Küba karanlığa gömüldü

Zoe ALEXANDRA

Küba’nın terör destekleyen devletler listesinde tutulması ada ülkesinin ihtiyacı olan finansmanı ve uluslararası piyasalara erişimini kritik şekilde sınırlıyor.

18 Ekim’de Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, ulusal elektrik enerjisi sisteminin Antonio Guiterras Termoelektrik Santrali’ndeki patlama sebebiyle tüm ülkede kesintiye uğradığını açıkladı. Bakanlık ayrıca Elektrik Birliği ve tüm paydaş yetkililerin bağlantıyı çözmeye uğraştığını söyledi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel gelişmelere ilişkin “Ülkenin lideri olarak en önemli önceliğimiz ulusumuz açısından hayli hassas olan enerji sorununa odaklanmak ve çözüm yolları bulmak. Düzelene kadar da dinlenmek yok” dedi.

KESİNTİNİN ARKASINDA ABD AMBARGOLARI VAR

Cuma akşamı Enerji ve Madenler Bakanlığı (MINEM), ülkenin elektrik sisteminde düzelme yaşandığını, Küba gaz şirketi Energas üzerinden termoelektrik santrale enerji tedarik edildiğini ve Villa Clara, Holguin Granma ve Guantanamo’nun da yeniden çalıştığını açıkladı.

Küba’nın elektrik şebekeleri için gerekli enerjiyi sağlamasının önündeki en önemli engel, ABD tarafından ada ülkesine dayatılan ambargo ve tedbirler ağı. Küba’ya yönelik ambargo günlük 13 milyon dolarlık ekonomik kaybın yanında piyasalara ulaşabilmesine, işlem yapabilmesine de engel oluyor.

2019 Kasım ayında ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, halkın tüketimi için doğalgaz alımı yapan Kübalı Panamericana şirketine “3 Temmuz 2019’da Venezuela ekonomisinin gaz sektörüne çalışması için kurulmuş Cubametales’in kontrolünde olduğu” iddiasıyla ambargo kararı aldı. Dönemin ABD Hazine Bakanı Justin Muzinich; “Küba, Venezuela’ya demokrasinin dönebilmesini engellemekte doğrudan rol oynuyor” dedi.

Muzinich açıklamasının devamında, “3 Temmuz 2019’da kurulduğundan beri Küba’nın gaz ithalat ve ihracatını yapan Cubametales şirketi kuruluş amacı sebebiyle piyasalarda iş yapmaya yaklaşmayan şirketlerin önemli baskısıyla karşılaşmıştır. Buna karşılık olarak Cubametales Panamericana şirketini işlerini sürdürebilmek için aracı kılmıştır” dedi.

Hazine Bakanlığı’nın mesajı açıktı: Küba ülkenin ihtiyacı olan gaz alımı yapmamalıydı çünkü Washington’ın isteğine rağmen Venezuela’yı karşısına almamıştı.

Ambargolar açıklandıktan yalnızca bir ay sonra Cubapetroleo Birliği yaptıkları açıklamada “2019 yılı boyunca ABD hükümeti şirketlere, armatörlere, sigorta şirketlerine etkili ambargolar uygulayarak ülkeye enerji girişinin önünü kesmiştir” dedi.

Demokrat Partili Başkan Joe Biden, Trump Panamericana’ya ambargo açıkladıktan bir ay sonra Küba’ya dair Amerikan politikalarında hiçbir değişiklik olmayacağının sözünü verdi. 243 ek ambargo açıkladı ve Küba’nın “devlet destekli terör” listesine girmesini sağladı ki bu da ülkenin ekonomisine ve ticaret kapasitesine yönelik çok daha sıkı bir duvar ördü.

Küba’nın bugün yaşadığı ülke çapındaki elektrik krizi ambargonun tüm nüfus üzerindeki ciddi etkilerinin kanıtı oldu ve birçok dayanışma örgütünün Biden’a bu ölümcül ambargoyu kaldırması için yeniden çağrı yapmasına sebep oldu.

HEDEF SOSYALİST PROJEYİ YIKMAK

ABD merkezli Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Ambargoyu hemen şimdi kaldırın! ABD’nin Küba’ya yönelik ambargosu ülkenin elektrik şebekesinde ülke çapında bir krize ve kesintiye sebep oldu. Ambargonun bir parçası olarak ABD hükümeti finansal ve siyasal ağırlığını enerji sevkiyatını ve elektrik santrallerinin yenilenmesi için gerekli son derece spesifik malzemelerin alınabilmesini engellemeye harcıyor. Bu acımasız politikanın hedefi Küba halkı için hayatı yaşanmaz kılmak ve Küba devrimiyle onun sosyalist projesini yıkmaya yönelik bir girişimin yolunu açmak.”

People’s Forum Yetkili Yöneticisi Manolo De Los Santos sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Biden Küba’ya yönelik soykırımcı bir savaş sürdürüyor, onlarca yıldır ağır ambargolar ve Küba’nın devlet destekli terör listesine sokulması ile yavaş bir yok edişi sürdürüyor. Bugün Küba’nın yaşadığı ülke çapındaki enerji kesintisi ABD’nin en temel hizmetlere zarar vermeye yönelik çabalarının en son sonucu.”

Ülke çapında iyileşme süreci devam ederken, neden Amerikan hükümetinin Küba’yı karanlıkta bırakmaya çalıştığı sorusu yanıtsız kalıyor.

Kaynak: peoplesdispacth.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