Kozluören

Babam Uludağ’ın eteklerinden ayaklarını bastığı çimenlere dek uzanan manzaraya baktı, dayım uzaktan arabasıyla geliyordu. Annem de arabanın sesini duyunca aynı yöne baktı ama dün gün boyunca yaptığı sarmaları, dolmaları piknik masasına yerleştirmekle meşguldü, manzarayı filan gördüğünü sanmıyorum. Masa değil, masalar aslında; yan yana konarak kocaman bir “U” harfi oluşturmuş masa dizisi. Sadece tabakları bardakları yerleştirmek bile büyük iş.

Dayım geldi ve bagajdan rakı şişelerini, bira kasalarını, karpuzu kavunu çıkarmaya ve onları yanı başımızda akan dereye yerleştirmeye başladı. Babam içki şişelerine biraz endişeyle baktı ve “Çok içip dağıtma oğlum” dedi. Dayım gülerek “Üç eniştem yanımda, bana bir şey olmaz” dedi. Mustafa Eniştem “Ben karışmam valla” dedi, Vedat Eniştem “İki bira getir Ali, boğazımız kurudu” dedi. Anneme yardım eden Sevim Teyzem “Daha dur, şimdiden mi?” dedi kıkırdayarak. Ananem “Ya sabır, ya selamet” diyerek elinden bırakmadığı tespihi çekmeyi sürdürdü. Büyükbabam kalkıp oğluna yardım etti.

Onların yanında iki amcam ve halamın eşi Avni Eniştem vardı. Halam daha yeni geldiği için üçü de onunla konuşuyordu. Cesur Amcam halama sarılan enişteme, “Bi dur, boğacan kızı” dedi. Erkan, Yüksel Amcamın omuzlarında kedi gibi dolaşıyordu. Erkan’ı kucağıma aldım ve “Koş git Bıcır’la oyna, beş yaşından küçük insanları ısırmıyor” dedim. Bıcır dişlerini göstererek havladı. Dedem “Eşeğe de binin” dedi. Babanem “Tepsin de hastanelik olsunlar” diye söylendi.

***

Mahalle halkı arabalarıyla birer birer gelmeye başladı. Oğulları Hüseyin’in kullandığı arabadan Üzeyir Amca ve Fevziye Yenge indi; Nihat Amca’nın ve Neriman Yenge de büyük oğulları Nejat’la geldiler. Nejat Abi’ye sarıldım, “Az kolanı içmedik be” dedim. Üzeyir Amca dere yatağında bekleyen içkilere bakıp “İçki öldürür, kumar söndürür, spor hah haa” dedi. “Hala bu tekerlemeye devam mı yahu?” dedim. Hüseyin iki bira alıp birini babasına uzattı: “Baba bırak allaşkına, bu saatten sonra” dedi. Şaban ve Recep Amcalar eşleri Nuriye ve Muzaffer Yenge ile kol kola geldiler “Muzaffer Yenge pek şıksın” dedim. “Torunlar hepimizi değiştirdi” dedi Adile Naşit gibi gülerek. Bir başka arabadan Mustafa Amca ve Hatice Yenge indi. İkisi de dereden birer bira alıp masaların arasında dolaşmaya selamlaşmaya başladılar.

Derken anne ve babamın en önem verdiği misafirler geldi. “Ooo Sıtkı Bey, Kadriye Hanım, hoş geldiniz.” Kadriment tepsi tepsi ıspanaklı börek getirmiş. Babam dereden bir rakı alıp, ilk açılışı onlar için yaptı. “Sizin için Mustafa Kandıralı’yı da davet ettim, çok güzel bir yemek olacak” dedi. Gerçekten de Mustafa Kandıralı ve ekibi kocaman çınar ağacının altında yan yana dizili tahta sandalyelere yerleşmeye başladılar. Metin Eniştem dereden şişe şişe su doldurup masalara getiriyordu. Sevim Teyzem “En güzel kızım, bana da bir bardak su versene” dedi. Bedriye koşarak cam bir bardağı derede doldurup annesine verdi.

