Küresel enerji boyunduruğu: ABD’nin LNG hegemonyası

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2026 yılı birinci çeyrek Doğalgaz Piyasa Raporu, "piyasa dengelenmesi" ve "enerji güvenliği" gibi parıltılı kavramların ardına gizlenmiş devasa bir emperyalist yeniden paylaşım savaşını belgelemektedir. 2025 yılından itibaren ivmelenen "LNG dalgası", sadece teknik bir arz artışı değil; ABD finans-kapitalinin, enerji rotalarını tekelleştirerek dünya halklarını ve sanayisini kendine bağımlı kılma hamlesidir.

Halkçı bir bakış açısıyla bu tablo; enerjinin küresel portföy oyuncularının ve tekelci devletlerin elinde bir kâr ve baskı aracına dönüştüğünün güncel ve özlü bir belgesidir.

ABD EMPERYALİZMİNİN ‘GAZ’ TAARRUZU VE TEKELLEŞME

Emperyalizmin en temel özelliği olan üretim ve sermayenin yoğunlaşması, 2025 yılında LNG sektöründe zirve yapmıştır. Kaynaklara göre, dünya genelinde onaylanan 90 bcm’lik devasa LNG yatırımının 80 bcm’den fazlası (yaklaşık %90’ı) tek başına ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum, ABD LNG endüstrisi için tarihi bir rekor olmakla birlikte, küresel enerji piyasasının Washington’ın siyasi ve ekonomik şantajlarına açık hale gelmesi anlamına gelmektedir.

ABD’nin küresel pazar payının bu on yılın sonunda %25’ten %33’e çıkacak olması dikkate değer bir hâkimiyet anlamına gelmektedir. Plaquemines, Corpus Christi ve Port Arthur gibi projelerle perçinlenen bu hakimiyet, Avrupa’nın Rus gazından koparılmasıyla eş zamanlı yürütülmektedir. Avrupa Birliği’nin Kasım 2027’ye kadar Rus gazını tamamen yasaklama kararı, bölgeyi daha ucuz boru hattı gazından mahrum bırakarak, ABD tekellerinin yüksek maliyetli LNG’sine mahkûm etmektedir.

Bu süreçte Avrupa’nın imzaladığı uzun vadeli sözleşmelerin %70’inin doğrudan ABD kaynaklı olması, "bağımsızlık" söyleminin aslında hegemonik bir emperyalist merkeze boyun eğmek olduğunu kanıtlamaktadır.

‘PORTFÖY OYUNCULARI’ VE ENERJİNİN FİNANSALLAŞMASI

Halkçı perspektifin en çok vurgulaması gereken noktalardan biri, enerjinin fiziksel bir ihtiyaçtan ziyade bir "kumar kâğıdına" dönüştürülmesidir. 2025 yılında imzalanan LNG kontratlarının %57’si, hiçbir üretim tesisi olmayan ve gazı sadece kar amacıyla alıp satan "portföy oyuncuları" tarafından kontrol edilmiştir. Bu asalak sermaye grupları, gazın varış noktasını değiştirme esnekliğini (destination flexibility) kullanarak, gazı en çok ihtiyaç duyan (en yoksul) halklara değil, en yüksek fiyatı veren tekelci piyasalara yönlendirmektedir.

Bu finansallaşmanın kurbanı olan ülkeler ise Pakistan ve Mısır gibi "çevre" ülkelerdir.

Pakistan’da IMF programı dâhilinde sanayi gazına yapılan %10’luk zamlar ve sübvansiyonların kaldırılması, emperyalist finans kurumlarının halkın temel ihtiyaçlarını nasıl gasp ettiğinin göstergesidir. Mısır ise yerli üretimi on yılın en düşük seviyesine gerilediği için, kendi gazını ihraç edemez hale gelmiş ve %80'i ABD'den gelen LNG ithalatına bağımlı kılınmıştır.

BÖLGESEL ENERJİ DENKLEMİ İÇİNDE TÜRKİYE

Türkiye, bu küresel emperyalist paylaşım savaşının tam merkezinde, hem bir geçiş rotası hem de dikkate değer bir pazar olarak yer almaktadır. Kaynaklara göre, Türkiye'nin doğal gaz üretimi, özellikle Sakarya sahasındaki üretim artışıyla birlikte %40’ın üzerinde (yaklaşık 0,9 bcm) bir büyüme kaydetmiştir. Bu artış, her ne kadar ulusal ölçekte "enerji bağımsızlığı" olarak pazarlansa da Türkiye’nin enerji dengeleri hâlâ dışsal ve emperyalist dinamiklere sıkı sıkıya bağlıdır.

Türkiye’nin enerji tablosundaki çelişkiler şu noktalarda derinleşmektedir:

İthalat bağımlılığı ve çatışan çıkarlar: Türkiye'nin Rusya'dan boru hattı ile aldığı gaz 2025 yılında %2 oranında artmışken, bölgesel siyaset açısından ABD ve İsrail’le hizalanan dış politika bir gerilim alanı olmaktadır.

