Köy Enstitüsü öğretmenlerine vefa

Menteşe Belediye Meclisi, nisan ayı toplantısında aldığı kararla, Emirbeyazıt Mahallesi’nde kolejler bölgesindeki 8 sokağa, Muğla'da görev yapmış Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin isimlerini verdi. Bu karar, eğitim sendikaları, Menteşe Kent Konseyi ve mahalle muhtarlığının talepleri doğrultusunda oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan raporun Meclis’te oy birliğiyle kabul edilmesiyle alındı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin, kırsal bölgelerde, tarlalarda ve kahvelerde eğitim vermek için verdikleri mücadeleye dikkat çekti.

Başkan Köksal Aras, "Köy Enstitüsü mezunu olmak sıradan bir durum değil. Eğitim için imkânsızlıklarla mücadele eden bu öğretmenlerimiz, hem okulda hem de hayatın her alanında eğitim vermek için büyük bir özveriyle çalıştılar. Atatürk, geleceği gençlere ve gençleri de öğretmenlere emanet etti. Bu görevi layıkıyla yerine getiren öğretmenlerimize bir kez daha minnettarız” dedi.

Başkan Köksal Aras, bu önemli karara destek veren tüm Meclis üyelerine teşekkürlerini sundu ve Muğla’nın öğretmenlerine olan vefasının bir kez daha gösterildiğini vurguladı.