Mahalleden Ayhan Abi, Cavit Amca ile ayak üstü konuşuyordu. Cavit Amca oğlu Ceyhun’un kolundan tutarak, “Teröristler yaylım ateşi açtılar oğluma” dedi. Ayhan Ceyhun’un yanağını okşadı. “Geçer be Ceyhun’um hepsi geçer. Beni de üniformalı bir terörist, duvara Tek Yol Devrim yazdığım için sırtımdan vurmuştu. Oysa ben o yazıyı onun da iyiliği için yazmıştım. Daha on beş yaşındaydım. Kırk beş yılım koltuk değnekleri, diyaliz makineleriyle geçti. Bak şimdi buraya yaya geldim, her gün on kilometre koşuyorum. İyileşmeyen yara, geçmeyen çile yoktur.”

***

O sırada sırtıma biri dokundu. “Aa Kemal,” dedim. Sarıldık. Kemal sanki diğerleri beni hiç tanımıyormuş gibi, “Çok akıllı bu ya, lisede okuldan kaçıp Ankara’ya bizim öğrenci evimize gelmişti, ne günlerdi” dedi. “Ben onun hikayesini de yazdım Birgün’de” dedim. Okumamış. “Yazının adı Fiat Albea’ydı, bulamazsan yakında paylaşırım” dedim. “Böyle boktan başlıklı yazıyı kim okur ya, şu yazılarına düzgün başlık atsana” dedi gülerek. “Okuyan okur” diye omuz silktim.

Kalabalık iyice artmaya başladı. Bizim gazeteden kimse var mı diye bakındım. “Ah Hande, burada mısın?” Hande gelip benle kucaklaştı ve “Çok özür dilerim” dedi. “Dile tabi” dedim. “Ama her şey de senden özür dilesin”

İsmail Abi bir bidon kaçak rakı getirmiş. “Yaa gömü mü buldunuz? Ben bu kaçak rakıyı tekrar bagaja atayım, dere rakı şişesi dolu” dedi. Mehmet Abi oyun havası müziğinden rahatsız olmuş gibi, “Ateş aksak ritim, yetmişlerden bir şey yok mu? Bee Gees, Jethro Tull filan?” dedi. “Ona da sıra gelecek, ortalamayı yakalamaya çalışıyoruz” dedim. “Hayatın ortalamayı yakalamak için geçti be” dedi Tayfun Gönül kahkaha atarak. “Bunun ortalaması ne olabilir?” Onla da sarılıştık. “Ne bileyim” dedim. “Barış Manço olabilir belki...”

Kalabalığın keyfi iyice yerine gelmiş gibiydi. Babam Kandıralı’ya baktı, müzik kesildi. Onun bugüne dek insan içinde iki laf etmişliğini duymuş değilim, ayağa kalkıp ağır ağır konuşmaya başladı:

“Burada oğlumun davetlisi olarak bulunuyoruz ama aslında hepimiz bir yerlerden göçüp geldik, tıpkı dağlardan kopup gelen derenin suları gibi. Kimimiz tornavidanın ucundan, kimimiz presin bıçağından, kimimiz okuduğumuz kitaplardan çıkardık ekmeğimizi. Şu derenin suyunda bir damla olabildiysek ne mutlu hepimize.” Babam rakı kadehini kaldırdı, herkes “Ne mutlu” diyerek ona eşlik etti.

***

Bir şey konuşmam için gözler bana çevrildi. Çok kötü bir konuşmacıyım ben, hele ilk anlarda. “Görüşmüyoruz ama hep aklımdasınız” dedim. “Spotify’da bir liste yapmıştım bugün için. Type O Negative, Durutti Column, Des’ree’den filan şarkılar vardı. Ama en iyisi anam bir türkü söylesin, biz de ona eşlik edelim”. Ayhan bunu duyar duymaz bağlamasını alıp Şemsi Yatsıman ve Selahattin İçli’nin arasına oturdu. Annem normalde insan içinde türkü filan söylemez, bu kez hiç ikiletmedi:

“Bulut gelmiş seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile... Yağma yağmur, esme bre deli rüzgar, yârim yoldadır.”

“Esme bre deli rüzgar, yârim yoldadır” nakaratını hep beraber defalarca tekrarladık. Sonra sarılıp ağlaştık. Kalktım anamın göğsüne başımı koydum. Dere gibi tertemiz kokusu içime doldu.