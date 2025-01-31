Kültür ve sanat şöleni Manisa’da devam ediyor

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından şubat ayı boyunca sahnelenecek oyunlar, sanatseverlere tiyatro dolu bir ay sunacak. Şehir Çocuklar, 1 Şubat’taki “Bay Patinin Mutfağı” adlı oyunla keyifli vakit geçirirken 7, 14 ve 21 Şubat’ta sahnelenecek “Bir Yaz Gecesi Rüyası” ile de hayallerin büyülü dünyasına adım atacak. Ayrıca, 8, 15 ve 22 Şubat tarihlerinde ise “Soytarılar Okulu” oyunuyla çocuklar hem eğlenecek hem de yeni şeyler öğrenecekler.

28 Şubat’ta sahnelenecek “Biraz Daha Çikolata” oyunu ise hikâyesiyle yetişkinlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Kubilay Penbeklioğlu ve Emel Adıyaman’ın performansları, izleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, oyunlara büyük ilgi olduğunu belirterek, “Biletlerimiz satışa çıktığında tükeniyor. Bu bizi mutlu ediyor. Her geçen gün genişleyen oyun yelpazemiz ve salonu dolduran seyircilerimizle keyifli, sanat dolu sezon geçiriyoruz” dedi.