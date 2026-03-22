Korku, İnanç ve İktidarın Alegorisi: Emin Alper’in Kurtuluş filmi üzerine

Emine Uçar İlbuğa - Prof. Dr.

Emin Alper, 2026 tarihli Kurtuluş (Salvation) filmiyle Berlin Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü (Gümüş Ayı) kazandı. Yönetmen, ödül töreninde yaptığı konuşmada politik tutumunu açık biçimde ortaya koyarak filmini günümüz dünyasındaki şiddet ortamıyla ilişkilendirdi. Bu bağlamda, “bir toplumun hangi koşullarda korkunç suçlara sürüklenebileceğini” anlamaya çalıştığını vurguladı ve Gazze’den Suriye’ye, İran’dan Türkiye’ye uzanan bir dayanışma çağrısında bulundu. Kurtuluş, bir yandan çoğu eleştirmenler ve izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, diğer yandan sert ve olumsuz eleştirilerin de odağı haline geldi.

Bu eleştiriler ise özellikle filmin Kürt coğrafyasında geçmesi ve koruculuk sistemini temel almasına karşın asker ve devletin görünmez kılındığı, şiddetin ise bir topluma mal edildiği yönündeki kaygılar etrafında yoğunlaştı. Emin Alper ise 6 Mart 2026’da T24’te Binnaz Saktanber ile yaptığı söyleşide, özellikle sosyal medyada sanatçının ifade alanını daraltan ve politik eleştiriyi neredeyse bir “sanat komiserliği” pratiğine dönüştüren tepkilerin sorunlu bir zemine kaydığına dikkat çekiyor. Yönetmene göre, “bunları anlatamazsın” ya da “anlatacaksan mutlaka şunu da anlatmalısın” türünden dayatmalar, eleştirinin sınırlarını aşarak hızla baskıcı ve yönlendirici bir dile dönüşüyor. Emin Alper’in bu kaygısı aslında eleştiri ile linç arasındaki kırılgan ve bazen de görünmezleşen sınırın ne denli kolay ihlal edilebildiğini gözler önüne seriyor. Oysa Kurtuluş, estetik, etik ve siyasal boyutlarıyla en çok tartışılması gereken filmlerden biri olarak öne çıkıyor. Çünkü Emin Alper, filmde belirli bir etnik kökene ya da coğrafyaya özgü bir sorunu işaret etmekten ziyade, var olan düzenini korumak adına savaşlar çıkaran, katliamlar gerçekleştiren, insanları haksız yere hapseden ve işkenceyi meşrulaştıran bir iktidar anlayışını sorguluyor. Yönetmen, iktidarını kaybetmemek için kötülüğü kurumsallaştıran bu zihniyetin yalnızca yerel değil, evrensel bir sorun olduğuna dikkat çekerek filmi daha geniş politik ve insani bir tartışmanın zeminine taşıyor. Kurtuluş, Bilge Köyü katliamından (2009) esinlenen ve bir korucu köyü örneği üzerinden, karakterlerin kendi çıkarlarını ve kurdukları iktidarı koruma arzusu doğrultusunda nasıl dönüşüme uğradıklarını anlatıyor. Kurtuluş politik alegori ve psikolojik gerilim unsurlarını bir araya getiren ve uzun bir süre şiddet ve çatışma içinde yaşayan bir köyde geçiyor. Doğu Anadolu’da korucu olan köyler, aşiretler ve bu süreçte köylerini terk etmek zorunda bırakılan köylüler karşıtlığında ve çatışmaların gücünü yitirdiği bir dönemde köylerine geri dönen Aşağı Pingan köyünden Bezariler ile korucu olan Yukarı Pingan köyünden Hazeran aşireti arasında huzursuzluk baş gösteriyor. Bu çatışmanın merkezinde ise devlet tarafından silahlandırılan korucu köylülerin askerle birlikte dağa çıkmaları, bölgede giderek güç kazanmaları ve Bezarilerden kalan topraklar sayesinde görece bir refah dönemi yaşamaları belirleyici rol oynuyor. Ancak aynı süreçte topraklarını kaybetme ihtimalinin yarattığı kaygı, korucuların giderek korkuya teslim olmalarına yol açıyor. Bu korku iklimi içinde karakterlerin birbirlerini sürekli kışkırtması, köydeki gerilimi tırmandırarak tüm topluluğu kolektif bir hezeyan ve şiddet sarmalına sürüklüyor. Köyün dini lideri Şıh Ferit, artan gerilimi yatıştırmayı ve mürit çevresini genişletmeyi hedeflerken, kardeşi Mesut ile diğer korucu köylüler daha radikal bir tutumu benimsiyorlar. Hazeran aşiretinin lideri konumundaki Ferit ile kardeşi Mesut arasında başlayan görüş ayrılığı, zamanla Habil ile Kabil anlatısını çağrıştıran bir güç, meşruiyet ve iktidar mücadelesine dönüşüyor. Mesut dedesinin şeyhlik makamını kendisi yerine küçük kardeşine bırakmasının yarattığı gölgede kalmışlık duygusu ile gördüğü rüyalar ve ilahi işaretlerle kendi iktidarını kurarken kişisel hezeyanları topluluğun ortak kabusuna ve hakikatine evriliyor.

