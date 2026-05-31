Kültür Yolu büyüyor, konservatuvarlı iş arıyor

Işıl Çalışkan

Türkiye’de kültür-sanat alanı boşalmıyor; tersine şehir şehir büyüyen festival takvimleriyle görünür hale geliyor. Büyük sahneler kuruluyor, konserler, sergiler ve gösterilerle geniş bir kültür vitrini yaratılıyor. Kültür Yolu Festivali 2026’da 26 kente yayılırken devlet destekli organizasyonlar “kültür-sanat yaygınlaşıyor” başlığıyla büyümeye devam ediyor. Ancak bu senaryonun arkasında başka bir gerçek var. Konservatuvarlardan, güzel sanatlar fakültelerinden ve sahne sanatları bölümlerinden mezun olan gençler, kendi alanlarında düzenli ve güvenceli bir hayat kurmakta zorlanıyor. Birçok genç sanatçı, mesleğini sürdürebilmek için özel derslere, kısa süreli sahnelere, servis işlerine, çeviriye, kafe ve bar mesailerine yönelmek zorunda kalıyor.

TÜİK’in 2024 yükseköğretim istihdam verilerine göre lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı yüzde 75 iken, sanat ve beşeri bilimler alanında bu oran yüzde 61,7’ye düşüyor. Bu veri doğrudan “işsizlik” anlamına gelmese de sanat eğitimi almış gençlerin önemli bir bölümünün kayıtlı, güvenceli ve alanıyla uyumlu bir işe erişemediğini gösteriyor. Kültür politikası sahne sayısını artırmakla övünürken, o sahnelerin insan kaynağını yetiştiren gençlerin geleceği belirsizliğe terk ediliyor.

HÂLÂ HAYAL ETME KISMINDAYIM

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı 2023 mezunu Yonca Temel, konservatuvara girerken büyük hayaller kurmadığını söylüyor. Temel, “Şöhret, para, dünyayı değiştirmek gibi hedeflerim olmadı hiçbir zaman. Tek hayalim bu mesleği icra edebiliyor olmaktı. Şimdi konservatuvar mezunu bir kişi olarak o hayalin neresindeyim diye sordunuz, hâlâ hayal etme kısmındayım” diyor.

Bu cümle, genç sanatçıların bugün içinde bulunduğu halin özeti gibi. Mezuniyet, onlar için çoğu zaman bir başlangıçtan çok belirsizliğin kapısı. Kamuda kadro sınırlı, özel sektörde işler dönemlik, prodüksiyonlar kısa süreli, ücretler düzensiz. Büyük sahneler, diziler, reklamlar, festivaller var; ama o alanlara girebilmenin yolu yalnızca yetenekten, eğitimden, emekten geçmiyor. Görünürlük, bağlantı, popülerlik ve piyasanın dili belirleyici oluyor.

Temel, iş bulma sürecini anlatırken sektörün kalabalığına dikkat çekiyor: “Pencereyi açık görenin içeri daldığı bir sektör.” Büyük prodüksiyonlu oyunlara başvurduklarında en sık duydukları sözün “o rol için ünlü birini arıyorlar” olduğunu söylüyor. Televizyonda ise durum daha da belirsiz: “Henüz iş yapmamış bir oyuncu iseniz audition attığınız işten olumsuz geri dönüş almanız bile mümkün olmuyor. Uzay boşluğu konservatuvar mezunu oyuncuların çekip yolladığı auditionlarla dolu.” Sosyal medya hesaplarının “şahıs şirketlerine” döndüğünü belirten Temel’e göre, beş yıl konservatuvar okumak bile sektörde bazen avantaj değil gecikme gibi görülüyor.

POPÜLARİTEYE GÖRE ELENMEK OLAĞAN

Yine aynı okuldan 2023 yılında mezun olan Bilgesu Kural da konservatuvara girerken daha düzenli bir iş bulabileceğini düşündüğünü söylüyor. Bugün ise bambaşka bir tabloyla karşı karşıya: “Şu anda önceliğin ticari amaçlarla verildiği isimler tiyatroları bile kapsamış durumda. Bu sebeple planlarımın çok uzağındayım.” Seçmelere giriliyor, parçalar gönderiliyor, bazen olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt alınmıyor. Popülariteye göre elenmenin olağanlaştığı bir ortamda genç sanatçı için meslek, sürekli kendini ispat etme haline dönüşüyor.

Kural, “Tamamen eksik, yetersiz, geç kalmış hissediyoruz” diyor. Kültür-sanat alanının piyasaya ve görünürlüğe teslim edildiği bir dönemde genç sanatçının var olma biçimi de değişiyor: “İlgilenmemiz gereken üretmek, yaratmakken artık tüm gençler kendilerini bir ürün haline getirip nasıl daha satılabilir olduğunu hesaplamak zorunda kalıyor.” Sanatla ilişkisi de bu koşullardan etkilenmiş: “Sanatla olan ilişkim artık hevesle bir üretimdense hayal kırıklığı ve kendimi her anlamda ispatlamaya çalışmakla ilerliyor.”

