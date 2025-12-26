Koylar halka değil marinaya açılıyor

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Aksazlar Koyu’nda planlanan yat ve tekne bağlama iskelesi projesi, daha önce verilen yargı kararlarına rağmen yeniden gündeme alındı.

Maredian Turizm Denizcilik Yatırımları şirketi tarafından hayata geçirilmek istenen proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tekrar başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje kapsamında İnceleme Değerlendirme Kurulu’nun 14 Ocak’ta toplanacağını duyurdu.

Proje, MUÇEV tarafından kiralanan ve toplam 124 bin 487 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Kara, iskele ve deniz alanlarını içeren proje sahası, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. İskele kapasitesinin 280 yat olarak planlandığı, projenin yatırım bedelinin ise 211 milyon TL olduğu açıklandı.

Projeye yönelik eleştiriler arasında bölgenin sığlaşan yapısı ve mevcut kirlilik sorunları da yer alıyor.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, kıyıların MUÇEV gibi şirketlere kiralanmasını ve kamuya ait alanların özel kullanıma açılmasını eleştiriyor.

ÇED raporunda dip taraması ve artan yat trafiğinin deniz tabanı ve canlı yaşamı üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi. Bölgedeki küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin bu durumdan etkilenebileceği kaydedildi.

YARGIDAN DÖNDÜ

Yat ve tekne bağlama iskelesi projesine ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 2023 yılında askıya çıkarıldı.

Askı sürecinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve yurttaşlar planlara itiraz etti. Açılan dava sonucunda Muğla 1. İdare Mahkemesi, her iki imar planının da iptaline karar verdi. Karara ilişkin temyiz sürecinin devam ettiği bildirildi.

***

SADECE İSMİ DEĞİŞTİ

MUÇEV’in, ülkenin birçok noktasında sahil, plaj ve ormanlık alanları ihalesiz biçimde işletmeye aldığı biliniyor. Kamu ortaklığıyla faaliyet yürüten şirketin unvanı yakın zamanda değiştirildi ve merkezi Ankara’ya taşındı. MUÇEV, artık “Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi” adıyla faaliyet gösteriyor.

***

MARMARİS’TE DE AYNI SENARYO GEÇERLİ

Marmaris’in Selimiye Mahallesi Derinazmağı Mevkii’nde yapılmak istenen yat limanı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yakın zamanda ÇED olumlu kararı verildi. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan proje, bölge halkı ve yaşam savunucularının itirazlarına rağmen onaylandı. Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat AŞ imzalı projeye ayrılan alanın da MUÇEV tarafından kiralandığı belirtildi. Böylece kıyı alanlarının bir kez daha kamusal kullanım dışına çıkarıldığı eleştirileri gündeme geldi.