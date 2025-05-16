Küresel siyasete ve devletlere yön veren büyük sermaye grupları: Demokrasiler neden tehdit altında?

Nafiz ÖZBEK*

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Avrupa’da ve dünyada o tarihe kadar görülmemiş vahim bir tablo vardı: Savaş sona erdiğinde asker ve sivil 70 milyon üzerinde insan katledilmiş, 6 milyon Yahudi toplu katliamlarda hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan yaşam alanlarından koparılmış, yine milyonlarca savaş esiri asker ve sivil kaybolmuştu. Ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok bölgesinde taş üstünde taş bırakmayan bir yıkım gerçekleşmişti. Daha önce de insanlığın yaşadığı savaşlarda olduğu gibi, bundan 80 yıl önce sonlanan İkinci Dünya Savaşı da aslında egemen kesimlerin örgütlediği bir paylaşım savaşıydı.

80 yıl sonra, çağımızın küreselleşen dünyasında, ulus devletlerin sınırları giderek geçirgen hale gelirken, ekonomik güç odaklarının etkisi de aynı oranda artıyor. Özellikle büyük sermaye grupları, sahip oldukları muazzam finansal kaynaklar ve küresel ağlar sayesinde, sadece ekonomik sistemleri değil, aynı zamanda siyasi süreçleri ve devlet politikalarını da derinden etkileyebiliyorlar. Bu makale, söz konusu büyük sermaye gruplarının küresel siyasete ve devletlere nasıl yön verdiğini, bu etkinin mekanizmalarını ve potansiyel sonuçlarını özetlemeyi amaçlıyor.

SERMAYE GRUPLARININ YÜKSELİŞİ

Sanayi devrimiyle başlayan ve küreselleşmeyle ivme kazanan sermaye birikimi süreçlerine baktığımızda, şöyle bir tablo görüyoruz: 18. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan ilkel kapitalist sistem doğrudan şiddet yoluyla tüm vahşi tecavüz olanaklarını kullanarak, köylüleri topraklarından sürerek, onları zorla kapitalist üretim sürecine ve ücrete bağımlı hale getirerek ilk birikimlerini sağlamıştı. Sermayeciler, sonraları tümden özelleştirdikleri üretim araçlarına bağımlı kıldıkları emek güçlerinin yarattığı artı değere el koymak suretiyle pazar ekonomisini geliştirip kapitalist düzeni devam ettirdiler. Her ne kadar “sanayi devrimi” denen sürecin içinde feodal düzenin derebeyleri ve yeni türeyen kapitalistler, kendilerinin koyduğu kuralların kapsamında insanlara ve toplumlara “özgürlük” getirdiklerini ortaya sürseler de, egemenliğin kayıtsız şartsız yine kendilerine ait olduğunu göstermekte de hiç bir dönemde geri durmadılar.

Zaten daha önce asırlar boyu kölecilik üzerinden yükselen eski imparatorlukların mirası, 5. yüzyıldan itibaren tüm Ortaçağ’da Batı Roma İmparatorluğu’nu ortaklaşa parçalayan ve bölüşen soyguncu, vurguncu soylulara, baronlara, şövalyelere, düklere ve Katolik Kilisesi’nin ruhbanlarına kalmıştı. Fransız Devrimi’nden sonra ise ulus devletleri şekil kazanmaya başladı. Fransız Devrimi’nden sonra birçok ülkede demokratik hak ve bireysel özgürlükler gibi alanlarda ilerleme kaydedilmiş gibi görünse de, o ana kadar bin yıl ayakta kalmayı başarmış olan Ortaçağ feodalizmi aslında sadece biçim değiştirmiş, yerini 19. yüzyılın başlarından itibaren liberal kapitalizmin egemen sınıflarına bırakmıştı.

