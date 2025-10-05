Küçük uluslardan küresel etkiye: İskandinav Sineması

Emine Uçar İlbuğa - Prof. Dr.

Norveçli Emilie Blichfeldt’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği ilk filmi Çirkin Üvey Kardeş (The Ugly Stepsister, 2025) filmi bugünlerde dijital platformlarda gösterimde. Film Grimm Kardeşlerin Külkedisi masalını güzel/çirkin kavramlarını üzerine klişeleri ters yüz eden bir anlatı üzerinden, kilo verme, makyaj, estetik uygulamalarının bir endüstriye dönüşmesi ve bir kar alanı olarak beğenilme, güzellik gibi kavramlarla “beden baskısının” giderek bir sorun oluşturduğu, güzellik uğruna bedenine yabancılaşma ve kabul görme açlığının beden üzerinden sürekli pompalandığı günümüzde, Külkedisi masalındaki masum prenses ve üvey kız kardeşlerinin prensle evlenebilmek uğruna verdikleri mücadelenin karanlık yüzünü bugünün koşullarından yeniden görebilmenin olanaklarını ortaya koyuyor. Dolayısıyla üvey kız kardeşlerin prensle evlenebilmek uğruna ayaklarının ayakkabıya girebilmesi adına ayak parmaklarını kesmeleri ne kadar ürkütücü ise, bugün olağan bir hal alan güzel ve çirkin kavramlarına yüklenen anlamlar üzerinden insan bedeninin endüstrinin bir kar alanına dönüşmesi de o denli korkutucu. Bu bakımdan yönetmen Emilie Blichfeld daha ilk filmiyle güzel denilen şey nedir sorusunu sorarken, bakışımız gibi bedenimizi de bu yönde şekillendiren anlayış üzerine düşünebilme fırsatı yaratıyor.

Son yıllarda İskandinav yönetmenlerin farklı türlerde, eleştirel ve yaratıcı dillerini koruyarak güncel temaları politik bakış ile sinemaya taşıdıkları ve dolayısıyla filmleriyle dünya sineması içinde kendilerine haklı bir yer edindiklerini görmek mümkün. Özellikle son 10-15 yılda İskandinav sineması, ulusal kimliklerin ötesinde küresel ölçekte öne çıkan bir sinema dili geliştirdi. Thomas Vinterberg, Nicolas Winding Refn, Ruben Östlund, Roy Andersson, Joachim Trier, Erik Poppe, Eskil Vogt, Morten Tyldum, Aki Kaurismäki, Juho Kuosmanen, Baltasar Kormákur ve Hlynur Palmáson gibi yönetmenler; bireyin varoluşsal arayışlarını, aile ilişkilerini, göç, yabancılaşma, toplumsal cinsiyet, tarihsel dramalar ve doğa-insan ilişkisi gibi temaları işleyerek dünya çapında ses getirdi. Bu filmler, kimi zaman mizahi, kimi zaman absürt, kimi zaman da toplumsal eleştiri yönüyle öne çıkıyor. Gerçi İskandinav sineması denildiğinde daha çok akla “İskandinav Mavisi”, suç hikâyeleri ve vampir filmleri gelir ki bu durum, bu ülkelerin refah devletleri kimliğiyle çelişkiyi de içinde barındırır. İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda; yüksek vergiler, güçlü sosyal sorumluluk ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusuyla bilinen ülkeler. Buna rağmen, sinemalarında gri, puslu atmosferler ve refah toplumunda işlenen suçların görünür hale getirildiği filmler dikkat çekiyor. “Nordik Noir” polisiye türü, genellikle dedektif hikâyeleri etrafında şekillenirken, vampir filmleri toplum dışına itilen ya da itilmek zorunda kalan marjinal karakterleri temsil ediyor. Ancak bu vampirler, Anglo-Amerikan sinemasındaki gibi “mitik kötülükler” değil; toplumsal normlara göre sorumluluk taşıyan, dışlanmış bireylerin sembolleri. Bu nedenle İskandinav vampir filmleri, “iyi ile kötünün savaşı” yerine refah devletinin yarattığı aidiyet krizine odaklanıyor. Vampirlerin varlığı, aslında bu modelin başarısızlığının sinemasal kanıtı.

