Kültür Sanatevi geri dönüyor

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi ana hizmet binasının deprem riski nedeniyle boşaltılmasıyla, üç buçuk yıl boyunca belediye hizmetlerinin yürütüldüğü ek hizmet binası olarak kullanılan Kültür ve Sanatevi tekrar eski haline döndürülüyor.

Bir süredir inşaat faaliyetlerinin devam ettiği mekânda ofisler kaldırıldı, sanat galerileri eski haline getirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Marmaris’te sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği Kültür ve Sanatevi tekrar eski hareketli günlerine kavuşacak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Marmaris yaşayanlarının sabırsızlıkla beklediği Kültür ve Sanatevi’miz çok kısa bir süre içinde yeniden kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Burada düzenleyeceğimiz kurslar, atölyeler ve sergilerle, Marmaris’in bu noktada duyduğu eksikliği gidereceğiz” dedi.