Kültür-sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• Sinema

İstanbul Modern Sinema’nın ‘Oscar’ın Yabancıları’ programı, 12–22 Şubat tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. 10 filmden oluşan program, Oscar adayı olmalarına rağmen hâlâ Hollywood’un ‘ötekisi' olarak görülen, dünyanın farklı festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmış yapımları bir araya getiriyor. Seçkinin dikkat çeken filmleri arasında, Japon Kabuki geleneği içinde kuşaklar arası bir çatışmayı ele alan ve Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde gösterilen Kokuho öne çıkıyor.

• Duvar galerisi

Street art platformu oktowallz, yeni duvar galerisi İMÇ_02’yi açtı. İstanbul’un modern ticaret tarihinin yapılarından İMÇ’nin ikinci blokunda konumlanan duvar galerisi, sokakla doğrudan temas eden, sürekliliği olan bir üretim alanı olarak kurgulandı. Bu yeni alanın ilk misafiri, Türkiye street art sahnesinin güçlü isimlerinden No More Lies oldu. Sanatçının işi Mart başına kadar İMÇ İkinci Blok’ta görülebilir.

• Sergi

Hasan Cem Araptarlı’nın ‘Kar: Bir Hikâyenin İlk Cümlesi’ başlıklı fotoğraf sergisi, Derya Yücel küratörlüğünde ve Bozlu Art Project iş birliğiyle 22 Şubat’a kadar bomontiada’da izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının Türkiye’nin doğusunda kış aylarında ürettiği bu yeni seri, karı yalnızca bir doğa olayı olarak değil; zaman, bellek ve insan deneyimiyle iç içe geçen güçlü bir imge olarak ele alıyor. Karla kaplanan köyler, dağ yolları ve kent dokuları aracılığıyla coğrafyanın ve gündelik yaşamın dönüşümünü görünür kılıyor.

• Konser

BİFO, ‘Mozart’tan Macar Ezgilerine’ konseriyle, 26 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda müzikseverlerle buluşacak. Carlo Tenan yönetiminde, klasik ve modern repertuvarların kesişeceği programın solisti, Mozart ve Beethoven yorumlarıyla uluslararası beğeni toplayan Fransız piyanist François-Frédérick Guy olacak.