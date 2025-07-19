Kooperatif, Sol ve Tunç Soyer

Özgür Özel bu akşam da Trabzon’daki eylemde konuşacak! 31 Mart’ta AKP adayı A. Metin Genç’in yüzde 51.48’le seçildiği, CHP adayı H. Süha Saral’ın yüzde 28.46 oy aldığı, E. İmamoğlu’nun da memleketi olan Trabzon’da!

Meydanı görmeden ve bir gün önceden kalabalık ve coşkunun 31 Mart’taki oy oranlarının tersini işaret edeceğine iddiaya girerim.

Özel’in, o meydanda İmamoğlu’na ve tutuklu diğer belediye başkanlarına sahip çıkmakla kalmayıp, memleketin işsizlik, yoksulluk ve hukuksuzluk gibi tüm sorunlarına değineceği de kesin.

Tutuklu belediye başkanlarına sahip çıkmaktan söz ederken, Özel’in kurultayda karşı karşıya geldiler diye Tunç Soyer’i yalnız bırakacağını düşünenlere verdiği cevap da önemli: “Bizde rekabet olur, tartışma olur. Kardeşlik hukukuna zeval getirmek olmaz. Hiçbir kardeşimi satmadım, Tunç kardeşimi de satmam… Tunç Soyer’in de yanına otururum, süreci en yakından, en samimi takip ederim.”

Soyer’in tutuklanma gerekçesinin diğer başkanlardan bir farkı var. Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Ş. Aslanoğlu kooperatif soruşturmasından tutuklular. Deprem sonrası kentsel dönüşüm için kurulan kooperatiflerde nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri, hile ve desise ile maddi çıkar etmek için aldatmaca yaptıkları iddia ediliyor.

Soyer’in avukatlarının geçen gün İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sundukları dilekçede; “Tunç Soyer için tek bir hileli davranışın, desisenin ortaya konulamadığı bu soruşturma dolandırıcılıkla değil, halkın ucuz ve güvenli konutlarda yaşamasını amaçlayan bir yerel yönetim çabasıyla ilgilidir. Tunç Soyer için kuruş menfaat iddiasında bulunamayan bu soruşturma dolandırıcılık hakkında değil, Halk Konut modeli hakkındadır. Bu soruşturma ‘ekonomik demokrasi’ özleminin ve uygulamasının soruşturulmasıdır. Bu soruşturma kentsel dönüşümde kooperatifçilik hakkındadır” denilmişti.

Mahkemenin vereceği kararı öngörmek zor! Ancak, kooperatifçilik ve sol ilişkisini konuşmak gerek.

Kentsel dönüşüm ve kooperatifçilik konusunda sosyal demokrat belediyeciliğin en başarılı örneklerinden biri uluslararası ödüllü Ankara Batıkent projesidir. Onun mimarlarından olan, sosyal demokrasi ve kooperatif modeli konusunda uzman isimlerden Murat Karayalçın da başarısız örnekler nedeniyle kooperatiflerin Türkiye’de kötü ünlenmiş olmalarından rahatsız olsa gerek.

Kooperatifler, özünde; bir kişi bir oy ilkesiyle demokratik katılımcılık, hiyerarşileri azaltmayı ve kazancı eşit dağıtmayı hedefleyen ekonomik ve toplumsal adalet, karşılıklı yardım ve kolektif sorumluluğa dayanan dayanışma anlayışıyla sosyalistlerden sosyal demokratlara solun farklı tonlarının ortak değerlerini gerçekleştirmeyi amaçlar.

Sol, kooperatifleri; kapitalist sisteme karşı bir güç odağı, kâr amacı yerine ihtiyaç odaklı bir dayanışma ekonomisinin yapıtaşı ve işçi öz-yönetimi modeliyle işçilerin kendi işyerlerini sahiplenip yönettiği bir alternatif olarak sahiplenir.

İspanya’daki Mondragon Kooperatifler Grubu, Meksika’da Zapatista kooperatifleri, Küba ve Venezuela’da sosyalist hükümetlerin kapitalizme alternatif ekonomik modeller olarak teşvik ettiği kooperatifler, artılarını da eksilerini tartışarak solun irdelemesi gereken önemli modellerdir.

Kooperatifler, neoliberalizm karşıtı tartışmalarda da ortaklaşa üretim hareketinin bir parçası, özelleştirmeye ve kemer sıkmaya karşı bir alternatif olarak savunulur.

Ekonomik demokrasi, eşitlik ve toplumsal dayanışma… Sol için kooperatifler, bu amaçlardan sapmalarına karşı izin vermeden gerçekleştirilmeleri için sıkı sıkıya sarılmak gereken yapılardır.

Soyer’in tutukluluğu ve yargılanması bu pencereden bakılarak da izlenmelidir.