ENDÜSTRİYE İLK ADIM, YARATICI TEMALAR

Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç ve İzlanda… Her biri kendi dili, kültürü ve ekonomisiyle bağımsız ülkeler. Farklılıkları kadar ortak yanları da var: seyrek nüfus, küçük iç pazar ve sınırlı izleyici kitlesi. Ancak bu sınırlılıklar, sinemalarının dünyaya açılmasını engellemiyor. Aksine, İskandinav ülkeleri sinemanın doğuşundan bugüne uluslararası alanda iz bırakan yönetmen ve oyuncular yetiştirdi, bugün de festivallerden dijital platformlara kadar geniş bir sahada filmleriyle ses getirmeye devam ediyorlar. Sinemanın 1895’te Paris’teki ilk gösteriminden hemen sonra, kameralarını yeni coğrafyalara çeviren öncüler, bir yandan kendi ülkelerinin görüntülerini dışarıya taşıdı, bir yandan da başka topraklarda çektikleri sahneleri dünyaya tanıttı. Nitekim 1896’da Lumière Kardeşler Helsinki, Malmö ve Kopenhag’da, aynı yıl Skladanowski Kardeşler Oslo’da ilk gösterimlerini yaptı. 1900’lerin başında Helsinki, Göteborg, Oslo ve Kopenhag gibi kentlerde sinema salonları açılırken, 1903’te İzlanda ilk kez sinemayla tanıştı. 1906’da Danimarka’da Nordisk Film Kompagni, İzlanda’da Bioskope, 1907’de İsveç’te Svenska Bio kuruldu. Kısa süre içinde İskandinavya sinema endüstrisine kalıcı adımlar atmaya başladı. 1910’larda Danimarkalı aktris Asta Nielsen “vamp kadın” imajıyla dünya çapında ünlendi; Carl Th. Dreyer Nordisk’e katıldı. 1919’da Finlandiya’da Suomi Film kuruldu, aynı yıl İsveç’te 8 milyon bilet satışıyla rekor kırıldı. İskandinav sinemasını farklı kılan unsurlardan biri, erken dönemden itibaren sosyal meselelere, adalet ve refah devleti anlayışına dair ürettikleri filmler oldu. Doğa ile birey arasındaki ilişki, yalnızlık, toplumsal bellek ve aile bağları gibi temalar uzun bir geleneğe dönüştü. Karanlık kışlar, sisli fiyortlar ve ormanlar da Nordik gerilim filmlerinin vazgeçilmez atmosferini oluşturdu. Danimarka sessiz sineması küresel ölçekte hızla gelişirken, İsveç sineması da uluslararası ilgiyi üzerine çekti. Bu ülkelerin daha güçlü endüstrileri ve finansal imkânları, filmlerinin dolaşımını kolaylaştırdı. Nitekim birçok Norveçli, Fin ya da İzlandalı sinemacı, eğitim ve prodüksiyon için İsveç ve Danimarka’ya yöneldi. Bu karşılıklı geçiş, bölge sinemasını ortak bir kültürel zeminde birleştirdi. Bugün İskandinav sineması denince Mauritz Stiller, Dreyer, Ingmar Bergman, Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Aki Kaurismäki ve Lasse Hallström gibi isimler akla geliyor. Uluslararası alanda başarı kazanan bu yönetmenlerin kişisel yolculukları, ülkeler arası işbirlikleriyle örülü. Bergman filmlerinde Norveçli oyuncu Liv Ullmann’ı yıldızlaştırırken, Kaurismäki çoğu zaman İsveç Film Enstitüsü’nden destek aldı. Yine birçok belgesel, İskandinav ülkelerinin kamu televizyonlarının ortak fonlarıyla üretildi.

