Kültürel hegemonya kimin elinde?

Hazırlayan: Oğuz Alkan

Kültürel hegemonya, Türkiye’de uzun süredir tartışılan bir konu. Özellikle Gezi Direnişi sonrasında ortaya çıkan iktidar krizleri karşısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu meseleyi gündeme getirdi. Erdoğan, Mayıs 2017’de, çocuk istismarı ile bilinen Ensar Vakfı Genel Kurulu’nda yaptığı bir konuşmada; Altun ise 2018’de attığı bir tweet ile kültürel hegemonya meselesine değindi. Her iki açıklamada da iktidarın siyasi hegemonyasından şüphe duyulmadığı, ancak kültürel hegemonya konusunda sıkıntılar yaşandığı ifade ediliyor. Aynı zamanda, muhalefetin kültürel gücünü kırmaya yönelik bir tehdit de yer alıyor.

İktidar temsilcileri, bu açıklamalarında siyasi ve kültürel alanları net bir biçimde birbirinden ayırıyor ve değerlendirmelerini bu ayrım üzerinden yapıyor. Siyasi rakiplerine karşı iktidarlarını kesin bir güvenle savunurlarken, kültürel alan konusundaki endişeleri daha derin bir değerlendirmeyi gerektiriyor. Bu bağlamda kültürel hegemonyanın ne olduğu ve bundan ne anlaşılması gerektiği; iktidarın iddia ettiği gibi bu alanın gerçekten muhalefetin elinde mi kaldığı; dizi ve film endüstrisinde açığa çıkan gelişmelerin kültürel hegemonya açısından ne anlam ifade ettiği ve sol bir kültürel mücadelenin araç ve imkânlarının ne olduğu soruları ilk elden akla geliyor.

Tartışma dosyamızın ilk haftasında siyaset bilimci Doç. Dr. Sinan Yıldırmaz ve siyaset bilimci-yazar Ergin Yıldızoğlu ile bu sorular etrafında bir araya geldik.

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Kültürel hegemonya “muhalefetin elinde” kalmadı ama toplumda da hala Siyasal İslam’ın kültürel hegemonya kurma çabaları karşısında ciddi bir direniş var ve bu direniş; muhalefetin tutumundan, direnişinin zayıflığından yakınıyor.

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Aslında iktidarın bunu söylerken anladığı şeyle kültürel hegemonyanın ne olduğu arasında bir fark var. Bilindiği gibi kültürel hegemonya Gramsci'den gelen bir kavramsallaştırma. Kültürel hegemonyayı bir sınıf egemenliğinin, kültür alanındaki görünümünün bir parçası olarak ifade edebiliriz. Politik hegemonya kendini kültürel alanda da gösterir, her sınıf kendi kültürüyle varolur ya da bir sınıf kendi kültüründen bağımsız bir şekilde var olmaz şeklinde de dile getirilebilir. O yüzden de Gramsci'nin bahsettiği kültürel hegemonya aslında tam anlamıyla iktidar, yönetici sınıf ya da egemenlerin kültürü anlamına gelir.