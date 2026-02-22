Köprü ve otoyol özelleştirmesi kamu değil sermaye yararı için

Yusuf Tuna Koç

AKP iktidarının 24 yıldır istikrarlı olarak sürdürdüğü belki tek politika ekonominin neoliberal kurallar çerçevesinde sermayenin kar hırsına kurban edilmesi.

İktidarın daha ilk maliye bakanı Kemal Unakıtan “babalar gibi sattık”, “sat sat bitmiyorlar” diye övünürken, gelinen noktada Türkiye hem üretmeyen hem de refahın yalnızca sermaye sınıfının elinde kaldığı korkunç bir toplumsal bunalımın içerisine sürüklendi. Bu yüzden artık övüne övüne değil, çekine çekine özelleştiriyorlar.

Bugün ise gündemde köprü ve otoyolların özelleştirilmesi var. Halkın tepkisinden çekinerek bir nevi “gizli özelleştirme” ile girişilen bu yeni satış için kimileri seçim yatırımı, kimileri ise sermayenin gönlünü hoş tutma hamlesi yorumlarını yapıyor. Sebebi ne olursa olsun gerçekleşen ise 85 milyonun vergileri ile yapılan köprü ve otoyolların gelirlerinin kırdırılarak el altından 3-5 kuruşa özel sermayeye satılması. Dahası, özel şirketler eline geçtikten sonra halkın el mecbur kullanmaya devam edeceği bu köprü ve otoyolların fiyatlandırılmasının da kontrolden çıkacağı gerçeği de ortada. Eğer bu gelir satışı gerçekleşirse, kamu malları üzerinden 1’e 10 koyma heveslisi şirketlerin kar hırsıyla yapacağı fiyatlandırma yalnızca köprüyü kullanan tekil tekil yurttaşları değil, otobüs ve lojistik firmalarını da etkileyecek, gıda enflasyonuna yeni bir bindirmeye dahi sebebiyet verebilir.

Bu gizli halk düşmanı özelleştirme planını iktisatçı Aziz Konukman ile konuştuk.

KİT yönetişim reformu adı altında “gizli özelleştirmeler” tartışılıyor. Siz de bu konuda gazetemize demeç vermiştiniz.1 Gerçekten ne oluyor? Resmi belgelerde durum nasıl görünüyor?

Öncelikle şunu net söyleyelim: Eskiden özelleştirme programları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde açıkça yer alırdı. “2026 yılı özelleştirme programı” gibi başlıklar olurdu. Şimdi ben bulamıyorum. Belki sitenin düzeni değişmiştir ama açık ve sistematik bir program görünmüyor.

Bir diğer önemli nokta şu: Bazı KİT’ler Varlık Fonu’na devredildi. Ancak bu devredilme, onların KİT statüsünü ortadan kaldırmıyor. Çünkü 233 sayılı KHK’ya tabi olmaya devam ediyorlar. Yani Özelleştirme İdaresi portföyünden çıkıp Varlık Fonu’na geçmiş olmaları, kamusal niteliklerini hukuken değiştirmiyor.

Eskiden bu bilgiler yıllık programlarda açıkça yer alırdı. Ancak AKP döneminde gerek kalkınma planlarında gerek Orta Vadeli Programlarda gerek yıllık programlarda özelleştirme hedefleri ayrı bir başlık altında verilmemeye başlandı. Bunun yerine kamu kesimi genel dengesi içinde, bir rakam kalemi olarak gösteriliyor.

Kalkınma planlarında “Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme” diye bir alt başlık var. Örneğin 12. Kalkınma Planında ve 2026’ya ait yıllık programında da böyle. Ama çok ilginç bir durum var: KİT’lere ilişkin hedefler açıkça yazılıyor; özelleştirmeye ilişkin somut hedefler yok.

Eğer başlığın adı “Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme” ise, her iki alan için de net hedefler konulması gerekir. Bu bilgilendirme ve saydamlık açısından ciddi bir sorun.

Özelleştirme gelirlerini nerede görüyoruz? Kamu kesimi genel dengesi tablolarında, genel devlet büyüklükleri verilirken bir kalem olarak. OVP’de de böyle, yıllık programda da böyle.

Ama bu format uzman olmayan birinin görebileceği bir format değil. Genel devlet dengesi tablosunu okuyabilen biri ancak oradan özelleştirme gelirini yakalayabiliyor. Bu açıkça şeffaflığa aykırı.

12. Kalkınma Planı’ndaki 418 No.lu politika tedbirinde şöyle deniyor: “Etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edilecektir.”

Altında 418.1, 418.2 gibi alt tedbirler var. Örneğin 418.1’de deniyor ki: “Uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde, halka arz dahil olmak üzere yeni ve alternatif modeller kullanılacaktır.”

Peki hangi varlıklar? Hangi sektörler? Belirtilmemiş. Bir başka tedbir: “İşletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi planlanan varlık ve tesislere ilişkin işlemler tamamlanacaktır.”

Hangi varlıklar? Hangi tesisler? Açıklama yok. Bir diğeri: “Özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edilecek, özelleştirme potansiyeli olan yeni şirket ve varlıklar portföye dahil edilecektir.”

Mevcut portföyün tam dökümü bile net değilken, yeni eklenecek varlıkların kimler olduğu hiç belli değil. Bu ciddi bir belirsizlik.

185 milyar TL nereden geliyor?

