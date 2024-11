Küreselleşmedeki kırılma tek yönlü olmaz

Yusuf Tuna Koç

Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesi sonrası, küreselleşmenin sonumu geliyor sorusu da yeniden gündeme geliyor. Bir önceki Trump döneminden bugüne geçen 8 yılda, gümrük tarifeleri artık yalnızca ABD-Çin ticaret savaşının gündemi olmaktan çıktı, Avrupa’da da ekonomik korumacı eğilimler revaçta.

ABD’nin emperyal konumu açısından uzun bir süredir "imparatorluğun gerileme döneminde olduğu" tartışılırken, Trump’ın sözde “barışçıl” söylevleri de bu gerilemenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Küresel Güneyde BRICS’in popülerleşmesi, bu değişimin bir başka çıktısı olarak niteleniyor.

Bu hafta, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile konuştuk.

Trump’ın yeniden seçilmesiyle küreselleşme sürecinin zayıfladığına dair tartışmalar yeniden başladı. Dünya hem ekonomik hem de siyasal anlamda başka bir sürece mi geçiyor?

Hayri Kozanoğlu: Aslında küreselleşme tartışmasının dönüm noktası 2017 Davos toplantısı kabul edilebilir. Orada Şi Cinping “Bugün küreselleşmeyi savunan, onun kurallarına göre davranan bir tek biz kaldık” demişti. Bu bir anlamda doğruydu. Malların, sermayenin, işgücünün dolaşımı önünde hep engeller vardı ve kapitalist küreselleşme başta ABD olmak üzere Atlantik bloğunun rekabet gücünü artıracak bir proje olarak düşünülmüştü. Ancak yıllar içerisinde başta Çin olmak üzere özellikle Asya ülkeleri bu kurguya daha kolay ayak uydurdu ve onların lehine çalışan bir sistem haline geldi. Bunun ilk belirtilerini de 97-98 Asya krizinde görebiliriz. Ticaret anlamında o dönem Güney Kore başta olmak üzere Asya ülkeleri atılım yapmıştı ancak sermaye akışlarını serbest bırakmaları yumuşak karınlarıydı, uluslararası sermaye onları buradan cezalandırmıştı. Buradan ders çıkararak rezervlerini güçlendirdiler, Çin daha kapalı bir sistem olduğu için bundan büyük zarar görmedi ve daha hazırlıklı, daha rekabet edebilir bir hale geldiler.

Eski kurallarıyla kapitalist küreselleşmeyi ABD’nin artık savunma şansı pek kalmadı. Aslında bu korumacılığı slogan haline getiren Trump da olsa Biden ile birlikte kamu destekli sanayi politikaları uygulanmaya başlandı. Altyapı projeleri, özel sektöre yenilenebilir enerji-yeşil dönüşüm destekleri sağlandı. Trump politikaları dolayısıyla Amerikan devletinin izlediği bir sürecin sonucu. Ama Trump döneminde özellikle vergi indirimlerini artırmak, sosyal yardımları ve bütçeyi kısmak anlamında Biden dönemine kıyasla çok daha belirgin bir sınıfsal saldırı söz konusu olacak. Bu çok ciddi sosyal tepkilere sebep olabilir. ABD’de kısa dönemde ciddi isyanların, sosyal tepkilerin yükselmesi kaçınılmaz görünüyor. Yalnızca Çin ve Asya için değil Avrupa dahil tüm dünyaya gümrük tarifeleri uygulanması da dünya ticaretini tam olarak kapitalist küreselleşme sona erdi gibi bir sonuç çıkarmasak da yavaşlatacaktır. Gümrük tarifeleri yoluyla da enflasyon yeniden gündeme gelecek.

Peki bu dönüşümün siyasal ve jeopolitik iz dönüşümü sizce nasıl olur? “Savaşları bitireceğim” sözü küreselleşme tartışmalarının bir parçası mı?

