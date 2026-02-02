Kötülere ve de kötülüklere karşı ortak mücadele

Tacim ÇİÇEK

Atasözlerimiz arasında insanla ilgili pek çok farklı söz var. ‘İnsan beşer kuldur şaşar’ sözü de bunlardan biridir. Hiçbir insanın mükemmel olmadığını, bu yüzden de her insanın hata yapabileceğini açıklar bize. Çünkü insan da tıpkı ekolojik sistem gibi bütünsel olarak işleyen bir sisteme sahiptir. İşte bu yüzden de Fromm, İnsan Bilgisi ve Hümanist Planlama (Arıtan Yayınevi, 1998) adlı çalışmasında, “Diğer tüm sistemler gibi insanın sistemi de bir bütünlük içindedir” der. Belki de bu yüzden sağlıklı olmayan bir ekonominin ve ortamın sonucu olan mutsuz ve hasta insanlarla yaşadığımız süreçte karşılaşmak kaçınılmaz. Çünkü bu, sözde amaçlananın dışına çıkmak yüzündendir. Uygarlığın ve farklılıklarla barış içinde bir arada yaşamanın yolu tam da bu yüzden ‘giderek gelişen insanlık bilincinin sonucu’ olabileceğini, her geçen gün daha da çok düşündürtüyor. Gerçekten de insan olabilmek, öyle kalabilmek ömrünün sonuna kadar zor. Zor olmasaydı, en iyimser söylemle dinsel ve ahlaksal temelli reçeteler, günümüzdeki barbarlıkları engeller ve insanı, birbirini anlayan topluluklar hâline getirirdi. Aksine daha da ayrıştırıcı ve ötekileştirici tedavülden kalkması gereken ‘reçeteler’ gibi oldukları su götürmez bir gerçek, maalesef.

Zaten insanlık tarihi de, insanlara, tek tek, birbirlerinden ayrı ya da kopuk ve bağımsız oldukları algılamasından, bütünsellik gerçeğinin kavrandığı olgunluk aşamasına doğru bir sıçrama yaptırmak ve bu sıçramanın gerçekleşmesini sağlamak için var olmuştur dillendirmesi, çağımızda ne yazık ki bir ütopya gibidir. Bundan dolayı, bu kısa yazımda sizi; tadına doyamayacağınız bir ‘hoşsohbet’ kıvamında cümleler beklemiyor ne yazık ki. Yaşamak ve çalışmak, ruh ve beden, dostluk, ün, korku, sevmek, gülmek, hüzün, cinsellik, aşk, bilgi ve inanç gibi insan türü için son derece önemli günlük ve ömürlük yaşam konularına rastlamayacaksınız asla. Sizi, düşünmeye, sorgulamaya, sorgularken de yaşamaya, kendinizi aşarak sorumluluk ve görev anlayışınızı, en azından içinizde tartmaya zorlayacağım. Beni anladığınızda, ‘kendini tanı ve kendine uygun eylemde bulun’ düsturuna hak vereceksiniz belki de. Sorgulayan ve düşünen insan olmak kurtaracak bizi, istemediğimiz bir hayatı yaşamaktan...

Bunu başarabildiğimizde her şeyin üstündeki örtüyü kaldıracak ve asıl hakikatin sevdalıları olabileceğiz, unutmayın. Maskelerimizi, bahanelerimizi ve kuşatılmışlıklarımızı üstümüzden ve de kendimizden attığımız oranda gerçek kendimiz olabileceğiz.

Ortak doğrulara, yani hakikate varmanın yolu, kendimiz olmaktan ve birbirimizi anlayıp olduğu gibi kabullenmekten geçiyor çünkü. Kuşkucu, sorgulayıcı, anlayıcı ve anlatıcı olmak öncelikle kendimizi tanımakla olasıdır. Bunun için de sevme sanatını öğrenmeliyiz. Sevmek bir sanattır gerçekten de. Ve sevme sanatı da öyle kolay yürünecek bir yol değil. Sevme sanatı konusunda kolay bir yol bulmak da en azından umanlar için maalesef hiç de kolay değil. Böyle bir yol yok çünkü. Sevmenin, sevginin ulaşılan olgunluk düzeyi ne olursa olsun, kişinin kolayca ulaşabileceği bir duygu olmadığını, kendi deneyimlerimden dolayı da olsa rahatlıkla diyebilirim… Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevemez. Hiçbir şey yapmayan hiçbir şeyden anlamaz. Çünkü ancak anlayan kişi/ler hem sever hem de fark eder, görür ve anlar. Bilginiz ne kadar çoksa sevginiz de o kadar büyüktür bana göre. Meyvelerin aynı anda yetiştiğini düşünen biri mevsimleri hiç anlamıyor demektir.

