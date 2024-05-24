Kurs merkezleri kadınlara yeni meslek edindiriyor

BirGün EGE

Buca Belediyesi, 8 farklı kurs merkezinde 34 farklı alanda hobi, sanat ve meslek edindirme kursları düzenliyor. Büyük ilgi gören kurslardan her yıl yaklaşık 5 bin kadın yararlanıyor. Merkezlerdeki aşçılık, kuaförlük, dikiş - nakış gibi meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar sertifikalarını alarak profesyonel olarak iş hayatına katılım sağlayabiliyor. Birçok kurs sayesinde de el becerilerini geliştiren kadınlar, keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, buradaki derslere katılarak kursiyerlerle sohbet etti.

Duman, “Gelişmiş dünya ekonomilerini yakalayabilmek için kadın istihdamının ve kadın girişimciliğinin potansiyeline inanıyoruz. Kadın gücüne inanıyoruz. Yerel yönetimler olarak kadınlarımızın sahip oldukları potansiyelin farkına varmaları, kendilerini geliştirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. Bu gibi projelerimizin üzerinde hassasiyetle durarak geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.