ÜRETMEK DE VAR OLMAK DA MÜCADELE

Mesele oyuncularla da sınırlı değil. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü 2016 mezunu Emek Özdemir, müziğe çocuk yaşta operada çocuk korist olarak başladığını anlatıyor. Sahneye çıkmak, üretmek ve kendini müzikle ifade etmek onun için hobi değil, yaşam biçimi olmuş. Ancak Türkiye’de müzisyen olmanın en büyük zorluklarından biri, ona göre net bir “iş tanımının” olmaması.

“Yaptığımız iş çoğu zaman bir meslek olarak bile görülmüyor; sosyal güvencesi belirsiz, gelir düzeni dalgalı ve çoğu zaman görünmez bir emek üzerine kurulu” diyen Özdemir, pandemiyi hatırlatıyor. O dönemde birçok müzisyen işsiz kaldı ve herhangi bir yardım olmadan yaşamaya çalıştı. Toplumsal krizlerde ilk gözden çıkarılan alanlardan birinin kültür-sanat olduğunu belirten Özdemir, “Herhangi bir toplumsal olayda ilk olarak sesi kısılan bizler oluyoruz” diyor. Ona göre üretmek sanatsal bir sürecin yanında “aynı zamanda var olma mücadelesine” dönüşüyor.

VİTRİN PARLAK, EMEK GÜVENCESİZ

Akademisyen ve kültür yöneticisi Dr. Funda Lena’ya göre bu tablo bir istisna değil, sektörün olağan işleyişi haline gelmiş durumda. Küçük ölçekli organizasyonlarda vergi ve SGK yükünün, büyük organizasyonlarda ise yüksek rekabetin güvencesizliği beslediğini belirtiyor. “Sigortasız çalışırım” diyen adayın fiilen avantajlı hale geldiği bir sistemde, güvenceden vazgeçmek rekabet aracına dönüşüyor.

Lena’ya göre asıl çelişki kültür politikasının kültürü bir “prestij projesi” olarak konumlandırmasında başlıyor. Festival sayısı, seyirci kapasitesi ve medyada görünürlük ölçülüyor; ama sanatçının o etkinlikten geçimini sağlayıp sağlayamadığı, emeğin hangi koşullarda harcandığı gündemin dışında kalıyor. “Vitrin ne kadar parlak olursa olsun, arkasındaki emek güvencesizse o kültür politikası sürdürülebilir değildir” diyor.

Yonca Temel’in anlattığı bir başka örnek, bu güvencesizliğin genç sanatçı için nasıl bir hayata dönüştüğünü gösteriyor. Geçinebilmek için baristalık, garsonluk, barmenlik, çevirmenlik gibi işler yaptığını söylüyor. Ama onu asıl küstüren şeyin alan dışında çalışmak olmadığını anlatıyor: “Buradan anladığımız üzere sanatla aramızdaki bağı zedeleyen başka alanlarda çalışmak değil, kendi alanımızda çalışıp bu çalışmanın karşılığını alamamak. Bizim kavgamızın absürtlüğü şu ki, kendi mesleğimizi yapabilmek için başka meslekler ediniyoruz.”

Sorun tam da burada düğümleniyor. Türkiye’de kültür-sanat alanı yok olmuyor; ama kimin kültürü, kimin emeği, kimin geleceği sorusu giderek daha yakıcı hale geliyor. Devlet destekli büyük festivaller şehir şehir büyürken, konservatuvar mezunları güvenceli istihdamdan, kamusal kadrolardan, adil seçmelerden, yaşanabilir ücretlerden ve mesleklerini sürdürebilecekleri koşullardan mahrum kalıyor. Kültür politikası sahne sayısını artırmakla övünürken, o sahnenin arkasındaki genç sanatçı çoğu zaman görünmez kalıyor.

PLANLI BİR GÜVENCESİZLİK REJİMİYLE KARŞILAŞIYORUZ

Oyuncular Sendikası Gençlik Birimi, konservatuvardan mezun olan genç oyuncuların karşılaştığı tabloyu “planlı bir güvencesizlik rejimi” olarak tanımlıyor “Konservatuvardan mezun olan gençler bir istihdam tablosuyla değil, planlı bir güvencesizlik rejimiyle karşılaşıyor. Sektör, gençlerin emeğini ‘sektörde görünür olma’ vaadiyle sömürürken, onları yalnızlaştırıyor.”

Gençlik Birimi’ne göre kamudaki kadro olanaklarının sınırlı kalması gençleri daha yolun başında belirsizliğe iterken, özel sektörde net tanımlanmış bir iş hukuku ve ücret standardı bulunmuyor. Açıklamada, “Sektördeki yapımcılar, ajanslar ve kurumlar bizim mesleğimizi ‘hobi’ veya ‘gönül işi’ gibi pazarlamaya bayılıyor. ‘Yolun başındasın, CV’ne yazarsın, çevre edinirsin’ masallarıyla sigortasız, güvencesiz, her yere koşturmamızı bekliyorlar” deniliyor.

Genç oyuncuların okul yıllarından itibaren birbirinin rakibi gibi konumlandırıldığına dikkat çeken Gençlik Birimi, çözümün bireysel rekabette değil örgütlü mücadelede olduğunu vurguluyor: Bu tablonun panzehiri bireysel rekabet değil; taban ücret, sigorta ve insani çalışma koşulları için sendikal çatılar altında omuz omuza yürütülecek hak temelli ve örgütlü bir birlikteliktir.