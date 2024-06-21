Kötülerin yönettiği çöken imparatorluk

ABD başkanlarının yıkıcı savaşlara öncülük ettiğini ve kendilerini haklı çıkarmak için kullandıkları yalanları gördük. Sivil özgürlüklerin azaldığına ve sürekli istihdamın çok az kişinin başına gelebilecek bir lükse dönüşmesini izledik.

Luke SAVAGE

Genç Amerikalılar siyasete, kurumlara ve politik liderlere karşı giderek daha şüpheci olmaya başladılar. Bu şüpheciliğin kaynakları ise sır değil. Amerika’nın siyaset uzmanlarının belli bir kısmı için Joe Biden’ın popüler olmayışı gizem perdesini koruyor. Bunun sebebi ekonomi mi, enflasyon mu, yoksa Gazze mi? Biden’a duyulan felaketten hallice kamuoyu güveni bu soruyu görmezden gelmeyi zorlaştırsa da çok azları bir cevap ortaya koyabiliyor. Ross Douthat’ın Mart ayında tarafsızca gözlemlediği gibi, “Biden’ın başkanlığının neden bu denli bir fiyasko olduğu konusunda siyaset uzmanları arası bir mutabakat ya da ortak bir stenografi yok.”

Benim de Biden’ın popüler olmayışına ilişkin özel bir iç görüm yok. Bir sosyalist olarak Biden’ın kötü bir başkan olacağını ve “Franklin D. Roosevelt (ABD’nin 32. Başkanı)” gücünde bir yöneticilik sergileyeceğine ilişkin tahminleri gerçekçi bir ihtimalden çok liberal dileklerin gerçekleşmesine yönelik bir temenni olduğunu düşündüm (ve tartışmalarda sesli bir şekilde savundum!)

Şunu söylemek gerekir ki, doğumu Abraham Lincoln’ün başkanlık dönemine kendi döneminden daha yakın olan bir adam için seçmenlerin yüzde 70’i onu istemezken yeniden seçilmek için çabalamak muhtemelen pek iyi bir fikir değildi. ABD’nin ekonomik durumuna ya da “Bidenomi” (ing. Bidenomics) harikalarına ilişkin resmi anlatı ne olursa olsun, mali sıkıntılar ve yaygın yoksunluk ise enflasyon hızı yavaşlasa bile ülke genelinde sürüyor.

Konu, Biden’ın en az popüler olduğu seçmen kitlesine geldiğinde, tartışmanın şaşırtma ihtimali daha da kafa karıştırıcı. 2020’de 30 yaş altı oyları yirmi üç puanlık bir farkla rahatça kazanan Biden, çekişmeli olduğu pek çok eyalette bu yaş grubunda Donald Trump’ın arkasından geliyor, ulusal çapta ise onunla eşitlenmiş durumda. Seçim döneminde Biden’ın aldığı gençlik desteğinin çöküşüne dair analizler, ekonomi ve yaşam maliyeti gibi acil faktörleri vurgulama eğilimindeydi ve tartışma alanı genellikle bu kadar güvenilir bir şekilde Demokrat eğilimli bir demografinin gemiyi terk ediyor gibi gözükmesinin sebebinin bunlar mı yoksa başkanın İsrail’in sürdürdüğü Gazze yıkımına verdiği destek mi olduğu üzerineydi.

Bunlar araştırmaya değer sorular. Örneğin Vox’ta, Christian Paz, Biden’ın 7 Ekim’den önce hâlihazırda genç Amerikalıları kaybetmekte olduğunu ve genç seçmenin, savaş ve iklim krizi gibi yaygın aktivist kaygılarındansa ekonomik sorunları öncelediğini kaydetti. Eric Levitz, hükümete duyulan güvenin azalmasıyla karakterize edilen bir ortamın seçimlerde sağa fayda sağlamasının muhtemel olduğunu, çünkü (Trump’ın mesajının onlara hitap etmesi çok daha olasıyken) “Amerika yüce olmayı hiç bırakmadı” gibi bir liberal düsturun sisteme dair inancını kaybedenlerin tercihlerine aykırı olduğunu öne sürüyor.

Çarpıcı olan ise görevdeki başkanın 30 yaş altıdan aldığı desteğin çökmesinden ziyade herkesin buna şaşırmış olması. Aslına bakılırsa, gençler arasında belli adaylara ya da belirli bir seçime indirgenebilecek bir şeydense daha derin bir yabancılaşmanın yaygınlaştığını düşündürecek iyi nedenler var.

Demokrat yanlısı Blueprint şirketi tarafından yapılan son anket, bu noktaya dek, Kaliforniya ya da Michigan’daki yirmili yaşlarındaki tipik bir kişi için Biden’ın hayat pahalılığı krizinin ya da Amerikan üniversitelerinin kampüslerine yayılan protestoların altından kalkmasından çok daha derin ve varoluşsal bir unsurun geçerli olduğunu öne sürüyor. Çevrimiçi ortamda yapılmış bir ankette, çalışma, 18 ila 30 yaş arasındakilerin kabaca yarısının kendilerinin ya da kendileri gibi insanların seçimlerde temsil edildiklerini düşünmediğini ve “ABD’deki politik sistem benim gibi kişiler için çalışmıyor” ve “Seçimleri kimin kazandığı önemsiz, hiçbir şey değişmiyor” gibi cümlelerde hemfikir olduğunu ortaya koydu.

