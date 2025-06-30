Kulüpler Dünya Kupası neden var?

FIFA, futbolda büyük bir değişim ve gelir artışı vaadiyle 2025’te ABD’de düzenlenecek yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası’nı tanıttığında, bu organizasyonu “tarihi bir fırsat” olarak pazarladı.

Organizasyonun yayın haklarını 1 milyar dolara satın alan DAZN’ın ‘tesadüf’ eseri aynı dönemde Suudi şirketi SURJ Sports Investment da aynı bedel karşılığında hissesi satın alınmıştı. Bugüne kadar rüşvet ve skandallara doymayan kurum yine şaibeli bir şekilde kulüpleri parayla ikna etmeyi başardı.

Ancak geride kalan süreçte FIFA’nın açgözlülüğü futbolcular, teknik direktörler, sağlık uzmanları ve taraftarlar nezdinde büyük bir tepkiye yol açtı. Zaten halihazırda aşırı yoğun olan takvimin içine bir de 32 takımlı yeni bir turnuva yerleştirmek, oyuncu sağlığını tamamen göz ardı etmek anlamına geliyor. Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso gibi pek çok üst düzey teknik adam “oyuncular insanlar, makine değil” diyerek takvimdeki bu yoğunluğa karşı çıkarken, FIFPro (uluslararası futbolcu sendikası) da yaptığı açıklamalarda bu sistemin sürdürülemez olduğunu defalarca vurguladı. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve UEFA’ya bağlı bazı kulüpler, oyuncuların yıllık 60-70 maçı aşan yüklerine dikkat çekerek, bu turnuvanın “ticari açgözlülük” dışında başka hiçbir gerekçeyle savunulamayacağını belirtti.

OYUNCULAR TEPKİLİ

FIFA’nın bu organizasyonu kulüplerle ve oyuncularla gerçek anlamda bir istişare yapmadan kararlaştırması da büyük bir tepki konusu. Özellikle Premier Lig, Bundesliga ve Serie A kulüpleri bu karar sürecinde “hiçbir söz haklarının olmadığını” savundu. Bu durum, FIFA’nın “kâr odaklı tek adamlığı”nı simgeleyen bir başka örnek olarak yorumlandı. FIFPro, FIFA’ya karşı dava açma seçeneğini bile masaya koydu. İngiliz Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve Fransa’daki UNFP gibi oyuncu sendikaları da “yasal haklarımızı kullanabiliriz” açıklamaları yaptı. Futbolseverler bu organizasyonun aslında gerçek bir “dünya şampiyonası” olmadığını, FIFA'nın sponsorları ve büyük kulüpleri memnun etmek için dizayn ettiği bir gösteri olduğunu belirtiyor.

Yeni formatın futbola dair geleneksel yapıyı da tehdit ettiği konuşuluyor. Turnuvaya katılacak kulüplerin kıtalara göre dağılımı tartışmalı bulunurken, Afrika ve Asya’daki bazı takımlar “figüran” olarak görülmekten rahatsız. Bu eleştiriler, FIFA’nın “küresel futbolu büyütme” iddiasının aslında Avrupa merkezli bir sermaye büyütme projesi olduğu yönündeki görüşleri güçlendiriyor.