200 yıllık bir süre içinde çeşitli evrim ve devrim süreçlerini geride bırakarak günümüzde neoliberalizme dönüşen küresel sistemde ise devleşen çokuluslu şirketler, yatırım fonları (hedge fonlar, özel sermaye fonları), büyük bankalar ve finansal kuruluşlar, içinde bulundukları yapıların karmaşıklığı ve birbirleriyle olan ilişkileri nedeniyle hem gizemli yapılar olarak, hem çözümsüz bir sorunlar yumağı olarak ve hem de savaşların ve her türlü krizin merkezleri olarak varlıklarını sürdürüyorlar.

Sürekli kılıf değiştirmek zorunda olan bu küresel sermayenin temel özelliklerini sıralamak gerekirse, şu başlıklara bakmak yararlı olacaktır:

• Kapitalizmin kaçınılmaz yasalarından biri olan tekelleşme sonunda bir avuç multimilyarder muazzam bir finansal güce sahiptir ve trilyonlarca dolarlık varlık yönetimini elinde tutuyor.

• Bu egemen güçler yine son derece ileri teknolojiler geliştirerek küresel erişim ve ağlar kurmayı başardı, dünyanın farklı ülkelerinde inanılmaz ölçeklerde operasyonlar ve yatırımlar yapıyor ve fırsat buldukları yerde hükümetleri satın alıyor.

• Yine neoliberal sistemin yasaları gereği korkunç bir mülkiyet yoğunlaşması gerçekleşti, sınırlı sayıda kişi veya kurumun kontrolünde devasa holdingler ve finans kuruluşları ortaya çıktı.

• Bu holdinglerin çoğu sektörel çeşitlilik arz ediyor; yani bunlar enerji, teknoloji, finans, medya gibi stratejik sektörlerdeki yatırımları ellerine geçirmiş bulunuyor.

• Son 20 yılda komünist Çin Halk Cumhuriyeti büyük ekonomik ataklar yaparak kapitalist rekabet sisteminin ABD’den sonra ikinci merkezi oldu. Bu, daha düne kadar az gelişmiş ülkeler kategorisinde olan birçok diğer devletin içinde de yeni küresel teknolojiler sayesinde ekonomik patlamalar gerçekleştiğinin ve gerçekleşebileceğinin açık göstergesidir.

• Günümüzde G20 olarak bilinen ülkeler, dünya ekonomisinin dörtte üçünü yönlendiriyorlar. Bu ülkelerin sadece büyüme doğrultusunda geliştirilen üretim ve tüketim alışkanlıkları, hızla doğal enerji kaynaklarını tüketiyor ve sonuçları ağır ve yıkıcı olan doğal felaketlere neden oluyor.

• Burada söz konusu sermaye güçlerinin kontrolü sanıldığı gibi siyasetin, devletlerin veya kurumların elinde değil, tam tersine dünyanın birçok bölgesinde siyaset, devletler ve kurumların kontrolü sermaye gruplarının denetimine geçmiş görünüyor.

• Bu durumda araştırılması veya üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri, bu büyük sermaye gruplarının siyasi etki mekanizmalarıdır. Büyük sermaye grupları devletler ve siyasi süreçler üzerinde nasıl bir etki kuruyorlar? Bu soruya verilecek cevap zor ve karmaşık olmasına rağmen, yine akılcı bir yaklaşımla bazı ana hatlar açıklanabilir: Bunu yapmak için önce bu büyük sermaye gruplarının lobicilik faaliyetlerine, siyaseti dizayn edebilecek bağışlarına ve uluslar üstü kurumların işleyişine bakmak gerekiyor.

SERMAYENİN LOBİ FAALİYETLERİ

Global kapitalizmin politika yapıcıları, yıllardan beri siyasi partileri ve toplumları etkilemek için doğrudan ve dolaylı lobi faaliyetleri yürütmektedirler. Birkaç örnek verecek olursak: Dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk, sadece Trump ve ABD moronlarını değil, dünyanın birçok ülkesinde antidemokratik güçleri desteklemektedir. Elon Musk, bir süre önce Almanya’da faşist bir siyasi parti olan AfD partisini milyonlarca dolarla desteklediğini açıkça ilan etti. Oligarşi taraftarları zenginler için özgürlükçü demokrasiler büyük sermayenin önündeki en büyük engeli teşkil ediyor. ABD’nin 10 kişilik multi milyarderi demokrasi düşmanı Trump rejimini iktidara getirirken hepsi de başkanlık töreninde hazır ve nazır bulunuyor ve böylece dünya kamuoyuna gerçekte kimin güç sahibi olduğunu sergiliyorlar.

