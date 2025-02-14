Kreşlerle yurttaşlara destek

BirGün EGE

Kemalpaşa Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu 5 gündüz bakımevi ile çalışan aileler başta olmak üzere, ekonomik anlamda topluma büyük bir imkân sağlıyor. Kemalpaşa Belediyesi’nin Ulucak, Armutlu, Örnekköy ve Ören mahalleleri ile ilçe merkezinde hizmet veren kreşlerinde eğitim öğretim döneminin 2’nci yarısında 148 öğrenci, ders başı yaptı.

Alanında uzman eğitmen kadro ile 3-5 yaş arası miniklerin sosyal, duyusal, bilişsel ve psikomotor gelişim alanlarına katkı sağlanan kreşlerde, öğrencilerin sağlık gelişimlerine göre hazırlanan üç öğün yemek, günün belirli saatlerinde miniklere veriliyor. Çocuklar, gün boyunca modern ve ilerici eğitim yaklaşımları ile yaş gruplarına göre düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, gündüz bakımevlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, tüm yurttaşlar için erişilebilir, eşit ve kaliteli eğitim desteği sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Türkmen, “Amacımız, çocuklarımızı bilimin ışığında yetiştirmek ve ailelerine, özellikle çalışan annelere ekonomik anlamda katkı sağlamak. Önümüzdeki süreçte kreşlerimizde eğitimin niteliğini ve operasyonel süreçleri geliştirerek hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Eğitim benim şahsi olarak en çok eğildiğim konulardan biri, dolayısıyla bu hizmeti en iyi şekilde vatandaşlarımıza sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.