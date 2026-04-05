Küba Notları: Zamanın içinde bir yolculuk

Kuvvet Lordoğlu - Akademisyen

Küba hakkında sayısız yazı kaleme alındı, pek çok anlatı okundu. Bu satırlar ise tüm bunlardan farklı olma iddiası taşımıyor; daha çok kişisel izlenimlerin, geçmişle bugünün iç içe geçtiği bir yolculuğun izlerini taşıyor.

Karayip Denizi’nin ortasında olan bu ada, Amerika kıtasına yalnızca 180 kilometre mesafede. Bir ucundan diğerine yaklaşık 1200 kilometre boyunca uzanan Küba, 11 milyonluk nüfusuyla hem coğrafi hem de kültürel olarak dikkat çekici bir ülke. Nüfusun büyük çoğunluğu İspanyol kökenli beyazlardan oluşurken, Afrika’dan getirilen kölelerin torunları ve melez nüfus da bu renkli toplumsal yapının önemli parçaları. Bu ülkede yaşayanların yaklaşık yüzde 66’sı İspanyol kökenli ve beyaz, yüzde 12 si Afrika’dan gelen kölelerin torunları olarak siyah yüzde 22 si de melez olan insanlardan oluşmaktadır.

Küba, özellikle 68 kuşağı için yalnızca bir ülke değil, bir hayalin de adıydı. Devrimin kırlardan başlayıp kentlere ulaştığı, eşitlikçi bir dünyanın mümkün olduğuna dair güçlü bir inancın tipik simgesiydi. Yıllar sonra bu topraklara adım atmak, sanki geçmişin bir filmini yeniden izlemek gibiydi. Daha yolculuk başlamadan zihnimizde canlanan sloganlar, Havana sokaklarında karşımıza çıkınca bu duygu daha da derinleşti: “Zafere kadar devam” ve “Hayallerimin sınırı olmayacak” gibi sözler, yalnızca duvarlarda değil, hafızamızda da yankı buluyordu.

Havana’ya vardığınızda, devrim yalnızca bir tarih anlatısı olmaktan çıkıyor; sokakların, meydanların ve insanların içinde yaşayan bir gerçekliğe dönüşüyor. Che Guevara’nın yüzü, yalnızca bir devrimciyi değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin bir parçasını da temsil ediyor. Hediyelik eşyalardan kitaplara kadar her yerde karşınıza çıkan bu simge, devrimin izlerinin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor. Che’nin katkılarının devrim sonrası da bu ülke de sürdüğünü anlıyoruz. Ünlü 1 Mayıs alanında yüksek binalarda Che ambleminin yanı sıra devrimin hemen ertesinde bir uçak kazasında ölen ve Küba halkı tarafından çok sevilen Cienfuegos’ım resimlerini okullarda, resmi dairelerde görmek mümkün.

Devrim Meydanı’nda yükselen binaların cephelerinde Che’nin ve Camilo Cienfuegos’un siluetleri dikkat çekerken, Fidel Castro’nun heykellerine rastlanmaması ilginç bir detay. Bunun, onun “öldükten sonra ilahlaştırılmak istemediği” yönündeki vasiyetine dayandığı söyleniyor. Ancak duvarlarda yer alan sözleri, varlığını başka bir biçimde hissettirmeye devam ediyor.

Küba’da hayat, uzun yıllardır süren ambargonun gölgesinde şekilleniyor. Bu durum, özellikle temel ihtiyaçlara erişimde kendini açıkça hissettiriyor. Semt pazarlarında ilaçların tane ile satılması ya da kırtasiye malzemelerinin sınırlı olması, bu gerçekliğin gündelik yaşamdaki tipik yansımaları. Buna rağmen ülkenin eğitim ve sağlık alanındaki başarıları dikkat çekicidir… Okuma yazma oranının yüksekliği ve çocuk ölümlerindeki düşüş, bu alanlara verilen önemin somut sonuçları. Adada 60 yıldan beri süren geniş bir Amerikan ambargosu olmasına rağmen bu başarılar sürmüştür.

Küba Latin Amerika ülkeleri içinde en fazla okuma yazma oranına sahip bir ülke, Çocuk ölümlerin de çok önemli azalmalar sağlaması yaygın ve geniş bir tıp eğitimi sayesinde gerçekleştiğini anlıyoruz.