İskandinav sinemasında birey ve toplum ilişkisi, ölüm, suçluluk, varoluşsal boşluk ve inanç gibi temalar özellikle Bergman’ın etkisiyle 70’lere kadar belirleyici oldu. 1990’larda ise Danimarka sineması Dogma 95 manifestosuyla yeni bir soluk kazandı. Lars von Trier ve Thomas Vinterberg’in Festen ve Idioterne gibi filmleri, minimalist ama çarpıcı anlatılarıyla büyük ses getirdi. Aynı dönemde Norveç ve Finlandiya’da daha ironik, sessiz ve toplumsal dönüşümlere duyarlı filmler ön plana çıktı. Aki Kaurismäki’nin The Match Factory Girl ya da Drifting Clouds gibi filmleri absürd mizahı ve sınıf eleştirisini bir araya getirdi. 1970 ve 80’lerde televizyonun yükselişi sinema salonlarını zorlasa da devlet destekli alternatif salonlar sayesinde izleyiciyle bağ kopmadı. 1990’lardan itibaren ise uluslararası festival başarılarıyla birlikte genç seyirciler yeniden sinemaya yöneldi.

DEVLET DESTEĞİ VE DİJİTAL ÇAĞIN ETKİSİ

İskandinav sinemasının güçlü kalmasının en önemli nedenlerinden biri devlet destekli modeller oldu. İsveç Film Enstitüsü (SFI), Danimarka Film Enstitüsü (DFI) gibi kurumlar hem belgesel hem kurmaca alanında genç yönetmenleri destekledi. 1990’lardan itibaren AB fonları ve ortak yapım imkanları da bölge sinemasına yeni kapılar açtı. 2000’lerle birlikte dijitalleşme, tıpkı dünyada olduğu gibi İskandinavya’da da sinema üretimini, dağıtımını ve izleyici alışkanlıklarını dönüştürdü. Televizyonun ev içindeki hakimiyeti, salonları zorlamış olsa da Cannes, Berlin ve Toronto gibi festivaller, İskandinav sinemasının dünyaya açılmasında kritik rol oynadı. Finansman ve dağıtımda da değişiklikler yaşandı. İskandinav ülkeleri, dijital platformların yükselişine yanıt olarak, ulusal sinemayı korumak ve küresel pazarda rekabet edebilmek için yeni yasalar ve fonlar geliştirdi. Platformların yerel yapımlara yatırım yapmasını zorunlu kılan düzenlemeler, vergi sisteminde yapılan değişiklikler ve film kurumlarıyla yapımcılar arasındaki koordinasyon bu sürecin parçaları oldu.

Ayrıca bölgesel işbirlikleri güçlendirildi. “The Five Nordics” girişimiyle, beş ülkenin film enstitüleri ulusal sinemalarını küresel pazarda ortak bir kimlikle tanıtmaya başladı. Amaç, köklü değişimlere rağmen İskandinav sinemasını uluslararası alanda güçlü kılmak. Bugün İskandinav sineması, küçük ölçekli yerel pazarlara rağmen güçlü devlet desteği, yaratıcı bağımsızlık, ortak yapımlar ve yeni anlatı biçimleriyle küresel ölçekte özgün bir konuma sahip. Sessiz sinemanın ilk günlerinden dijital çağın çoklu ekranlarına uzanan bu serüven, İskandinav ülkelerinin sinemayı sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir ifade biçimi olarak sahiplendiğini gösteriyor. Erken sessiz film döneminden dijital çağın çok katmanlı yapısına uzanan İskandinav sineması, bugün uluslararası ölçekte özgün bir kültürel kod ve sinema diliyle öne çıkıyor. Kozmopolit, diasporik ve hibrit yapısı; toplumsal eleştiriyi, mizahı, absürtlüğü ve insan odaklı anlatıyı aynı potada eritebiliyor. Bu da İskandinav sinemasını yalnızca kendi coğrafyasının değil, dünya sinemasının en dikkat çekici alanlarından biri haline getiriyor.