasyon algısına yol açtığını” savundu.

Halbuki o eskidendi, yargı konuşmazdı. Artık yargı konuşuyor, suçluyor, hatta polemiğe bile giriyor bazen. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu operasyonları hakkındaki açıklamaları “Konuşan yargı”nın kanıtı. Açıklamalarda İmamoğlu ve gözaltına alınan öbür isimler, yolsuzluklardan ve terör örgütüne yardımcı olma suçlarından hüküm giymiş gibi gösterildi, masumiyet ilkesi ihlal edildi. Daha sorgusu bile başlamadan İmamoğlu’nun şirketine, Murat Ongun’un malvarlığına el konulması hükmün baştan ilan edilmesinin sonucuydu.

“Konuşan yargı”nın bir işareti de Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu’nun yazısında yer alıyordu. İmamoğlu, 13 Ocak’ta, Başsavcı Akın Gürlek’e mesaj atıp randevu istemiş ama Gürlek ona yanıt bile vermemiş. Herhalde mesaj attığını, İmamoğlu’ndan öğrenmemiştir.

İmamoğlu operasyonlarının “siyasi değil kriminal” olduğunu savunanlardan biri de Yeni Şafak yazarı Ali Saydam’dı. Ona göre de muhatapları yeterince konuşmadığı için olay siyasi boyuta indirgenmiş. “İşin kriminal boyutunun, hatta kriz başlamadan önce, anlatılmaya başlanması gerekirdi” uyarısında bulunuyor iktidara.

İktidar yanlısı birçok gazetecinin savunduğu bu tez gerçeği yansıtmıyor. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, iftar konuşmaları operasyonun siyasi olduğunun kanıtı. “Kriminal boyutu”nu anlatmaya da iktidar medyası aylar öncesinden başlamış, İmamoğlu ve ekibini suçlu olarak damgalama kampanyası yürütüyordu. “Vurgunun adresi İBB iştirakleri” “Senden olsa olsa çetebaşı olur”, “Balya balya rant ağı deşifre”, “İmamoğlu-DEM-Kandil anlaşmasının detayları çıktı: 100 milyon dolar” gibi haberlerin yayımlanmadığı gün geçmiyordu neredeyse.

Üniversite diploması da kampanyanın parçasıydı. Hürriyet yazarı Nedim Şener başta olmak üzere, iktidar medyası neredeyse tüm mecralardan İmamoğlu’nun diplomasının usulsüz olduğu hükmünü ilan ediyordu. Nitekim diploma iptalini de siyasi karar olarak göstermekten kaçındılar. Çoğu haberde iptalin, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engellediği bilgisi bile yoktu.

İmamoğlu’na yönelik operasyonu “siyasi değil kriminal” göstermek için olağanüstü çaba harcadı iktidar medyası. “Suç örgütü elebaşı” (Akşam), “Eko sistem” (Sabah), “İhale karşılığı milyarlık villa” (Sabah), “Muz gibi rüşvet (Takvim), “Balya balya soymuşlar (Akit), “Oğlunun arkadaşlarına ihale” (Yeni Şafak) benzeri manşetlerle kampanyayı sürdürdü.

Hem de medyadaki “kriminal” gösterme kampanyası, polisin operasyon görüntüleri ve dosyadaki gizli bilgilerle besleniyor; “Konuşan yargı” burada da kendini gösteriyordu. Tek yanlı, tepkileri, yüzbinlerce insanın toplandığı Saraçhane mitinglerini, tüm ülkeye yayılan protestoları görmezden gelen, suçlamalara karşı verilen yanıtları yok sayan yayınlar yaptılar, yapıyorlar.

Tabii muhalif medyanın da çoğu gizli tanıkların ifadelerine dayanan iddiaları, suçlananların yanıtları ve analizlerle ayrıntılı olarak yayımlaması gerekirdi. İmamoğlu operasyonun siyasi niteliğinin toplumda yeterince anlaşılması için soruşturmanın tüm yönleriyle aktarılması zorunlu.

Gazeteciliğin temel ilkeleri askıda, damgalayan medya, “Konuşan yargı”ya yardım telaşında…

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AA VE TRT HABER’İN YANDAŞLIĞI

İstanbul’daki operasyonda işinsanı Ali Nuhoğlu’nun evinde 40 milyon lira, işyerinde de 1 milyon 300 bin dolar, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı'nın adreslerinde de “yüksek miktarda para ele geçirildiği” yansıdı iktidar medyasına. Hem de polis kamerası görüntüsü eklendi bu haberlere.