Bu gelişmekte olan ülkeler arasında Küba’yı farklı bir sınıflama içine sokmaktadır. Çin ve Vietnam bu ülkeye yaptığı parasal yardımların tümünü, Avrupa Birliği de önemli bir bölümünü hibe etmiştir. Gelişmekte olan ülkelere sağlık personeli doktor ihraç eden bir ülkenin bu yardımına şimdilerde yine bu ülkelerden katkılar geldiğini görmekteyiz. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin Kübalılar için ücretsiz ve ömür boyu olması, çocuklara yedi yaşına kadar ücretsiz süt dağıtan on bir milyonluk bir ülkenin omuzlarında ciddi bir yük olduğunu her an görmek ve yaşamak mümkün. Bu nedenle gelen beş milyon civarındaki turistin Küba’yı sadece rom ve puro ülkesi olarak algılamaması gerekir.

Havana sokaklarında yürürken zaman zaman kaybolmak, bu şehrin ruhunu anlamanın en iyi yollarından biri. Kolonyal mimarinin izlerini taşıyan yapılar, dar sokaklar boyunca sıralanan küçük dükkânlar, müzik sesleriyle dolu barlar ve denize açılan caddeler… Tüm bunlar, şehri sürekli canlı tutan bir ritim oluşturuyor. Devrim Müzesi ise ziyaretçilerini 1950’lerin mücadele günlerine götürüyor. Granma yatını görmek, tarihin bir parçasına dokunmak gibi. Teknedeki 82 gerillanın sadece 12’sinin sağ kalabilmesinin ardındaki özveri duygusunu müzeyi gezerken yanınızdakilerle paylaşıyorsunuz.

Hemingway’in izlerini sürmek de bu yolculuğun ayrı bir durağı. Onun vakit geçirdiği mekânlarda bir mojito yudumlarken, müziğin eşlik ettiği o anlar, Küba’nın sadece tarih değil, aynı zamanda güçlü bir kültür ülkesi olduğunu hatırlatıyor.

Ada boyunca yaptığımız yolculukta farklı şehirler, farklı hikâyeler sundu. Cienfuegos’un zarif tiyatro binası, Matanzas ve Trinidad’ın sanatla iç içe geçmiş sokakları, Küba’nın estetik yönünü gözler önüne seriyor. Santa Clara ise bambaşka bir anlam taşıyor: Che Guevara’nın önderliğinde ele geçirilen tren, Batista rejiminin sonunu hazırlayan dönüm noktalarından biri. Bugün onun mozolesi, bu şehrin merkezinde sessiz ama güçlü bir anlatı olarak duruyor.

Küba, aynı zamanda puro ve romuyla da biliniyor. Tütün tarlalarında puro yapımını izlemek, bu ürünlerin arkasındaki emeği anlamak açısından etkileyici bir deneyim. Kadın işçilerin bacaklarında sarıldığı efsanesi bir yana, bu üretim süreci son derece sade ama ustalık isteyen bir iş. Bu yolculuk boyunca ada, bize yalnızca farklı şehirler ve hikâyeler sunmakla kalmadı; aynı zamanda tarih, estetik ve insan emeğinin iç içe geçtiği çok katmanlı bir deneyim yaşattı. Cienfuegos’un zerafeti, Matanzas ve Trinidad’ın sanatla yoğrulmuş dokusu ve Santa Clara’nın tarihsel ağırlığı, Küba’nın ruhunu anlamak için birbirini tamamlayan duraklar oldu. Tütün tarlalarında tanıklık ettiğimiz emek ise, bu ülkenin simgelerinin ardındaki gerçekliği sade ama çarpıcı biçimde gözler önüne serdi.

Bu yolculuğun sonunda içimizde kalan duygu ise tek bir renge sığmıyor: Geçmişin ideallerini bugüne taşımaya çalışan, eşitlik arayışını kendi koşulları içinde sürdürmeye devam eden bir ülkeden ayrılmanın hem hüznü hem de umudu… Küba, tüm çelişkileri ve direnciyle, hafızamızda uzun süre yer edecek bir iz bırakıyor. Dileğimiz, bu güzel ülkenin tarih boyunca defalarca karşı karşıya kaldığı dış müdahalelerden uzak, kendi yolunu barış içinde çizmeye devam edebilmesidir.