Kültür ve müzik Muğla’da buluştu

BirGün EGE

Muğla’nın kültürel mirasını müzikle buluşturan 10. Uluslararası Zurnazen Festivali, Türkiye’den ve dünyadan gelen zurna ustalarını bir araya getirdi. Festivalde, 13 zurna virtüözü sahne aldı. Etkinlikte Alaattin Boncuk, Ali Bedel, Allahverdi Barin, Buğra Kutbay, Dzeljo Destanovski, Eyüp Girgin, Göksel Güçlü, Hasan Kavallı, Memik Avcı, Naci Peri, Petar Yuliev Alyoshev, Yenel Satıcı ve Yunus Emre gibi birçok önemli isim müzikseverlerle buluştu.

Katılımcılardan Melek Kamilova, “İlk kez katıldığım için heyecanlandım ve atmosferi beğendim, teşekkür ederiz” dedi.

İlkay Besi de, “Bu festuvali seviyorum. Geçen yıllardaki festivallerde de başarılı sanatçılar vardı. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, “Zurna, en güzel günlerimizin, kutlamalarımızın özel bir müzik aleti. Ancak bununla sınırlı kalmaz; Anadolu’nun sesi, nefesi, hüznü, sevinci ve yaşamın ta kendisi. Bugün burada bizimle olan her bir sanatçımıza ve misafirimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet’in anlamını ve festivalin taşıdığı kültürel değeri şu sözlerle ifade etti: “Muğla’mız, Cumhuriyet’i en güzel yaşayan ve yaşatan kentlerden biri. Bugün Cumhuriyet Meydanı’nda, 1930’lu yıllarda Atamızın heykelinin dikildiği bu özel alanda, Cumhuriyet’in köklerini yaşattığımız çok önemli bir festivalde bir aradayız. Zurnazen Festivalimiz bizim topraklarımızın özü. Milas’ın Dibekdere’sinden Menteşe’nin Asar’ına kadar her yerde davulun, zurnanın o kendine özgü tınısını duyuyoruz. Düğünlerimizde, bayramlarımızda, asker uğurlamalarımızda her yerde davul ve zurna kültürümüzün en önemli parçası olarak yaşıyor, yaşatılıyor.”