Kul olma, insan ol

Şirvan YAŞAR

“Günahların büyüklüğü insanın vicdanının genişliği nispetindedir. Vicdanlı insan bir karıncayı yanlışlıkla ezdiği için uyku uyuyamaz günlerce. Vicdansız insan masumun kanına girer de günah işlediğini kabul etmez bile. Sen vicdan sahibi bir insansın ki günahlarının ağırlığını hep taşıyorsun sırtında.” (s. 127)

Vicdanının sesi sustu mu hiç? Ya da derinlerde, cızırtılı da olsa bir ses var mı hâlâ? Tam da bu sessizliği yıkmak, çürümüşlüğe çomak sokmak için Mahya İblisi çıkıyor karşımıza. Bu bir iblis değil tabii, insan. Hikâye, III. Osman dönemi İstanbul’una açıyor kapılarını. Mahya İblisi her gece camilerin arasına gizlice korsan mahyalar gerer. Bu mahyalardan saçılan sözlerle sarayın kudretini, dalkavukluğu ve korkuyla beslenen düzeni hedef alır. Eskinin hırsızı şimdinin zorunlu zabiti Böcek Korkud, onu yakalamak için peşinde iz sürdükçe yüzleşmekten korktuğu gerçeklerle burun buruna gelir, derin bir vicdan muhasebesi içinde bulur kendini. Yarattığı karakterlerle okurunu âdeta bir cümbüşe, bir deliliğe davet eden Hürer Ebeoğlu, eski İstanbul’un büyülü atmosferini masalsı ve gotik bir dille yeniden kuruyor romanında. Düz bir çizgide ilerlemek yerine döngüsel bir akışla okurunu sarmalayan bir hikâye evreni yaratıyor.

Bugün yaşadıklarımızın geçmişten pek de farklı olmadığını kısa bir tarih okumasıyla görebiliriz. Kişiler, dönemler, şartlar değişse de hırslar ve iktidar kavgaları hep aynı kalmış. Hürer Ebeoğlu, Mahya İblisi’nde değişmeyen insanlık hallerinin izini sürüp III. Osman’ın saltanat yıllarına götürüyor okurunu. Bugün bizlere yüksek sesle “itaat etme”, “kul olma”, “vicdanının sesini dinle” diyen pek çok Mahya İblisi var. Peki biz onları ne kadar duyabiliyoruz? Tam da içinde bulunduğumuz çürümenin gitgide derinleştiği bu günlerde, Mahya İblisi’nin inandığı gibi, karanlık tarafımız bir sözle aydınlanabilse keşke. Fakat ilişkiler ağı o kadar karmaşık, kaybetmekten korktuğumuz o kadar çok şey birikmiş ki, vicdanımız âdeta ses geçirmeyen bir odaya hapsedilmiş gibi. Gelecek tasası, barınma kaygısı, iyi bir yaşam arzusu derken suspus olduk, duyamaz hale geldik. İktidarlarsa bizi meşgul etmeyi sürdürdü. Yazık ki Mahya İblisi’nin korsan mahyalarına rastlamadan, çürümüşlüğüyle göçüp gidiyor birçoğumuz bu dünyadan...

Bugün dünyanın bir yerlerinde Mahya İblisleri durdurulmak, yakalanmak isteniyor. Belki o an susturuluyorlar ama ne halk ne de tarih onları unutuyor. Yeniden ve yeniden halk kahramanları olarak karşımıza çıkıyorlar. Bugün, bu isimlerin çoğu edebiyatımızda ve anlatı dünyamızda kalıcı bir yer edinmiş durumda. Onlar da birer Mahya İblisi’dir.

O halk kahramanlarının döneminde yaşamış şakşakçı dalkavukları, vicdansız cellatları ya da acımasız iktidar sahiplerini hatırlamayız; çoğu zaman merak bile etmeyiz. Ama Mahya İblisleri daima hatırımızdadır.

Gelelim dünle pek farkı olmayan bugünlere. Korku dün vardı, bugün de var. Hürer Ebeoğlu’nun bir röportajında söylediği gibi, otorite bütün gücüne rağmen aslında korkaktır. Mahya İblisi’nin bir an önce derdest edilmek istenmesinin nedeni de budur. Bugün de hem sözlerden, cümlelerden korkan hem de korku iklimini bizzat yaratan iktidarlarla karşı karşıyayız. Camiler arasına korsan mahya germek bugün için gereksiz gözükebilir; oysa belki de tam zamanıdır. Düşüncelerimizi, hislerimizi paylaşabileceğimiz sayısız mecra var artık. Ama tam da bu enformasyon bolluğu ve her şeyin hızla anlamını yitirmesi nedeniyle sözlerimiz çoğu kez etkisizleşiyor, tetikleyici gücünü kaybediyor. Belki de yeniden korsan mahyalar germeli; içimizdeki teraziyi dengeye getirecek sözü bulmalıyız.

Şu yazılanlar size de çok tanıdık gelmiyor mu?

Mürit görünenlerin köpeği olmuştu Korkud. Kimlerin peşinde koşuyordu hakikaten? Hırsızı, katili yakalamaktan çok pişkeşi, rüşveti bilmeyen dürüst memurlara iftira atmak için tezgâh kuruyordu. Padişah ve sadrazam hakkında konuşanları zindana gönderiyordu ki çoğu zaman sadece, “Açız! Ne olacak ahvalimiz?” diyen fakir fukara takımıydı bunlar. (s. 21)

Hayatımızın her ânında iktidarın, korkunun ve dalkavukluğun gölgesiyle temas halindeyiz. Kendi küçük hayatlarımızda da vicdanımızı harekete geçirecek Mahya İblisleriyle karşılaşmamız dileğiyle...

Bir mahya da benden. “Soğuktan korkma.”