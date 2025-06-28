Kral Kazu: Yaş sadece bir sayıdır

“Yaşlandığımız için oynamayı bırakmayız. Oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız.”

George Bernard Shaw

Futbol aleminde “King Kazu” lakabıyla nam salmış Kazuyoshi “Kazu” Miura, Japon futbolunun yaşayan efsanesi. 2024-25 sezonunda J-Ligi’nde kiralık gittiği Atletico Suzuka takımında 12 maçta forma giyerken 29 Eylül 2024’te, 57 yıl, 216 gün ile JFL’de oynayan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. Büyüğe hürmet diyerek 39 senelik futbol kariyerinde altı ülkede 17 takımda top koşturan, Japonya Milli Takımı formasıyla 89 kez sahaya çıkan, o maçlarda 55 gol kaydeden, günümüzde profesyonel futbolun en yaşlı ikinci oyuncusunu hatırlayalım futbolsuz kaldığımız zamanlarda…

26 Şubat 1967’de Japonya’nın Shizuoka şehrinde dünyaya gelmiş, futbol sevdalısı bir ailenin oğlu. 1982’de 15 yaşına bastığı zamanlarda tek başına Brezilya’ya yerleşip Sao Paulo’da Juventus’un genç takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlamış futbol sevdalısı. İlk profesyonel kulübü 1986’da Santos ile, 1990’a kadar yaşadığı futbol ülkesinde Palmeiras ve Coritiba da dahil olmak üzere birkaç kulüpte hünerlerini geliştirip adını duyurmuş. 1990’da ülkesine dönüp Japan Soccer League (JSL) takımı Yomiuri SC’nin saflarına katılmış. J-Ligi’nde 1993’te sezonun en değerli oyuncusu seçilmesi tarihe düşen notlar.

1994-95 sezonunda İtalya’da Genoa kulübüne transfer olurken Serie A’da oynayan ilk Doğu Asyalı futbolcu olmuş. 1995-98 arasında ülkesinde top koşturduktan sonra 1999’da Croatia Zagreb takımıyla Avrupa sahalarına dönüş yapmış. Sonrasında İngiltere’de AFC Bournemouth ile antrenmanlara çıkmış, sözleşme alamayınca kariyerine ülkesinde Kyoto Purple Sanga ve Vissel Kobe takımlarında devam etmiş.

Kasım 2015’te, 48 yaşındayken Yokohama FC ile bir yıllık sözleşme imzalayan oyuncu 5 Mart 2017’de Yokohama’nın V-Varen Nagasaki’ye karşı 1-1 berabere kaldığı maçta sahaya çıktığında 50 yıl ve yedi günle, Stanley Matthews’un 1965’ten beri elinde tuttuğu önceki rekoru kırıp ülke futbol tarihinin en yaşlı oyuncusu olarak kayıtlara geçiyordu.

Her şey eskise bile, gönül hiç eskimezmiş derler, Kazu Ocak 2021’de, 36. sezonunda 53 yaşında sözleşme uzatmayı kabul ediyor, 2022 Ekim’inde Tiamo Hirakata’ya attığı golle JFL’de gol atan en yaşlı oyuncu oluyordu. 2023 Ocak ayında Portekiz kulübü Oliveirense’ye kiralık gitti, 55 yaşında, Portekiz’deki tüm profesyonel sporlarda sözleşme imzalayan en yaşlı oyuncu oluyordu. Sonrasında ülkesine dönerken, 29 Eylül 2024’te 57 yıl ve 216 günlükken JFL’de forma giyen en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı.

Not: Günümüzde Uruguay dördüncü lig takımında forma giyen Roberto Carmona, 63 yaşında dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu.