YERELDEN DÜNYAYA UZANAN POLİTİK ALEGORİ

Yönetmen, filmde insanın korku ve nefretiyle örülü güçlü bir atmosfer kuruyor. Rüya ve hezeyan sekansları, Mesut’un paranoyası ile mistik ve Sufi deneyiminin iç içe geçmesi sayesinde, giderek kolektifleşen korku ikliminin yarattığı karanlık psikolojik yapıyı görünür kılıyor. Her ne kadar film, yerel bir çatışma zemininden hareket etse de Alper’in ifadesiyle “popülist ve karizmatik lider figürlerinin yükselişine dair” daha geniş bir siyasal ve toplumsal tartışmayı gündeme taşıyor. Ayrıca Alper, ışık tasarımı ve mekan kullanımıyla kurduğu korku, gerilim ve psikolojik anlatı sayesinde izleyiciyi yoğun bir düşünsel tartışmanın içine çekiyor. Kalabalık sahneler, dinsel ritüeller, çatışma anları ve rüya ile gerçek arasındaki belirsiz sınır, anlatının gücünü artırırken kötülüğün karanlık katmanlarını da açığa çıkarıyor. Öte yandan Caner Cindoruk (Mesut), Feyyaz Duman (Şıh Ferit), Berkay Ateş (Yılmaz), Naz Göktan (Korucu Fatma) ve Özlem Taş (Gülsüm) güçlü oyunculuklarıyla filmin kurmaca evrenine derinlik ve inandırıcılık kazandırmayı başarıyorlar. Özellikle Caner Cindoruk, Mesut karakteri aracılığıyla kendi yetersizlik ve korkularını kutsal bir çağrının parçasına dönüştüren, bu yönüyle de tehlikeli bir erkeklik temsilini etkileyici biçimde ortaya koyuyor. Mesut’un halüsinasyonları ile Yılmaz’ın uyurgezer oğlunun sayıklamaları arasında kurulan ilişki, anlatıda bilinçli bir belirsizlik alanı yaratıyor. Karısının ikizlere hamileliği ve dedesinden aktarılan hurafeler, Mesut’un zihninde giderek şeytani bir işarete dönüşürken, kurduğu otoriteyi kaybetme korkusu ile tüm köyü içine sürükleyen kolektif bir cinnete yöneltiyor. Alper, seyircinin filmdeki karakterlerle özdeşlik kurmasına izin vermiyor, karakterlerini klişe tiplemelere de indirgemiyor.