Anadolu Ajansı, “İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmasında milyonlarca lira ele geçirildi” başlığıyla TRT Haber de masa üzerine yayılmış paraların görüntüsünü, “İşte İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ele geçirilen paralar” başlığıyla yayımladı. Böylece bütün şüphelilerin evlerinde büyük miktarda para varmış gibi sunulmuş oldu.

Kamu hizmeti yayıncılığı yapması gereken AA ve TRT de medya kampanyasının parçasıydı. İmamoğlu, TRT’de ilk andan itibaren “suç örgütü lideri” olarak tanımlandı.

Sabah programı sunucusu Anda Özmen bile “AVM’den istenen rüşvet var” diyerek, konuğu Murat Yılmaz gibi, suçlamaları kesin gibi anlatıyordu. TRT Haber’de Diriliş Postası yazarı Betül Soysal Bozdoğan’ın sunduğu programda sürekli “İmamoğlu suç örgütü” diyen avukat Aydoğan Ahıakın aynı zamanda AKP Merkez Disiplin Kurulu üyesi. Zaten TRT’de programa çıkmak için AKP veya MHP’li ve iktidar yanlısı olmak zorunlu. TRT ekranları muhaliflere kapalı.

İmamoğlu’nun tutuklanması kararını, açıklanmasından çok önce duyuran da A Haber ile birlikte TRT ve AA’ydı.

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BU KIŞ KOMÜNİZM Mİ GELECEK, KAOS MU?

Soğuk savaş yıllarında devleti yönetenlerin en büyük propaganda silahı “komünizm öcüsü” idi. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, “Bu kış komünizm gelecek” sözünü dilinden düşürmüyordu. Sonraları Ahmet Özal’ın, “Babamı onlar öldürdü” sözü gibi alay konusu haline gelmişti.

Şimdilerde “komünizm öcüsü”nün yerini “kaos tehlikesi” aldı. Her vakada hemen kaos olasılığından bahsediliyor. Politikacıların kaos söylemini medya da kullanıyor, yaygınlaştırıyor.

Son olarak Ekrem İmamoğlu ile 87 kişinin gözaltına alınmasından sonra Sabah, “Kaos planına geçit yok” haberi yayımladı. Haberde operasyonlardan sonra İstanbul Valiliği’nin İstanbul’daki her türlü gösteriyi dört gün süreyle yasakladığı ve bazı caddeleri trafiğe kapattığı belirtiliyordu.

Aslında Sabah’ın haberi eksikti, sadece gösteriler ve caddeler yasaklanmadı. Sosyal medyaya erişim de kısıtlandı. Adı konulmamış olağanüstü hâl uygulanarak, bilgi alma hakkı, ifade ve gösteri düzenleme özgürlüğü engellendi; koca kentin trafiği ve günlük yaşam alt üst edildi.

Hatta İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra İstanbul’daki toplantı ve gösteri yasağının süresi uzatıldı; kente giriş çıkışlar kısıtlandı. “Eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların giriş çıkışına izin verilmeyeceği” açıklandı.

Protestolar İstanbul ve tüm ülkeye yayıldıktan sonra iktidar medyasında kaos haberleri arttı. Türkiye gazetesinin “Devlet kaosu erken gördü” haberinde kaos yaratmak için “3 milyar dolarlık fon kurulduğu” gibi dayanaksız yorumlarla sunuldu kaos tehlikesi!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de mahkeme kararının beklendiği saatlerde devreye girerek, protestoları ve CHP’lilerin konuşmalarını yayımlayan TV’leri lisans iptaliyle tehdit etti. Endişeye kapılan bazı kanallar, canlı yayınları durdurdu. Tehdit etkili de oldu maalesef.

Demokrasi ve özgürlükleri korumak gazeteciliğin temel görevlerindendir. Kaos bahanesiyle özgürlüklerin askıya alınmasını savunmak gazeteciliğe yakışmaz. Bu operasyonu protesto da iktidar medyasında habire övgülere boğulan İsrail ve ABD’deki Gazze protestoları kadar demokratik ve anayasal haktır. Elbette şiddete başvurmadan, demokratik sınırlar içinde kalarak.

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