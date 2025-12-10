Kremlin ne söyledi ne sakladı?

Yaren ÇOLAK

Bir yıl oldu. Suriye’de Beşar Esad’ın iktidarının devrilmesinin ardından da Moskova’ya gelişinin üzerinden de tam bir yıl geçti. Bu bir yıl boyunca ne Esad’tan ses çıktı, ne de Kremlin siyasi konjonktür hakkında net konuştu.

Peki, bu sessizliğin ortasında muhalifler ne dedi, medya ne yazdı, analistler hangi senaryoları konuştu?

Suriye’de cihatçıların iktidarı ele geçirdiği 8 Aralık 2024 günü, Esad ve ailesinin Moskova’ya geçerek insani gerekçelerle sığınma talebinde bulunduğu, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından o gün doğrulandı. Ancak Peskov’un ilk doğrulamasından sonra Esad ve ailesiyle ilgili Kremlin’den herhangi bir ek resmi açıklama gelmedi; sessizlik korundu.

KULİSLERDEN SIZAN İDDİALAR

Batı yazıp çizdi. Emperyalist emeller ve ABD, İsrail ve Türkiye üçgeninde inşa edilen yeni düzen gazetelerin manşetlerini süsledi. “Beşar Esad şimdi ne yapıyor?” sorusu sık sık gündeme getirildi. Hatta Esad için “en zengin sığınmacı” ifadesi kullanılarak Moskova City’de lüks bir rezidansta yaşadığı ve günlerini bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiğine ilişkin magazinsel haberler yayıldı. Olayın siyasi ağırlığı dedikodularla değersizleştirildi, Esad’dan basit bir magazin figürü yaratılmak istendi.

Oysa kulislerden sızan bilgiler bambaşka bir resim daha çizdi. Uluslararası haber ajansları ve Rus bağımsız medya, eski rejim çevresinden bazı isimlerin Moskova üzerinden yeniden örgütlenmeye çalıştığını iddia etti. Bu kaynaklara göre, söz konusu isimlerin bir kısmı Moskova’da bulunuyor ve girişimleri hâlâ örgütlenme ve finansman aşamasında.

Özellikle eski istihbarat yöneticileri Kamal Hassan ve rejime yakın iş insanı Rami Makhlouf’un Suriye’nin Alevi yoğun kıyı bölgelerinde milis grupları kurmayı planladıkları iddia ediliyor. Reuters’ın haberine göre, bu isimler ülkenin yeni hükümetine karşı potansiyel bir ayaklanma başlatmak amacıyla on binlerce potansiyel savaşçıya milyonlarca dolar aktarıyor.

Hasan’ın Moskova’daki villasından komutanlarla yaptığı sürekli telefon görüşmeleri ve koordinasyon çabaları da kaynaklarca aktarılıyor. Bazı analizler, bu eski rejim çevresinin Suriye’deki faaliyetlerini hâlâ potansiyel bir geri dönüş veya etki ağı olasılığı olarak değerlendiriyor.

Esad’ın kendisi ise şu an aktif bir siyasi faaliyetin içinde değil ancak Batı medyasındaki magazin haberlerinin aksine gününü bilgisayar oyunlarıyla geçirmiyor ya da kara çarşafla Moskova sokaklarını gezerken yakalanmadı. Kulislere göre, eski rejim çevresi üzerinden Suriye’de yeni bir güç ve etki alanı arayışı hâlâ devam ediyor. Rus bağımsız gazete analizleri, bu durumu “temkinli etki arayışı” olarak nitelendiriyor. Ancak Rusya, Suriye’deki askeri üslerini ve Akdeniz’deki stratejik varlığını güvence altına almayı öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda. Yine kulislerde konuşulanlara göre Kremlin, Esad ve çevresinin faaliyetlerini yakından izlese de herhangi bir destek vermiyor.

ORTAYA ATILAN SENARYOLAR

Esad’ın Moskova’da olması Suriye’de inşa edilen yeni düzen kadar önemli ve aktif bir tartışma konusu. Arkasındakiler ve gelecekte Suriye meselesinin Putin hükümeti tarafından nasıl bir koza dönüştürüleceği üzerine onlarca senaryo kaleme alındı.

En çarpıcı olan ve geniş çevrelerce desteklenen fikir ise Esad’ın Kremlin için “dondurulmuş bir strateji varlık” olduğu. Bu senaryoya göre; Esad bölgesel bir pazarlıkta sert bir koz gerektiğinde, Rus hükümetinin elindeki önemli bir silah olacak. Şimdiki sessizlik ise doğru zamanı beklemekten ibaret.

Siyaseten devlete daha yakın konumlanan uzmanlar ise daha ince bir senaryodan bahsediyor: Esad, Rusya’ya Suriye’de “kontrollü istikrarsızlık” imkânı sağlıyor. Yani, Şam’daki cihatçı yönetim Rus çıkarlarına aykırı hareket ederse, iç muhalefeti kışkırtma veya “alternatif bir merkez” olduğunu hatırlatma seçeneği masada duruyor.

Dış politika uzmanlarının büyük çoğunluğu ise İran’ı işaret ediyor. Tahran’ın Esad’a derin bağlılığı, Moskova’ya İran’ı bölgesel davranışlarında ölçülü olmaya zorlayabilecek siyasi bir güç sağlıyor.

RUS SOLU NE DİYOR?

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesini Pravda gazetesi manşetten sayfalarına taşıdı. Rus solunun tavrını ve tutumunu daha ilk günden ortaya koyan yazıda şöyle dendi: “Suriye’de yaşanan, uluslararası terörün ve Amerikan emperyalizminin, bir halkın kaderini çalmak için yaptığı en korkunç operasyonlardan biridir. Beşar Esad, Ortadoğu’da laikliği, bağımsızlığı ve sosyal devlet fikrini savunan son kale gibiydi. Onun devrilmesi, bölge halkları için karanlık bir dönemin başlangıcıdır. Rusya’nın ona sığınma hakkı tanıması, insani bir görevdir ve emperyalizme karşı mücadeledeki tutarlılığımızın göstergesidir.”

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF), bu söylemi Duma’da da dile getirdi. Sol ilk gün yaptığı bu çıkışı, zaman içinde tekrarladı. Tüm bu iddiaların, kulis bilgilerin, tartışmaların, söylemlerin kesiştiği nokta şu:

Esad ve müttefiklerinin bölgedeki hesabı henüz kapanmadı.