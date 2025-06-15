Kozanoğlu: Trump halka gözdağı veriyor

Yusuf Tuna Koç

ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından Meksika kökenli işçilerin tutuklanarak sınır dışı edilmelerine yönelik tepkiler, geçtiğimiz hafta içinde kitlesel bir boyut kazandı. Başta Los Angeles, Las Vegas, San Antonio gibi göçmen işçilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde yapılan protestolar, halka saldıran polisle karşılıklı çatışmalara dönüştü. Trump el yükselterek, hatta California valisini de ezerek kente Ulusal Muhafızları gönderdi. Durdurulamayan eylemleri bastırmak için ordunun görevlendirilmesi konuşulurken, protestolar farklı şehirlere yayılmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile ABD’deki eylemlerin arkasında yatan sebepleri, ekonomik ve politik dinamiklerini, iktidarın çelişkilerini ve gidişatı konuştuk.

ABD’de yaşanan olayların arka planıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Hayri Kozanoğlu: Birincisi Trump göreve başladığından bu yana işler çok yolunda gitmiyor. Örneğin kararlı bir biçimde yeni gümrük vergileri koymuştu, bundan geri adım attı, Gazze ve Ukrayna’da savaşı bitiririm demişti ancak bunu da başaramadı ve kendi kitlesine hitap edecek bir zafer kazanamadı. Fakat göreve gelirken hatırlanırsa 11 milyon göçmeni sınır dışı edeceğini de iddia etmişti. Buna dair bir adım attı ancak bunu gerçekleştirirken doğal olarak otoriter, faşizme eğilimli yönetim anlayışını da açık etmiş oldu. Doğrudan göçmenlere karşı şiddet uygulaması, kuvvetler ayrılığı prensibini dikkate almaması, yerel eyaletteki yönetimi dikkate almaması, onların çağrısı olmadan ulusal muhafızları kentlere göndermesi bunun bir göstergesi. En son Demokrat Partili senatör Padilla’nın diyalog kurmak isterken arkadan kelepçelenmesi ve kameralar önünde uygulanan şiddet, 40 milyon nüfuslu bir eyaletin senatörünü dahi şiddetle cezalandırırız, ayağınızı denk alın mesajı veriyor. Tüm bunlar toplumda demokratik haklarını kullanacak, protesto yapacak, sokağa çıkacak herkese gözdağı anlamı taşıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, DOGE denen, Musk’ın sorumluluğunu yürüttüğü kurum bütçeden sosyal yardımlarda, sağlık ve gıda yardımlarında kısmaya gitti, kamuda işten çıkarmaları artıran sosyal devlete yönelik ciddi bir saldırı yürüttü. Tüm bu yardımları kesilen insanlar kırılgan bir hale geldi ve bu duruma yönelik olarak özellikle emeklilerde ve gençlerde belirgin tepkiler var. Bu tepkilere dair de aslında göçmenlere, mültecilere karşı şiddet kullanarak gerektiğinde ne kadar sert önlemlere başvuracağını, faşizan yöntemler kullanabileceğini göstermiş oldu. Bir de Trump’ın doğum günü ile Amerikan ordusunun 250. kuruluş yıldönümünün birleştirilmesi ile büyük bir gövde gösterisi düzenlenecek, ABD’nin askerî gücü sokaklara inecek ve buna karşı da protestolar da gelişiyor. Bu gövde gösterisi de aslında bir karşı ön alma ve insanları sindirme hamlesi olarak düşünülebilir. Ben İsrail’in saldırısının da bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum, her ne kadar aslan payı İsrail ordusuna verilse de gerçekte İran’da yaşananlar ABD’nin geliştirdiği askerî teknolojinin İsrail eliyle uygulanması. Ordunun resmigeçitle silahlarını sergilemesiyle gücünü tüm dünyaya ilan etmesinin çakıştığını düşünüyorum.

Los Angeles’teki gelişmelerdeki önemli bir nokta da Hizmet İşçileri Sendikası liderinin de sebepsiz yere gözaltına alınmasıydı, bu da örgütlü güçlere bir mesaj olarak alınabilir. Ama tersinden yaşananlar toplumda tepkilere yol açtı, örgütlü işçi sınıfının katılımını sağladı. Bu tepkilerin birleşerek, büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum.

SALDIRILAR SEMBOLİK BOYUTTA

Trump’ın göçmen işçilere, yani sistemin ucuz işgücüne yönelik saldırısı bir çelişki oluşturmuyor mu?

Sistem içinde bir çelişki oluşturuyor, devletler şimdiye kadar neoliberal ve otoriter politikalar arasında çelişki olduğu zaman hep neoliberal politikalardan yana tavır aldılar. ABD’de göçmenler ucuz işgücünü temsil ediyor, ABD’nin benzer metropol kapitalist ülkelerden daha hızlı büyümesinin ana motorunu oluşturuyor, hem de işçi fazlalığı ile vatandaş statüsündeki işçiler için ücret ve sosyal hakları aşağı çeken bir faktör anlamına geliyor. O yüzden Trump’ın söylediği rakamlarda, kitlesel boyutta insanların sınır dışı edilebileceğini düşünmüyorum, daha çok sembolik olarak nasıl şiddet uygulayabileceğini göstererek, işlerini kaybeden ve sorumlusu olarak göçmenleri gören kitle tabanına bir kararlılık mesajı verdiği kanaatindeyim. Kapitalizmin işleyiş mekanizmaları içinde işgücü arzı sağlayan bir kesimi cezalandırarak, bunu kendisine zarar verme boyutuna geleceğini düşünmüyorum.