Biden bir anlamda 2. Dünya Savaşı sonrası yaygınlaşan ABD liderliğindeki uluslararası liberal düzenin, yani eski ABD’nin temsilcisiydi. Dünyanın her yerinde söz sahibi olmak, her yerinde ticari ilişkileri yaygınlaştırmak, emperyal gündemini tüm dünyaya dayatmak gibi bir genel yönelimi vardı. Trump her işlemi pazarlığa tabi bir tüccar mantığı ile, artısı eksisi ile değerlendiriyor. Bu anlamda da bazı savaşların ABD’nin çıkarına olmayacağını düşünüyor. Bunlardan biri de Rusya-Ukrayna savaşı. Bu savaşı bitirme gibi bir irade geliştirme sözü veriyor, savaşları bitirmekten kastı da bu. Putin kliği ile de özel bağları var. SSCB’nin dağılması, Putin’in iktidara gelmesi sürecinde, etrafında gelişen oligarklar çok ciddi servetlere sahip oldular. Londra, New York gibi şehirlerde emlak yatırımları yaptılar. Trump’ın onlarla emlak komisyoncusu sıfatıyla da bir bağı var. Yoksa Ortadoğudaki savaşları bitirmek, bölgedeki enerji kaynaklarını korumak konusunda geri adım atmış değil. İsrail devletinin Netanyahu politikalarının en sıkı savunucularından biri.

ESKİ DÜNYA DÜZENİ DİKİŞ TUTMUYOR

Trump’ın Biden’a göre gerçekçi yanı şu, bir önceki dönemdeki uluslararası ekonomik düzeni tekrar ihya etme çabası tutmadı. Son BRICS toplantısı da bunu gösterdi. Bir tarafta Çin-Rusya-İran ekseninden ABD hegemonyasına karşı çıkan ülkeler var, bir tarafta da Hindistan, Suudi Arabistan, Mısır, BAE gibi genel olarak Atlantik blokuyla iş tutan ülkeler de burada konumlandılar. ABD’ye karşı bir konumlama olarak anlayamayız bunu ama daha gri alanda dolaşan, iki blokla da bağını koparmayan, taraf seçme konusunda isteksiz olan azımsanmayacak sayıda ülke de var. Esasında AKP politikalarının da bu çerçevede olduğunu düşünebiliriz. Zaten Türkiye BRICS’e girmeye çok istekliydi. Ancak BRICS Türkiye’yi yeterince güvenilir görmedi, örneğin en son Türkiye’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergileri, füze sistemini önce alacağım deyip anlaşmayı iptal etmesi, İran’ın güvensizliği, Rusya’nın Türkiye ile bağını koparmasa bile birçok bölgede farklı politikalar yürütmesinden dolayı güvenilir bulmaması gibi sebeplerle istekli olmadılar.

Özetle, eski dünya düzeni dikiş tutmuyor, ABD’nin ekonomik etkisi, dünyadaki varlığı azaldıkça bunu askerî gücüyle dayatması gerekiyor. Trump bunun çok ekonomik olmadığı görüşünde. Bir anlamda Trump, tüm iddialı söylevlerine rağmen ABD’nin gerilemesinin kabul edilerek buna göre davranılması anlamında bir gerçeklikle davranıyor. Ülkenin kendi iç dengeleri açısından da ciddi bir sınıf saldırısı anlamına geliyor. Trump politikalarının tam olarak hayata geçmesinin Amerikan sermayesi açısından da çok gerçekçi bulmuyorum. 10 milyon göçmenin sınır dışı edilmesi amaçlanıyor. Ancak ABD üretimini büyük ölçüde kendi içerisinden karşılayacaksa bu göçmenler en büyük dinamik. Ayrıca onların varlığı sayesinde ülkenin yerleşik vatandaşlarına işgücü piyasasında bir baskı oluşuyor, ücretlerin, hakların baskılanması açısından da işe yarıyor. Bu sebeple bu politikaların çok da uygulanabilir olmadığını düşünüyorum. Bütçeyi budama stratejisinin de çok kısa sürede ciddi tepki yaratacağı kanaatindeyim.

Trump yönetiminin Biden’a kıyasla şöyle bir farkı olacak. Biden’ın Demokrat partisi, Black Lives Matters, LGBTQ Hareketi, grevler, işçi hareketi, tüm bunlara doğrudan doğruya tavır almayan, birlikte yaşamı sürdürmeyi amaçlayan ve yükselen toplumsal hareketlere karşı da kendi kitle hareketi bulunmayan bir partiydi. Trump döneminde emeğe saldırıların, bütçenin kısıtlamalarının çok ciddi sosyal tepkilere sebep olacağını düşünüyorum. Demokrat Partiye yönelik hoşnutsuzluk seçimlere yansıdı. Trump’ın çevresinde faşist, reaksiyoner, beyaz ırkçılığına dayanan bir hareket de var. Hem emeğe karşı hem farklı kimliklere karşı saldırıların ciddi bir toplumsal tepkisi olacaktır. Ancak bunu etkisizleştirmek için faşist hareket de sokağa inecektir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde ABD’de ciddi bir kargaşa olması beklenebilir, barışı getireceğim iddialarının tam tersi ülke içerisinde yaşanabilir.