2026 yılı için 185 milyar TL özelleştirme geliri öngörülmüş. Bu rakamın detayını resmi belgelerde göremiyoruz. Bir milletvekilinin yazılı soru önergesine verilen yanıtta şu ifade var:

“Bu gelir, geçmiş yıllarda yapılan özelleştirmelerden kaynaklanan taksit ödemeleri ile 2026 yılında imzalanması öngörülen sözleşmelerin peşinatlarından oluşmaktadır.”

Peki hangi sözleşmeler? Hangi taksitler? Hangi geçmiş özelleştirmeler? Bunların dökümü yok. OVP’de yok. Cumhurbaşkanlığı 2026 Programı’nda yok. Bu bilgiler resmi belgelerde yer almalı. Milletvekillerinin yazılı soru önergeleriyle öğrenilecek bilgiler değil bunlar.

2025 gerçekleşme tahmini özelleştirme geliri: 26 milyar TL. Geçen yılki programda ise önce 21 milyar TL olarak belirtilmiş, sonra 26 milyar TL denmiş. Bu farkın da açıklanması gerek.

2026 tahmini: 185 milyar TL. TL cinsinden artış çok yüksek. Dolar bazında hesapladığımızda:

2025: yaklaşık 656 milyon dolar

2026: yaklaşık 3 milyar 970 milyon dolar

Yaklaşık 6 kat artış var.

Bu olağan bir artış değil. Bu nedenle alt dökümün açıklanması gerekir.

Rapor aslında neden özelleştirilmemesi gerektiğini açıklıyor

2010 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla otoyollar ve köprüler özelleştirme kapsamına alındı. 2012’de ihale yapıldı. 5,7 milyar dolarlık teklif geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde “7 milyar doların altında satılması vatana ihanettir” demişti. Esas vatana ihanet burada. Özelleştirme İdaresi’nin 2016 tarihli bir raporunda otoyol ve köprülerin yatırımcıyı cezbeden özellikleri sıralanıyor:

• Jeopolitik konum

• Artan ticaret hacmi

• Yüksek trafik artış potansiyeli

• Gelişmiş ülkelere kıyasla artan araç sayısı

• Yüksek kârlılık potansiyeli

Yani raporda yazılan gerekçeler aslında kamuda kalması için gerekçe olabilecek unsurlar. Burada gerçekten şaşırtıcı bir durum var. Böyle bir raporun içine şu tür bir not konulmuş:

“Bu dokümanda yer alan bilgiler çeşitli halka açık kaynaklardan toplanmış olup doğruluğu teyit edilmemiştir. İlgili kurumlar bu bilgilere ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.”

Şimdi düşünün: Bir üniversite öğrencisi böyle bir rapor hazırlasa, bu ifadeler nedeniyle çalışması kabul edilmez. Akademik bir metinde bu tür bir sorumluluktan kaçınma ifadesi ciddi bir sorun yaratır. Kaldı ki burada söz konusu olan, devletin özelleştirme süreciyle ilgili hazırladığı resmi bir metin. Devletin, kendi hazırladığı rapor için “bilgilerin doğruluğunu teyit etmiyoruz, sorumluluk almıyoruz” demesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Daha da dikkat çekici olan şu: Raporda, bunun bir “ön bilgilendirme” olduğu ve detaylı bilgilerin yatırımcılara daha sonra iletileceği belirtiliyor. Buradaki öncelik sıralaması sorunlu. Çünkü kamu varlıklarının özelleştirilmesinden söz ediyoruz. Bu varlıklar vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla oluşturulmuş. Dolayısıyla ayrıntılı bilginin öncelikle kamuoyuna, yurttaşlara ve vergi mükelleflerine sunulması gerekir. Yatırımcıların bilgilendirilmesi elbette sürecin bir parçasıdır; ancak kamuoyu bilgilendirilmeden, “detaylar yatırımcılara daha sonra ulaştırılacaktır” denmesi, şeffaflık ilkesine aykırıdır.

Peki köprüler 2026 gelir tahminine dahil mi?

Hayır. 2026 programında otoyol ve köprülerin özelleştirme geliri içinde yer aldığına dair açık bir veri yok. Ancak Projeler ve Faaliyetler başlığı altında son sütundaki 418.2 numaralı politika tedbirinde “kapsam ve programa alınmasına yönelik hazırlık çalışmaları yapılacaktır” gibi muğlak ifadeler var. Nitekim, basından da öğreniyoruz ki bu çalışmalar bir şirkete ön inceleme izni verilerek başlatılmış. Bu çalışmanın kaynağı da bu anlaşılmayan, muğlak ifade. Genel olarak da bu durum şunu gösteriyor; köprü ve otoyollar dışındaki kalemlerin özelleştirilmesi de şu an için yoksa dahi ileride programa alınmayacağı anlamına gelmez. Özellikle seçim takvimi dikkate alındığında, bu tür büyük özelleştirmelerin seçim öncesi gündeme gelmesi ihtimali tamamen dışlanamaz.

Buradaki temel sorun şudur:

• Özelleştirme programı açık değil

• Portföy net değil

• Gelir kalemlerinin dökümü yok

• Yeni eklenecek varlıklar belirsiz

• 6 kat artan gelir tahmininin ayrıntısı açıklanmıyor

Bu, kamuoyuna ve Meclis’e karşı ciddi bir saydamlık sorunudur. Vergi mükelleflerinin parasıyla yapılmış varlıkların, kamuoyuna açık ve net bir program olmadan özelleştirilmesi meşruiyet sorunu doğurur.

1- https://www.birgun.net/haber/ttk-muesseselerinde-neyin-hazirligi-madenlerde-ortulu-ozellestirme-plani-690849