Türkiye'nin Rusya'dan boru hattı ile aldığı gaz 2025 yılında %2 oranında artmışken, bölgesel siyaset açısından ABD ve İsrail’le hizalanan dış politika bir gerilim alanı olmaktadır. İran Sözleşmesi ve belirsizlik: Türkiye ile İran arasındaki 10 bcm/yıl kapasiteli uzun vadeli sözleşmenin 2026 ortasında sona erecek olması, Türkiye’yi yeni bir pazarlık masasına zorlamaktadır. Bu sözleşmenin daha düşük hacimlerle yenilenebileceği yönünde görüşler öne sürülmektedir ve oluşacak boşluğun geçtiğimiz aylarda ABD ile imzalanan “stratejik” enerji anlaşmaları sonucunda çok daha pahalı olduğu bilinen ABD LNG’si ile doldurulması ihtimali, Türkiye üzerindeki emperyalist mali baskıyı artıracaktır.

Türkiye ile İran arasındaki 10 bcm/yıl kapasiteli uzun vadeli sözleşmenin 2026 ortasında sona erecek olması, Türkiye’yi yeni bir pazarlık masasına zorlamaktadır. Bu sözleşmenin daha düşük hacimlerle yenilenebileceği yönünde görüşler öne sürülmektedir ve oluşacak boşluğun geçtiğimiz aylarda ABD ile imzalanan “stratejik” enerji anlaşmaları sonucunda çok daha pahalı olduğu bilinen ABD LNG’si ile doldurulması ihtimali, Türkiye üzerindeki emperyalist mali baskıyı artıracaktır. Fiyat kıskacı: Küresel piyasalardaki fiyat oynaklığı (volatilite), Türkiye gibi ithalatçı ülkelerde doğrudan halkın sırtına yüklenmektedir. IEA verileri, 2025'in ilk yarısında fiyatların %30-40 arttığını, ancak ikinci yarıda LNG arzıyla düşüşe geçtiğini belirtse de bu "piyasa oyunları" halkçı bir enerji politikasının yokluğunda sadece faturaların belirsizliği anlamına gelmektedir,

HALKÇI BİR ALTERNATİF

IEA’nın "unfolding LNG wave" (başlayan LNG dalgası) olarak adlandırdığı süreç, aslında işçi sınıfı ve yoksul halklar için yeni bir sömürü dalgasıdır. Enerji piyasalarındaki "serbestleşme" ve "üçüncü taraf erişimi" gibi reformlar (Çin, Hindistan ve Pakistan örneklerinde görüldüğü gibi) kamu denetimini tasfiye ederek özel sektörün kâr alanını genişletmeyi amaçlamaktadır.

Burada yaygın kanının aksine Çin’in de enerji alanının piyasalaşması ve “serbestleşmesi” politikalarını belli bir kararlılıkla sürdürmekte olduğunu not etmek yerinde olacak. Çin son 20 yıldır piyasa temelli fiyatlandırma mekanizmalarını artırmak ve altyapıya üçüncü taraf erişimini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı “reform”lar uygulamaktadır. Çin'de piyasa temelli fiyatlandırma mekanizmalarıyla satılan doğalgazın payı 2005 yılında %20 iken, 2024 yılında %45'in üzerine çıkmıştır. Bu durum, devlet kontrolündeki fiyatlandırmadan piyasa odaklı bir yapıya geçişin açık bir göstergesidir. 2019 yılında PipeChina'nın (Çin Petrol ve Gaz Boru Hattı Şebekesi Şirketi) kurulması, şebeke operasyonlarını üretimden ayırarak daha “rekabetçi” bir ticaret ortamı yaratmayı hedefleyen en kritik adımlardan biri olarak sunulmaktadır. Aynı şekilde Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), Kasım 2025'te yürürlüğe giren yeni önlemlerle doğalgaz iletim sistemine "adil ve açık erişim" sağlanması için denetim mekanizmaları oluşturma ve bunları güçlendirme kararı almıştır. Bütün bunlar var olan ve payı artacak bir piyasa mekanizmasının göstergeleridir. Bu piyasalaştırmanın “ulusal” şirketlerle sınırlı olup olmayacağını ve belli konsorsiyumlara açılma durumunda uluslararası siyasette nasıl bir etkisi olacağını zaman gösterecek.

Sonuç olarak, ABD emperyalizminin liderliğindeki bu yeni enerji düzenine karşı halkçı bir duruş en genel anlamında şunları savunmalıdır:

Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı, küresel tekellerin ve portföy oyuncularının elinden alınarak kamulaştırılmalıdır.

Emperyalist merkezlerin dayattığı "piyasa temelli fiyatlandırma" yerine, ülkeler arası halkçı ve dayanışmacı doğrudan takas ve işbirliği modelleri geliştirilmelidir.

Enerji, bir avuç tekelin jeopolitik silahı değil, insanlığın ortak mirası ve kalkınmanın temel taşı olmalıdır. Emperyalizmin LNG dalgasını ancak halkların birleşik ve anti-emperyalist enerji politikası karşılayabilir.