SAĞ AVRUPAYI TESLİM ALMADI

Avrupa’da benzer şekilde neofaşist hareketler yükseliyor, yeni göç politikaları, sanayi teşvikleri gündemde. Bu dönüşümün eski kıtaya yansıması nasıl olur?

Avrupa, Çin ve ABD’nin küresel hegemonya mücadelesinde geri kaldığını kendisi itiraf etti. Draghi raporu bunun ilanıdır. 300 milyonluk Avrupa’da her ne kadar sosyal devlet gerilese ve işçi hareketleri eski gücünde olmasa da Çin gibi işgücünün ucuz olduğu, sosyal hareketlerin kısıtlı olduğu, ciddi bir nüfusa sahip ve teknolojiye yatırım yapmış bir ülke karşısında ayakta durmakta zorluk çekiyor. Zaten Draghi raporunda da tek tek ulus devletler olarak ayakta kalınamadığı, askerî teknolojilerde geri kalındığını, bulut benzeri teknolojilerde bir iddialarının kalmadığını, otomotiv kimya sektörlerinde rekabetin sürmesi gerektiği belirtiliyor. Avrupa önümüzdeki dönemde ya tek bir ulus devlet gibi bu rekabetin içerisine girecek ya da İngiltere’nin Brexit’i gibi tek tek ulus devletlere bölünecek. Avrupa bir de nüfus yapısı sebebiyle yaşlanan bir kıta. Işgücüne yeni katılım düşük. Bu sebeple de Çin ve ABD karşısında korumasız görünüyor. Aşırı sağ hareketlerin yükselişi buna da bir tepkisellik. Ancak ben geçmişte olduğu gibi devletin kamucu bir çerçevede sanayi üretiminde alt yapı yatırımında rolünün daha fazla olduğu, sosyal devletin, sendikalaşmanın güçlendiği bir karşı reaksiyonun da olası olduğunu, solun da şansı olduğunu düşünüyorum. Sosyal demokrat dönemi hareketlerin neoliberal politikaları terk edip eski anlayışlarına dönerek devrimi amaçlamasa da emekçilere reform amaçlayan gündemlere dönmesini ya da İspanya’da, Yunanistan’da, İngiltere’de örneklerini gördüğümüz gibi yeni sol-sosyalist eğilimlerin yükselme olasılığını yüksek görüyorum. Avrupa sağa teslim olacak gibi bir senaryonun kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum.

Peki Çin bu dönüşüm ve kendisine yönelik basınca karşı nasıl bir strateji izler?

Çin kendi sorunlarını çözebilmiş değil. Altyapı ve emlak politikaları doyuma ulaştı. Trump’ın da özellikle korumacılık eğilimleri, Çin’in ihracat yoluyla büyüme olanağını kısıtladı. Bu sebeple Çin için de iki olasılık var; gelir ve servet dağılımının çok bozuk olduğu, yüksek büyüme hızları elde edilirken genel olarak kitlelerin pastadaki payları düşse de mutlak refahlarının arttığı bir ülke olarak devam etti. Artık bunu devam ettirebilmesi mümkün değil. Geniş kitlelerin tepkilerini soğurabilmek için aşırı zenginleşme, büyük servetlerin vergilendirilmesi ve geniş kitlelerin satın alma gücünün yükseltilmesiyle iç talebi canlandırmaktan başka bir çare görünmüyor. Aslında Şi Cinping’in ortak refah diye sloganlaştırdığı strateji buna işaret ediyor ancak henüz somut adımlar atılabilmiş değil. Çin ya bu yolu devlet-komünist parti aracılığıyla benimseyecek ya da geniş halk kitlelerinin tepkileriyle. Ancak önümüzdeki dönemde Çin’de de büyük toplumsal hareketlerin yükselme ihtimali var. İnsanların ekonomik ve toplumsal taleplerinin yadsınamayacağı bir dönem olacak.