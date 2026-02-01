Kreş açma suçu ve samimiyet sınavı

Kreşler, çocukların sosyal becerileri, duygusal ve bilişsel gelişimleri açısından faydalı yerler. Uzmanlar, kreşe giden çocukların disiplin kazanarak anaokulu ve ilkokula daha kolay uyum sağladığını söylüyor. Ayrıca, çalışan ebeveynlerin güvenle çocuklarını bırakabilecekleri bir ortam sağlaması ve kadının iş hayatına katılımını desteklemesi bakımından da oldukça önemli. Özetle kreşler, hem çocukların hayata hazırlandığı, hem ailelerin desteklendiği, hem de uzun vadede eğitim başarısını artıran, toplumsal yararı yüksek bir hizmet alanı.

2019 yılının Nisan ayında uygulanmaya başlanan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yürüttüğü, Avrupa Birliği’nin (AB) finansal destek sağladığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da üstlendiği “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” kapsamında, bir işte sigortalı çalışan ve belirlenen yaş aralığındaki çocuğunu (0-60 aylılık) kreşe gönderen toplam 18 bine yakın kadına maddi destek sağlanmıştı. Olumlu geri dönüşler sebebiyle 24 ay olarak belirlenen projenin süresi 29 aya uzatılmıştı. Katılımcılar, eğer bu proje olmasaydı çocuğuna istikrarlı bir kreş olanağı sağlayamayarak iş hayatından vazgeçmek zorunda kalacağını söyleyerek programın önemini vurgulamıştı. Annelerin yüzünün gülmesinden o zaman AKP iktidarı da memnundu.

***

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019 yılında başlattığı ‘Yuvamız İstanbul’ projesiyle 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için kreş hizmeti vermeye başladı. Mart 2025’te, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreci devam ederken, İmamoğlu’na, kreş açtığı için soruşturma açıldı. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran İBB başkanı, “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum” dedi. İBB’nin kreşlerine soruşturma başlatılırken, AKP’li Ankara Altındağ Belediyesi’nin o ayki gündeminde kreş sayısının artırılması vardı. CHP için yargı konusu yapılan kreşler AKP için hizmet kapsamındaydı.

Bu haftanın önemli haberlerden biri İBB’ye bağlı Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’ndeki bir çocuğa yönelik darp ve istismar iddiasının gündeme gelmesi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, darp ve istismara uğradığı iddia edilen 3 yaşındaki çocuğun ailesini ziyaret ederek konuyla ilgili bilgi aldı. Bakan Göktaş, kendi ifadeleriyle, duyduklarının akıl dışı olduğunu söyledi. Denetimlerinin dışında tutulan yerler olduğunu ekledi. Yuvamız İstanbul merkezleri daha önce İçişleri Bakanlığı denetiminden geçmiş ve bunların okul öncesi eğitim kurumu olmadığı ve belediyelerin sosyal hizmet yetkisi kapsamında faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

***

3 yaşındaki çocuğun vücudundaki morlukları ilk gören ve aileyi uyaran kreşin öğretmeni olmuş. Aile de şikayet için 1 Aralık’tan 27 Aralık’a kadar beklemeyi tercih etmiş. Oysa İBB görevlileri 2 Aralık’ta olayı tutanak altına alarak adli makamlara bildirmiş bile. Normalde 15 gün sonra silinebilen 35 kamera kaydının İBB tarafında 3 ay boyunca korunması sayesinde neyse ki merkezde neler olup bittiği eksiksiz bir şekilde adli makamlarla paylaşılabilmiş. Ya mevzuata uyarak 15 gün sonra silmiş olsalardı? Allah muhafaza, biz yıllardır, üzeri çıplak deri pantolonlu onlarca adamın Kabataş’ta başörtülü bir kadını taciz ettiğini kanıtlayacak görüntüleri bekliyoruz.

Aile Bakanı Göktaş, “Bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine dahi asla göz yumamayız. Keşke münferit bir olay olsaydı. Dünden bu yana maalesef farklı ihbarlar var. Biz çocuktan, aileden sorumlu bakanlık olarak mağdurun hakkını korumak adına ailemizin hakkını, hukukunu da koruyacağız” demiş. Farklı ihbarlar saniye kaybetmeden araştırılsın. Dar gelirli, yoksul ailelerin yararlandığı bu önemli kamu hizmetinin en iyi şekilde sürdürülebilmesi için Aile Bakanlığı da omuz versin, varsa herhangi bir eksik, ihtiyaç hızla tamamlansın. İBB’nin daveti karşılıksız bırakılmayarak, gerekirse merkezler tek tek gezilsin, denetlensin, söylendiği gibi bir çocuğun saçına zarar gelmesine dahi göz yumulmasın. Ensar Vakfı’na bağlı Karaman öğrenci yurdunda 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkınca, vakfın ve çocuklara yönelik istismarın araştırılması için Meclis’e sunulan komisyon önergesini reddeden Bakan Göktaş’ın partisi AKP’ydi. Demek ki çocuklar herkese emanet değil. Samimiyet deyince de akla iktidar gelmiyorsa bir sebebi var yani.