Kremlin’deki tüm yollar tek cepheye çıkıyor

Yaren ÇOLAK

Gazze’de süren yıkım, İran’da bastırılan geniş çaplı protestolar, Venezuela’ya yönelik doğrudan müdahale ve Ukrayna’daki bitmeyen savaş; bunların her biri kendi başına ele alınabilecek başlıklar olmaktan çoktan çıktı. Hepsi aynı emperyalist inşanın yapı taşları. ABD emperyalizmi, saldırganlığını hem coğrafi hem yöntemsel olarak çeşitlendirip güçlendirirken artık bunu ‘demokrasi’, ‘insan hakları’ ya da ‘uluslararası düzen’ gibi kılıflarla süsleme ihtiyacı bile duymuyor. Bu tablo, hedef alınan ülkeler kadar, çok kutuplu düzen iddiasında bulunan güçlerin de konumunu açığa çıkarıyor.

Rus basınında da hukukun çoktan rafa kaldırıldığı, gücün açıkça konuştuğu ve emperyalist müdahalenin artık gizlenme ihtiyacı duymadığı vurgulanıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaklaşık iki yıl süren soykırımının ardından dayatılan teknokrat yönetim, Trump’ın İran’a yönelik açık saldırı imalarıyla birlikte protestoculara “kurumlarınızı ele geçirin” çağrısı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun esir alınması… Tüm bu örnekler, aynı siyasal mantığın farklı tezahürleri. Tam da bu nedenle Rusya’nın pozisyonu ayrı bir önem kazanıyor. Moskova, kendisini çok-kutuplu dünyanın başat aktörlerinden biri olarak anlatmaya devam ederken, son aylarda yaşananlar bu iddianın büyük ölçüde Ukrayna cephesinde sıkıştığını gösteriyor.

GRÖNLAND KAPANI

Bu sıkışmışlığın Rus basınındaki yansımaları, Putin’in Venezuela ve İran başlıklarında neden doğrudan konuşmaktan kaçındığı üzerinde yoğunlaşıyor. Moskovskiy Komsomolets’te Ruslan Pankratov imzasıyla yayımlanan analiz, bu sessizliği basit bir diplomatik tercih olarak değil, Rusya’nın çevresinde giderek daraltılan bir jeopolitik kuşatmanın sonucu olarak ele alıyor. Pankratov’a göre Trump’ın Grönland çıkışları, anlık bir çıkış ya da pazarlık hamlesi değil; Moskova’yı kuzeyden sıkıştırmayı hedefleyen uzun vadeli bir planın parçası. 21. yüzyılın buzlu Cebelitarık Boğazı olarak tanımlanan Grönland, şimdilerde Rusya’nın fare kapanı benzetmesiyle anılıyor. Yazıda Grönland, yalnızca bir ada olarak değil, Rusya’nın Kuzey Filosu’nu ve Kuzey Deniz Yolu’nu kontrol altına almaya dönük stratejik bir kilit olarak tanımlanıyor. Pankratov’un vurguladığı bir başka nokta da Soğuk Savaş döneminden tanıdık. Sovyet denizaltılarının Atlantik’e çıkışını denetleyen Grönland-İzlanda-İngiltere hattının bugün yeniden gündeme gelmesi, Rus güvenlik çevrelerinde ciddi bir tehdit olarak ele alınıyor. Bu hattın gelişmiş radar sistemleri, insansız araçlar ve uydu ağlarıyla Rusya için aşılması zor bir engel haline getirilmeye çalışıldığına dikkat çekiliyor. Üstelik mesele yalnızca askerî değil. Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan petrol ve gazın Rusya ekonomisi açısından taşıdığı önem hatırlatılıyor; ABD’nin Grönland üzerindeki nüfuzunu artırmasının bu hattı baskı altına almayı, aynı zamanda Rusya-Çin arasındaki Kutup İpek Yolu işbirliğini zayıflatmayı hedeflediği vurgulanıyor. Arktik’teki hidrokarbon ve nadir madenlerin yeniden paylaşımı da bu çerçevenin parçası olarak anlatılıyor.

ÇOK KUTUPLULUK HEDEFİ

Rus basınında İran tartışmalarının hemen arkasından Venezuela’nın anılması da işte bu nedenle tesadüf değil. Moskova’daki yorumlarda Venezuela artık olup bitmiş bir başarısızlık hikayesi değil, emperyalizmin sonraki hamlelerini anlamak için bakılan bir örnek. Kommersant ve RBC’de çıkan analizlerde, ABD’nin Maduro’ya yönelik müdahalesinin ve peşine savurduğu tehditlerin altının boş olmadığı özellikle vurgulanıyor. Putin de “Dünya artık daha tehlikeli bir yer oluyor” diyerek bunu doğruluyor. Emperyalist haydutluk yarımkürede başıboş dolaşıyor ve Venezuela’da sınanan yöntem yalnızca Güney Amerika’ya özgü değil. Rus uzmanlar, uygun koşullar oluştuğunda İran gibi daha zor cephelerde de aynı yöntemin devreye sokulabileceğini sık sık dile getiriyor. İran’la birlikte anılması da bundan kaynaklanıyor: biri hâlâ önlenebilir bir kriz, diğeri ise önlenememiş bir örnek. Bu tabloyu bir arada okuduğumuzda Rus basınında giderek kabul gören gerçek netleşiyor. Çok-kutupluluk bugün Moskova için yeni bir dünya kurma iddiasından çok, ABD’nin tek taraflı hamlelerinin yol açtığı hasarı azaltma çabası. Venezuela’da müdahaleye hukuksuzluk deniyor ama geri çevrilemiyor; İran’da hangi eşiklerin zorlandığı görülüyor ama bunu durduracak bir güç ortaya konamıyor; Gazze’de emperyalist planın nasıl işlediği anlaşılıyor ama bunun karşısına koyulabilecek bir siyasal seçenek üretilemiyor. Rus uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler, çok-kutupluluğun Rusya için bugün ‘çok istenen’ ama henüz kurulamamış bir ‘hedef’ olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Peki, çok yerden darbe alan Rusya’nın kanaması nerde? Bu soru bizi doğrudan Ukrayna’ya götürüyor. Çünkü bugün Rusya’nın dış politikasını anlamanın anahtarı Ukrayna savaşı. Gazze’de, İran’da, Venezuela’da yaşanan her gelişme, Moskova’da tek bir filtreden geçiyor: Ukrayna’da bize neye mal olur? Bu filtre, Rusya’yı daha temkinli, daha savunmacı ve çoğu zaman da sessizliğe itiyor.