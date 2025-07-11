Kuraklığa karşı birlikte mücadele

Mahir KANAAT

Muğla Datça’da, Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV), 35’inci kuruluş yılında, “Kızıl Kirazkuşu: Datça’da - İklim Değişikliği Odağında Kuraklıkla Mücadele” başlıklı projeyi hayata geçirdi.

Proje iklim değişikliği ve kuraklık konularını çocuk ve gençlerin katılımıyla yerelden tartışmaya açmayı, yaratıcı yollarla gündemde tutmayı ve karar vericilerle sivil toplum arasında köprüler kurmayı amaçladı. Koordinatörlüğünü Özge Ç. Denizci’nin üstlendiği proje ekibinde, Oya Özgüven su danışmanı, Emrah Kırımsoy çocuk hakları danışmanı, Umut Kaçar ise dokümantasyon sorumlusu olarak görev aldı.

2024 yazında başlayan proje boyunca, Datça’nın farklı mahallelerinden 9-14 yaş arası çocuklarla dört ayrı sanat atölyesi gerçekleştirildi. Kukla, edebiyat, ses ve görsel sanatlar aracılığıyla çocuklar iklim değişikliği, kuraklık ve su döngüsü gibi konuları yaratıcı yöntemlerle tartıştı ve ifade etti. Betçe’den Palamutbükü’ne, Hızırşah’tan merkeze uzanan bu süreçte çocuklar; antik sarnıçları ziyaret etti, yağmur suyu hasadı sistemlerini inceledi, sesin suyla ilişkisini deneyimledi ve doğayla yeniden bağ kurdu.

Proje kapsamında ayrıca gençlerle yüz yüze toplantılar, sivil toplum örgütleriyle konuya özel istişareler ve belediye birimleriyle buluşmalar da gerçekleştirildi. Datça Belediyesi, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Datça Kent Konseyi Su Çalışma Grubu, MUÇEP Datça Meclisi, Datça Hayvanseverler Derneği ve Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü gibi yerel paydaşlar sürece katkı sundu.

10 Mayıs 2025’te Datça Demokrasi Evi’nde düzenlenen ‘Kızıl Kirazkuşu Paylaşım Buluşması’, projenin önemli çıktılarının kamuoyuyla paylaşıldığı bir buluşma oldu. Çocukların katılımıyla gerçekleşen sergi, Sasü (ABCD) müzik grubunun dinletisi ve ‘İklim Krizi ve Su Hakkı’ forumu büyük ilgi gördü. Etkinlikte ayrıca Umut Kaçar’ın projeye dair çektiği belgesel fotoğraflar da sergilendi.

Kızıl Kirazkuşu, orman yangınları sonrası doğayı iyileştirdiği gözlemlenen bir kuş türü. Bu projede bu kuş, hem onarıcı gücün hem de çocukların ve gençlerin taşıdığı umut ve direncin simgesi oldu.

Tüm bu çalışmaların ardından, önümüzdeki dönemde projenin sürmesi ve iklim krizine dair yerel farkındalığın derinleşmesi hedefleniyor. Çocuklarla özellikle iklim değişikliği odağında sanat atölyeleri gerçekleştirmek isteyen sivil toplum örgütlerine ilham kaynağı olması amacıyla, proje deneyimlerini ve uygulama örneklerini içeren bir model kitapçık da dijital ortamda hazırlanıyor.