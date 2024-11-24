Küreselleşmenin sonu geldi mi?

Yusuf Tuna Koç

Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesi sonrası, küreselleşmenin sonumu geliyor sorusu da yeniden gündeme geliyor.

Bir önceki Trump döneminden bugüne geçen 8 yılda, gümrük tarifeleri artık yalnızca ABD-Çin ticaret savaşının gündemi olmaktan çıktı, Avrupa’da da ekonomik korumacı eğilimler revaçta.

ABD’nin emperyal konumu açısından uzun bir süredir "imparatorluğun gerileme döneminde olduğu" tartışılırken, Trump’ın sözde “barışçıl” söylevleri de bu gerilemenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Küresel Güneyde BRICS’in popülerleşmesi, bu değişimin bir başka çıktısı olarak niteleniyor.

Bu hafta, küreselleşmenin sonu mu geliyor sorusunu, Ukrayna-Rusya savaşı, Çin-ABD gerilimi, Avrupa’nın siyasal krizi ve kapitalist hegemonyanın yeni arayışları çerçevesinde, Hocaların Hocası Korkut Boratav, Hayri Kozanoğlu ve Ergin Yıldızoğlu ile konuştuk.

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KÜRESELLEŞMEDEKİ KIRILMA TEK YÖNLÜ OLMAZ

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu değerlendirdi: "Özetle, eski dünya düzeni dikiş tutmuyor, ABD’nin ekonomik etkisi, dünyadaki varlığı azaldıkça bunu askeri gücüyle dayatması gerekiyor. Trump bunun çok ekonomik olmadığı görüşünde."

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UKRAYNA’DA SAVAŞ NÜKLEER EŞİĞE YAKLAŞIYOR

Hocaların Hocası Korkut Boratav değerlendirdi: "Bir barış tasarımının ana öğelerinin Rusya’ya aktarıldığı, Putin’in “bir müzakere zemini var” doğrultusunda demeçlerinden anlaşılıyor. Ne var ki, Biden’ın kararı Ukrayna’da fiilen hayata geçirildi. Ocak 2025’te Trump’a fitili ateşlenmiş bir nükleer savaş ortamı devredilecektir."

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KAPİTALİST HEGEMONYANIN KABUK DEĞİŞİMİ

Ergin Yıldızoğlu değerlendirdi: Küreselleşme sonrası dönem yeni bir hegemonyacı güç altında şekillenecek, bu yeni bir kapitalizm olacaktır. Tabii eğer bu kez bu geçiş süreci uygarlığa son verecek felaketlere yol açmazsa. Bir olasılık da kapitalist üretim tarzının yerini bir başkasına bırakmaya başlaması olabilir.