Bu esnada şaşırtıcı bir şekilde yüzde 64’lük bir kesim Amerika’nın düşüşte olduğuna inanırken biraz daha yüksek bir yüzdelik de “neredeyse tüm politikacıların yolsuzluğa bulaştığı ve siyasi güçlerinden para kazandıkları” konusunda hemfikir, yalnızca yüzde 7’lik bir kesim bu görüşe katılmıyor. Bu bulguları değerlendiren Blueprint Baş Anketörü Evan Roth Smith, bu verilerin anlamları ve sonuçları konusunda oldukça açık konuşuyor: “Bu beyanlar beni tarumar etti. Genç seçmenler arasındaki bu rakamların oranı… Genç seçmen bizim siyasetimize baktıklarında iyi adamlar görmüyorlar, kötü insanlar tarafından yönetilen çökmekte olan bir imparatorluk görüyorlar.”

Tüm bunların birçok açıdan yorumlanabilir, Biden’ın bugünlerde neden 30 yaş altı seçmen arasında düşüşte olduğuna dair tek bir açıklamaya ise gerek yok. Yine de Blueprint’in çalışması, konu siyasi gruplar fark etmeksizin pek çok kişinin paylaştığı yaygın şüphecilik olduğunda gizemli bir hava yaratmaya gerek olmadığını ortaya koyuyor. Yaşın doğuştan bir değer sistemiyle birlikte geldiğini veya insanların siyasi bilgeliğinin ya da cahilliğinin yaş üzerinden doğrudan uyumlanabileceğini düşünmek aptalca olur. Popüler inancın aksine, gençlerin sola yönelme olasılığı daima daha yüksek değil, yaşlı seçmen de her zaman bugün olduğu gibi muhafazakârlığın yıkılmaz kalesini oluşturmuyor. Yine de aynı olayları deneyimlemiş belirli kuşaklardan insanlar, her ne kadar sınırları belirsiz ve sonuçları büyük oranda rastlantısal olsa da, genellikle ortak bir politik görüşü paylaşıyorlar.

Bu açıdan bakıldığında, günümüzde gençler arasında gözlemlenen büyük kırgınlığın ve süreğen iyimserlik eksikliğinin her türden içinden çıkılamayan bilmeceyi temsil ettiğini düşünmek absürt olur. 1980 öncesi doğanlar savaş sonrası dönemin geniş çapta paylaşılan refahını ve ona eşlik eden muhtemel demokrasi duygusunu hatırlarken yüzyılın başında doğanlar bu dönemin yıkıntıları arasında büyüdüler. Çoğu kişiye ne özgürlük ne de güvenlik sunan gittikçe daha fazla finansallaşan bir ekonominin insafında, ücretlerin durgunlaştığını ve sosyal uygulamaların ortadan kaldırıldığını gördüler, bu esnada da gösterişli bir azınlık, demokratik çağ öncesinden bu yana görülmemiş bir zenginlik elde etti. Politikacılar takımını patolojik olarak değişime karşı koyanlar, siyasi kurumları ise uzak, yabancı ve oransız bir biçimde banka bilançoları küçük bir Balkan cumhuriyetinin gayri safi yurt içi hasılasına benzeyen yaşlı insanlar tarafından yönetilen yerler olarak tanıdılar.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi başkanların yıkıcı ve istenmeyen savaşlara öncülük ettiğini ve sözde tarafsızlığın bekçilerinin kendilerini haklı çıkarmak için kullandıkları yalanları kusarak gün yüzüne çıkardıklarını gördüler. Sivil özgürlüklerin azaldığına ve sürekli istihdamın çok az kişinin başına gelebilecek bir lükse dönüşmesine tanıklık ettiler. Her ne kadar solcu bir anlatı bütün bu duygu ve düşüncelere en geniş kapsamda hitap ediyor olsa da bu duyguların gerici amaçlara yönlendirememesi için de özel bir neden yok. Hem 2016 hem de 2020’de gençlerin kaygılarını dile getirecek ve rağbet gören bir programla bunları savunacak güvenilir bir figür mevcuttu. Bunların yokluğunda, günümüzün anlamsız zulümlerine ve mevcut umutsuzluğa gerçek herhangi bir alternatif sunan ana akım siyasi seçeneğin bulunmadığı bir başka seçim döngüsünün ortasında, 1990’lardan bu yana doğan bu kadar çok insanın bugün umut yerine kuşku hissetmesi şaşırtıcı mı?

Jacobin’den çeviren: Bilge Su YILDIRIM