Global rekabet düzeni içinde diğer oligarşik düzenin savunucuları ise silah, uyuşturucu, kara para aklama gibi mayfavari yöntemler için gerektiği yerde ve zamanda faaliyet ekipleri yapılandırıyorlar. Bu güçler toplumları silahlandırmakta ve savaşa itmekte geri durmuyorlar, hatta doğrudan komşu ülkelere savaş açıyorlar. Büyük sermayenin sahipleri dünyanın çok yerinde seçim kampanyalarına büyük bağışlar yapıyor ve bunların politika kararları üzerindeki potansiyel etkisini sürekli olarak denetliyorlar. Ayrıca, son dönemlerde sıkça söz konusu olan bir “dönen kapı” fenomeni var: Bu, asıl olarak kamu görevlilerinin özel sektörde, özel sektörde güç kazanmış kişilerin ise devlet içinde yüksek pozisyonlara geçmesi demektir. Örneğin, Almanya’da kısa süre önce kurulan Friedrich Merz yönetimindeki Federal Hükümetin personel seçimine bakalım: Hükümetin birçok bakan ve müsteşarı daha önce endüstri, hizmet ve finans sektörlerindeki lobi ekiplerinde önemli görevlerde bulunmuş kişilerdir. Şansölye koltuğuna oturan Merz’in geliş yeri de dünyanın en büyük özel finans kurumu olan Blackrock şirketidir. Ayrıca, bu tür personel tercihleri, milli sermaye grupları arasında potansiyel çıkar çatışmaları anlamına da gelmektedir.

Diğer yanda demokratik sistemler ile barışık olmayan dinci, milliyetçi, ya da salt gerici ideolojilere bağlı bazı rejimlerde - ki bunların içinde pek çok Ortadoğu ülkesi bulunuyor! - halkın özgür iradesi her gün yeniden ayaklar altına alınmakta, emrivaki hukuk kuralları dayatılmakta, adalete, demokratik hak ve özgürlüklere yer kalmamaktadır. Bu iktidarlar toplumun özgür düşüncesini ve iradesini ipotek altına almakta ve bunu en etkin biçimde orduyu, güvenlik güçlerini ve medyayı kontrol ederek sağlamaktadırlar. Sermaye sisteminin kenar veya uydu bölgelerinde büyük medya kuruluşlarının sahipliği veya finansmanı yoluyla kamuoyunu şekillendirme potansiyeli sürekli olarak denetim altındadır ve medya ve düşünce kuruluşları baskı altında tutulmaktadır.

NEOLİBERALİZMİN GELECEK PROGRAMLARI

Büyük sermayenin tetkik, kontrol ve etki alanları yukarda sayılanlarla da sınırlı kalmıyor. Titiz bir araştırma yapıldığında, küresel sermayenin çok daha derin ve evrensel düzeyde gerçekleştirdiği savaş potansiyeli taşıyan programlarını da görmek mümkün. Yine birkaç örnek verelim:

• Sermayeciler “düşünce kuruluşları” (think tanks) ve araştırma enstitüleri aracılığıyla politika önerileri sunma ve kamuoyu tartışmalarını yönlendiriyorlar.

• Büyük sermaye grupları Uluslararası Kuruluşlar üzerindeki etkilerini yardımları sınırlayarak, hatta tamamen kaldırarak veya personel tercihlerini etkileyerek artırıyor veya azaltıyorlar.

• Büyük sermayenin direktifi ile yönetilen devletler Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası finans kuruluşları üzerinde dolaylı ve dolaysız etkilerini dünya kamuoyunun gözleri önünde sergiliyorlar.

