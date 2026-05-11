Kupadan fazlası kayboldu: Beşiktaş’ın yitirdiği kimlik

2021 yazında kazanılan şampiyonluk, Beşiktaş için yeni bir dönemin başlangıcı gibi görünüyordu. Çifte kupayla tamamlanan sezonun ardından siyah-beyazlı camiada hâkim olan duygu, uzun yıllar sürecek bir istikrarın kurulabileceği yönündeydi.

Tribünlerdeki coşku, saha içindeki aidiyet ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile taraftar arasındaki bağ, kulübün yeniden kendi hikâyesini yazdığı hissi yaratılıyordu. Ancak bazen küçük kırılmalar büyür ve temele sızar. İlk başta küçük çatlaklar gibi duran problemler, yıllar geçtikçe duvarları taşıyamayacak hale getirir. Beşiktaş’ın son beş yılı da tam olarak böyle geçti.

KİMLİK PROBLEMİ

Bugün siyah-beyazlılar 2025-2026 sezonunu kupasız kapatırken geriye yalnızca kaybedilen puanlar değil, sürekli değişen bir kimlik problemi kaldı. Çünkü Beşiktaş son yıllarda sadece maç kaybetmedi, hafızasını, sürekliliğini ve en önemlisi kendi karakterini de kaybetti.

Bir kulübü güçlü yapan şey yalnızca yıldız transferler ya da büyük bütçeler değil. Asıl mesele, fırtına çıktığında dümeni kimin tuttuğu. Beşiktaş son yıllarda her fırtınada kaptanı değişen bir gemiye dönüştü.

DEĞİŞEN YÖNETİMLER, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET

Şampiyonluk sonrası dönemde yaşanan yönetim değişiklikleri bunun en büyük göstergelerinden biri oldu. Ahmet Nur Çebi ile başlayan süreç, Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı ile devam etti.

Son beş yılda dört farklı başkanın görev yaptığı bir yapının saha içinde istikrar üretmesi zaten kolay değildi. Her gelen yönetim, bir öncekinden kalan enkazı kaldırmaya çalışırken aynı zamanda kendi projesini dayatmaya çalıştı.

Böyle olunca Beşiktaş’ın sportif aklı da sürekli değişti. Bir sezon gençleşme projesi konuşuldu, diğer sezon yıldız transferleri yapıldı. Bir dönem maaş bütçesi düşürülmeye çalışıldı, ardından yeniden yüksek maliyetli isimlere yönelindi. Kulübün rotası her yıl yeniden çizildiği için hiçbir plan tamamlanamadı.

BAMBAŞKA TEKNİK ADAMLAR

Bu karmaşa teknik direktör koltuğunda daha sert hissedildi. Sergen Yalçın’ın şampiyonlukla taçlanan ilk döneminden sonra Beşiktaş adeta teknik adam öğüten bir yapıya dönüştü. Valerien Ismael’den, Rıza Çalımbay’a Fernando Santos’a kadar birbirinden tamamen farklı futbol anlayışlarına sahip isimler aynı kulüpte kısa süreler içinde görev yaptı.

Giovanni van Bronckhorst’un gelişiyle “yeniden yapılanma” söylemi yükselirken bir sezon sonra bu kez Ole Gunnar Solskjaer dönemi başladı. Ardından yeniden Sergen Yalçın’a dönüldü. Bu tablo bile başlı başına büyük bir kırılmanın özeti.

Çünkü futbolcular için en büyük sorunlardan biri sürekli değişen talepler. Bir teknik adam önde baskı isterken diğeri savunma güvenliğini önceler. Bir hoca geçiş oyunu oynatırken diğerinin merkezinde topa sahip olmak var. Oyuncu grubu her altı ayda bir başka bir futbol ezberlemek zorunda kaldığında ortaya çıkan şey gelişim değil, zihinsel yorgunluğu beraberinde getirdi.

Beşiktaş’ın sahadaki dağınıklığı biraz da buradan doğdu. Siyah-beyazlı takım uzun süredir neyi oynadığını bilen bir takım görüntüsü veremedi. Bazen çok agresif, bazen tamamen reaksiyon futboluna teslim olmuş bir yapı ortaya çıktı. Her teknik adam değişiminde birkaç hafta süren “yeni başlangıç” heyecanı ise kısa sürede yerini yeniden aynı hayal kırıklığına bıraktı.

KADRO HEYECAN VERİCİYDİ AMA...

Aslında bu sezon kurulan kadro kâğıt üzerinde heyecan vericiydi. Orkun Kökçü transferi büyük ses getirdi. Devre arasında yapılan birçok hamle ciddi beklenti yarattı. Ancak futbol, Football Manager ekranı değil. İsimlerin büyüklüğü ile takım olabilmek arasında büyük fark var. Beşiktaş’ın son yıllardaki en temel problemi de bu. Kulüp sürekli oyuncu aldı ama bir omurga oluşturamadı.