İnsanı, insan yapan pek çok özelliğinden söz etmek olası, ama bana göre asıl belirleyici iki temel özelliği var insanın: Biri dildir. Diğeri de eldir. El, insan türünün; öteki primatlardan farklı ve de özgün olmasının yolunu açmıştır. Bu yazının konusu da değildir. Zihin ve dilin incelenmesi eski çağ uygarlıklarına, Hıristiyanlık öncesi dönemde, Klasik Yunan ve Hintlilere kadar uzandığından söz eder Noam Chomsky. Çünkü dili alırsanız insandan geriye; gerçekten hayvan yanı kalır. İşte bu yüzden anlamak ve anlatmak önemlidir. Yazarın Sorumluluğu adlı çalışmasında; (Yenidünya Düzeninde Yalanlar ve Gerçekler, Sarmal Yayınları, 2002) ‘yazarın ve aydının sorumluluğu hakikati anlamak ve anlatmaktır’ der Chomsky.

Vatanseverlik, bir yanıyla seküler, klasik ve de modern olsun ya da olmasın ‘milliyetçilik’ten bir tık daha insancılmış gibi anlatılır ve düşünülür. Kelimenin sözlük anlamı dışında yüklenen her anlamın politik ve ideolojik olduğunun altını kalınca çizmek isterim. Ki değineceğim konu sözlük anlamı dışındaki her karşılığı içerir diyeyim. Bunun için de, Uyanmak İçin Çok Geç - Gelecek Yoksa Bizi Ne Bekliyor? (İş Bankası Kültür Yayınları, 2025) kitabının yazarı Slavoj Žižek’e söz vereyim demek istediğimi dillendirmesi için: “Bir vatansever ülkesini gerçekten seven biri, ülkesi yanlış bir şey yaptığında bundan derin bir utanç duyan kişidir, ‘doğrusuyla, yanlışıyla benim ülkem,’ demek kadar iğrenç bir şey yoktur,” sözünü ödünç alayım. Bahanelere sığınmanın, düz duvara tırmanmanın ya da üç maymun olmanın hiçbir karşılığı yok hakikat karşısında.

Sona geldikte…

Emile Zola’nın ‘Gerçek’ (İş Bankası Kültür Yayınları, 1. Baskı: 2011) adlı romanının Dördüncü Kitap’ının girişindeki ikinci paragrafını paylaşmak isterim: ‘İnsanın her idealini hemen gerçekleştirmesi mümkün olmaz ve kendisi de birdenbire parlak bir zafer ilan edeceğini düşünmesinin bir hata olduğunu kabul eder. İnsanlık evrimi tiyatroya benzetilemezdi; olağanüstü, görülmemiş, harika sıçramalar söz konusu olamazdı bu dünyada. Bir ulusun milyonlarca ağzının hep birden adalet istemesini beklemek, mağdurun görkemli bir şenlik içinde hapishaneden çıkacağını düşünmek ve de topluluğuna büyük bir kardeşler topluluğuna dönüşeceğini sanmak hayalden başka bir şey değil…’

Bir asırdan öncesinden, sanki bugünkü yaşadıklarımızı dillendiren bu açıklama gösteriyor ki, hükmedenin, zulmedenin gücü, zulmedilen ve hükmedilenlerin dağınıklığının, birlikte olamamalarının sonucudur. Böyle olduğundan hak etmediğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Kendimiz olduğumuzda, yani hakikatin güneşiyle ısındığımızda, kış uykusuna yatanların gerçek ışıkla kendilerine geldikleri gibi kendimize geleceğiz ve baharla ısınan karların eriyip dereler, çaylara, ırmaklara, buralardan da denizlere, okyanuslara aktığı gibi bir insanlık seli olacağız, hakikate; hakkımız olana varmak için…

En küçük, en meşru gelişme için yıllar, yüzyıllar süren mücadeleler gerektirir; insanlığın ileriye doğru her adımının bedeli kan ve gözyaşı olmuştur. Oluk gibi kan ve gözyaşı akıtılmıştır bunun ve gelecek kuşakların mutluluğu için sayısız kurban verilmiştir. Kötülere ve de kötülüklere karşı açılan bu sonsuz ve de uzun soluklu mücadele; kesin bir başarı, adaletli ve kardeşçe bir hayat hakkındaki düşünceleri, emelleri birdenbire gerçekleştirecek zaferler beklemez; bunun hiç de mantıklı olmadığını da bilir. Unutmayalım ki, taşı delen suyun gücü değil de sürekliliğidir.

Her şey kendimizi tanımakla, anlamakla ve birlikte olmakla olasıdır.