• Büyük sermayeciler, dünyanın her bölgesinde yasal boşlukları kullanıyor, gerektiği yerde ve zamanda vergi cennetleri yaratıyorlar.

• Küresel finans sistemindeki yasal boşluklardan ve vergi cennetlerinden yararlanarak devletlerin vergi gelirlerini azaltıyor ve bu durumun kamu hizmetlerine etkisini çok iyi hesap ediyorlar.

• Neoliberalizmin yarattığı krizlerin yönetimini ve kurtarma operasyonlarını istisnasız kamuya yüklerken, aralıksız artan ve yoğunlaşan kârların vergiden muaf tutulmasını sağlıyorlar.

• Ayrıca, finansal krizler sırasında devletlerin büyük sermaye gruplarını kurtarma operasyonlarının uzun vadeli etkilerini ve kamu kaynaklarının kullanımını başarıyla yürütüyorlar.

• Bu kuruluşların politikalarının, büyük sermaye gruplarının çıkarlarıyla nasıl örtüşebildiğini görmek için sürekli yenilenen programlarına bakmak yeterlidir. Bu tür faaliyetlerle devletlerin düzenleyici kapasitesini nasıl zayıflattıklarını dünyanın pek çok ülkesinde görmek mümkün, fakat karşı operasyonlar tamamen yetersiz!

BÜYÜK SERMAYE GRUPLARININ ETKİSİNİN SONUÇLARI VE TARTIŞMALAR

Bu tür müdahalelerin, büyük sermaye gruplarının devletler üzerindeki gücünü nasıl pekiştirebildiğini görmek çok yerde mümkün olduğu halde, bu adaletsiz, çoğu yerde hukuksuz ve sosyal olmaktan çok uzak gidişatı durdurabilecek güçler, örneğin demokratik partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, maalesef savunmanın ötesine geçebilen bir davranış sergilemekte zorlanıyorlar. Bunlar, bilerek veya bilmeyerek, kendilerini adeta esir alan sisteme karşı küresel düzeyde dayanışma ve direnme yollarını bir türlü açamıyorlar. Sendikalar, emek örgütleri ve diğer demokratik sivil toplum kurumları, karşı önlem almakta ve emekçileri sokağa çıkarmakta zorlanıyor, hatta kimi zaman sistemin sosyal partneri rolüne soyunuyorlar. Bu anlaşılır bir durum değildir!

Çünkü görüyor, yaşıyoruz ki, büyük sermayenin politikaları giderek daha fazla etkilemesi, günümüzde ekonomik eşitsizliği çarpıcı biçimde derinleştirmektedir. Gelir dağılımındaki bu adaletsizlik, yalnızca ekonomik bir sorun olmanın ötesine geçerek sosyal adalet üzerinde de ciddi tahribatlar yaratmaktadır. Zengin ve yoksul arasındaki uçurumun büyümesi, fırsat eşitsizliğine, toplumsal kutuplaşmaya ve sosyal huzursuzluğa zemin hazırlamaktadır. Eğitimden sağlığa, adalete erişimden siyasi katılım olanaklarına kadar pek çok alanda eşitsizliklerin kökleşmesine neden olan bu durum, toplumun dayanışma ruhunu zedelemekte ve sosyal dokuyu zayıflatmaktadır. Ekonomik eşitsizlikle mücadele ve sosyal adaletin yeniden tesisi, bu nedenle günümüzün en önemli ve acil çözüm bekleyen sorunlarından biridir. Emek örgütleri derhal bu alanlara müdahale etmelidir.