Son beş yıldaki transfer hareketliliği bunun en net örneği. Gelen oyuncuların sayısı kadar gidenlerin çokluğu da dikkat çekici. Neredeyse her sezon sıfırdan kadro kurulmaya çalışıldı. Bu kadar büyük değişimin olduğu bir yerde aidiyet oluşturmak zaten kolay değil. Taraftar bir oyuncuya alışmadan o oyuncu gönderildi. Bir sezonda “geleceğin yıldızı” ilan edilen isimler birkaç ay sonra kiralık gönderildi. Beşiktaş’ın kadrosu son yıllarda bir evden çok aktarma istasyonuna benzedi.

Bu sezon yaşanan ayrılıklar ise tabloyu daha çarpıcı hale getirdi. Rafa Silva, Mert Günok, Gabriel Paulista, gibi isimlerle yollar ayrıldı. Gedson Fernandes’in gidişi orta sahadaki dinamizmi doğrudan etkiledi.

EN İSTİKRARLISI ERSİN DESTANOĞLU

Semih Kılıçsoy’un kiralanması bile taraftarın bir kısmında “kulüp kendi öz evlatlarına sabır göstermiyor” hissi yarattı. Çünkü Beşiktaş taraftarı için mesele yalnızca kalite değil, karakter ve aidiyet de en az onun kadar önemli.

Tüm bu değişimlerin ortasında ayakta kalan birkaç isim vardı. Ersin Destanoğlu bunların başında geliyor. Son yıllarda Beşiktaş’ta değişmeyen nadir yüzlerden biri oldu. Teknik direktörler değişti, savunma hatları değişti, hatta kulübün oyun anlayışı bile sürekli değişti ama Ersin hep oradaydı. Kimi zaman eleştirildi, kimi zaman alkışlandı fakat hiçbir zaman tamamen vazgeçilmedi. Bu sezon 31 maçta forma giymesi yalnızca performans göstergesi değil, aynı zamanda kulübün süreklilik arayışının da bir yansımasıydı.

KULÜPTE BÜYÜK BİR BUNALIM VAR

Siyah-beyazlıların yaşadığı problem yalnızca sportif başarısızlık değil, daha derin bir kimlik bunalımı var. Çünkü Beşiktaş tarih boyunca kaosun içinden karakter çıkarabilen bir kulüptü. Parası olmadığı dönemlerde bile mücadele gücüyle ayakta kalabilirdi.

Taraftarın “Biz böyleyiz” diyebildiği net bir felsefesi vardı. Son yıllarda o felsefe parçalandı. Takım bazen büyük maçlarda olağanüstü reaksiyon verirken bazen Anadolu deplasmanlarında tamamen kırılgan bir görüntü çizdi. Aynı oyuncu grubu bir hafta taraftarı umutlandırıp sonraki hafta büyük hayal kırıklığı yaratabildi. Bu dalgalanma, sahadaki problemlerden çok zihinsel bir kırılmanın sonucu.

Aslında Beşiktaş’ın hikâyesi biraz İstanbul’a da benziyor. Dışarıdan bakıldığında hâlâ büyüleyici, hâlâ güçlü ve hâlâ herkesi içine çekebilecek kadar büyük. Ama yakından bakınca yorgunluk hissediliyor. Sürekli değişen yüzler, eksik kalan projeler, yarım bırakılmış hikâyeler…

KAYBOLAN HAFIZA

Kulüp son yıllarda kendi geçmişinin ağırlığını taşımakta zorlandı çünkü Beşiktaş taraftarı yalnızca iyi futbol istemez. Mücadele ister, aidiyet ister, sahada kendini görmek ister. Bu yüzden siyah-beyazlı tribünler bazen kötü oynayan ama savaşan bir takımı alkışlar bazen de kaliteli kadroları protesto eder.

Bugün gelinen noktada Beşiktaş’ın önünde yine kritik bir yaz var. Ancak bu kez mesele sadece transfer yapmak değil. Kulübün önce ne olmak istediğine karar vermesi gerekiyor. Her sezon yeniden kurulmaya çalışan takımlar kısa vadeli heyecan yaratabilir ama uzun vadeli başarı üretmez. Futbol tarihi bunun örnekleriyle dolu. Sürekli oyuncu değiştiren kulüpler bir süre sonra kendi hafızasını kaybeder. Oysa büyük takımlar hafızalarıyla ayakta kalır.

Dolmabahçe’nin ışıkları hâlâ aynı yerde yanıyor. Tribünler hâlâ aynı tutkuyla doluyor. Beşiktaş hâlâ Türkiye’nin en büyük futbol hikâyelerinden biri. Ama artık mesele yeni bir transfer açıklaması yapmak ya da kısa süreli heyecan yaratmak değil. Asıl mesele, yıllardır kaybolan o hissi geri getirebilmek. Çünkü bazen bir kulüp kupasız kalabilir, gerçek tehlike, ne olduğunu unutması.