ŞİDDETİN DİLİ, KORKUNUN SİYASETİ

Kurtuluş, Emin Alper’in filmografisinde önemli bir dönemeç olarak görülebilir. Yönetmen, ilk filminden itibaren Türkiye toplumunun politik gerilimlerini kapalı mekan alegorileri üzerinden anlatan bir sinema kuruyor. Bu yeni filminde de aynı yaklaşım var ancak daha geniş bir toplumsal ölçekte kurulan bir gerilim öne çıkıyor. Bir köyün içindeki çatışma, giderek kolektif bir cinnete dönüşürken, bu dönüşüm modern toplumların kırılgan siyasal atmosferine dair güçlü bir metafor da üretiyor. Bu bakımdan Emin Alper’in kendi sineması içinde Kurtuluş, önemli bir aşamayı temsil ediyor. Film, bir dağ köyündeki aşiret çatışmasını anlatırken aslında bir toplum korku, inanç ve liderlik arayışı içinde nasıl şiddete sürüklenebilir sorusunu soruyor? Böylece oyuncuların güçlü performansları, dramatik yapıyı güçlendiren ama filmin anlatısının önüne geçmeyen minimalist müzik kullanımı ve kasvetli görsel estetiğiyle Kurtuluş, feodal iktidar yapıları, dini otorite ve karakterlerin rüyalar, sanrılar ve dini ritüellerle yaşanılan translar aracılığıyla topluluk üzerinde otorite kurması, toplumsal paranoya üzerine kurulmuş etkileyici bir politik alegori olarak öne çıkıyor. Aslında film, Bilge Köyü örneğinden hareketle Kahramanmaraş (1978), Çorum (1980) ve Sivas Madımak Oteli (1993) gibi olaylarda da görüldüğü üzere, şiddetin politik bir mobilizasyon aracına nasıl dönüştürülebildiğini düşündürüyor. İnsanların toplumsal bir hezeyan atmosferi içinde bir başka grubu katletmeye nasıl yönlendirilebildiğini; toplumsal paranoya, korku ve otorite ilişkileri üzerine kurulu bir matrisin hangi mekanizmalarla işlediğini derinlikli bir perspektifle kavrama olanağı sunuyor. Film, şiddeti yalnızca bireysel bir eylem olmaktan çıkararak, kutsallaştırılmış bir toplumsal görev haline getirilebilen bir pratik olarak görünür kılıyor. Dolayısıyla Kurtuluş, yalnızca şiddeti anlatan bir film değil; şiddetin konuşulma koşulları üzerine de düşünmeye zorlayan bir film. Burada şiddet ne bir köy ne bir kişi ne bir toplumla sınırlı aksine mikro ölçekte şiddetin ve iktidarın işleyişi filmdeki karakter yapısı, aşiret düzeni ve dini otorite etrafında örgütlenen bir topluluğun iç gerilimleri üzerinden evrensel bir konuyu tartışmaya açıyor. Bu nedenle Kurtuluş’un Anadolu’da geçen hikâyesi aynı zamanda küresel bir politik atmosferi de yansıtmayı başarıyor. Sonuç olarak; bugünlerde sinema salonları, ödüllü filmlerin gösterimde olduğu hareketli bir haftaya tanıklık ediyor. Rezzan Yeşilbaş’ın Uçan Köfteci, Seyfettin Tokmak’ın Tavşan İmparatorluğu ve Emin Alper’in Kurtuluş filmleri aynı anda izleyiciyle buluşarak sinemanın kolektif bir deneyim olma duygusunu yeniden hatırlatıyor. Özellikle biletlerde indirim uygulanan günlerde salonların belirgin biçimde dolması, izleyicinin sinemadan uzaklaşmasının önemli nedenlerinden birinin yüksek bilet fiyatları olduğunu da gösteriyor. Biletlerin daha erişilebilir olması, daha fazla filmin perdede yer bulmasını ve izleyicilerin yeniden aynı salonlarda buluşarak izledikleri filmler üzerine düşünme, konuşma ve tartışma imkânını güçlendirebilir. Çünkü sinema, paylaşıldıkça etkisi ve anlamı derinleşen bir deneyim.