Aynı zamanda günümüzde küresel ve yerel ölçekte giderek belirginleşen ekonomik eşitsizlik, sosyal adaletin temelini sarsan en önemli sorunlardan biridir. Özellikle büyük sermayenin, doğrudan veya dolaylı yollarla politikaları yönlendirme gücünü artırması, bu eşitsizliğin derinleşmesine ve sosyal adaletsizliğin yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Büyük sermaye, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla politik süreçler üzerinde kayda değer bir etki yaratmaktadır. Büyük sermayenin politikaları yönlendirmesi sonucu artan gelir eşitsizliği, sosyal adalet üzerinde derin ve olumsuz etkilere sahiptir:

• Gelir eşitsizliği, eğitim, sağlık, barınma gibi temel hizmetlere erişimde eşitsizliklere yol açıyor. Düşük gelirli ailelerin çocukları, daha az kaliteli eğitim alıyor, yetersiz beslenme ve sağlıksız koşullarda yaşama riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu durum, sosyal hareketliliği engelliyor ve nesilden nesile yoksulluğun aktarılmasına neden oluyor.

• Yüksek gelir eşitsizliği, toplumda kutuplaşmayı artırıyor ve farklı sosyoekonomik gruplar arasındaki mesafeyi derinleştiriyor. Bu durum, sosyal güvenin azalmasına, toplumsal dayanışmanın zayıflamasına ve sosyal huzursuzluğun artmasına yol açıyor.

• Ekonomik eşitsizlik, siyasi süreçlere olan güveni sarsıyor ve popülist hareketlerin yükselişine zemin hazırlıyor. Büyük sermayenin siyaseti yönlendirme gücü arttıkça, demokratik kurumların meşruiyeti zedeleniyor ve halkın iradesinin tam olarak yansımadığı bir siyasi ortam oluşuyor.

• Araştırmalar, yüksek gelir eşitsizliğinin olduğu toplumlarda genel sağlık düzeyinin daha düşük olduğunu, stres, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunların daha yaygın olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sosyal ilişkilerin zayıflaması ve toplumsal destek mekanizmalarının azalması da bireylerin refahını olumsuz etkiliyor.

• Ekonomik eşitsizlik ve umutsuzluk, bazı durumlarda suç oranlarının artmasına neden oluyor. Özellikle fırsat eşitsizliğinin yoğun olduğu bölgelerde, geçim sıkıntısı çeken bireylerin yasa dışı yollara başvurma olasılığı gün geçtikçe artıyor.

• Siyasi kararların halkın iradesinden ziyade sermaye gruplarının çıkarlarına göre şekillenmesi riski artıyor.

• Küresel sermayenin hareketliliği karşısında devletlerin politika belirleme ve uygulama kapasitesi zayıflıyor, hatta yok oluyor.

• Büyük sermaye gruplarının kısa vadeli kar odaklı yaklaşımlarının çevre politikaları ve sürdürülebilirlik çabaları üzerindeki potansiyel engelleri devam ediyor.

Örneğin, Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde son dönemde yaşananlar tam da bunlardır!

Ekonomik eşitsizlik ve bunun sosyal adalet üzerindeki olumsuz etkileri, modern toplumların karşı karşıya olduğu en karmaşık ve acil sorunlardan biridir. Büyük sermayenin politikaları yönlendirme gücünün sınırlandırılması, vergi sistemlerinin daha adil hale getirilmesi, sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere eşit erişimin sağlanması gibi kapsamlı politikalarla bu sorunla mücadele etmek gerekmektedir. Aksi takdirde, artan gelir eşitsizliği sosyal adaleti zedelemeye, toplumsal huzursuzluğu artırmaya ve demokratik kurumların meşruiyetini sarsmaya devam edecektir. Bu nedenle, ekonomik eşitsizlikle mücadele, sadece ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir toplum inşa etme sorumluluğumuzdur.

Büyük sermaye gruplarının küresel siyaset ve devletler üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu etkinin mekanizmalarını anlamak ve potansiyel sonuçlarını değerlendirmek, demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesi ve küresel adalet için hayati önem taşımaktadır. Bu makale, bu karmaşık ilişki ağını anlamak ve üzerine düşünmek için bir başlangıç noktası sunmayı amaçlamaktadır. İlerleyen araştırmalar, bu etkinin daha derinlemesine analizini ve olası çözüm önerilerini ortaya koyabilir.

*Emekli IG Metall Sekreteri