Kurumdan cemaate: Türkiye’nin kurumlarının çürüme hikâyesi

Ertan Aksoy - Kamuoyu Araştırmacısı

Cumhuriyet, aydınlanmayı yalnızca zihinlere değil kurumlara da yazdı. Okulu, mahkemeyi, bütçeyi, liyakati birer toplumsal sözleşmeye dönüştürdü. Yurttaşın sınıfsal geçiş imkânı böyle açıldı.

Bir zamanlar Türkiye’nin kurumları çok güçlüydü. Yargıya güven, üniversiteye saygı, sınavın adaletine inanç yüksekti. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı tartışılmazdı, TÜİK’in verisi “referans” alınırdı, ÖSYM’ye güvenilir bir emanetçi gibi bakılır, yargı kararının üzerinde “talimat” gölgesi aranmazdı. Bugünse güven dibe vurdu. KPSS sorularının sızdırıldığı dönemleri, tartışmalı enflasyon verilerini, imar aflarının can aldığı felaketleri, kayyum uygulamalarını yaşadık. Toplumun gözünde kurumlar, parti bürosuna dönüştü.

Tanıl Bora’nın Türkiye sağının üç ana damarından biri olarak tanımladığı İslamcılık, Cumhuriyet’in kurucu aklıyla tarihsel bir gerilim yaşadı. Laik eğitimden hukuk devletine uzanan kurumsal yapıya mesafesi hiç kapanmadı. Bu itiraz, zamanla “dönüştürme” arzusuna, oradan da “ele geçirme” stratejisine evrildi.

AKP bu stratejiyi kuruluşunda Fethullahçı yapıyla ortaklık üzerinden yürüttü. Refah çizgisinin “insana yatırım”, yani modern kadro yetiştirme kültürü zayıftı; devletin teknik omurgasını Fethullahçı eğitim ağlarından devşirdiler. 2010 KPSS’den yargıya sızmaya kadar pek çok kapı böyle açıldı. 15 Temmuz’dan sonra aynı ihtiyaç bu kez başka siyasal İslamcı tarikatlara ihale edildi. Liyakatin yerini referans, mülakatın yerini aidiyet aldı.

Çürüme burada büyüdü. Kurumlar zayıfladıkça suç ve suçlu için korunaklı alanlar oluştu. Bizim ölçümlerimize göre toplumun sadece %7’sinin desteklediği tarikatlar kamuya hâkim oldukça sahte diplomayla hekimlik, mühendislik iddiasında bulunanların çıkması, denetimsiz yurtlarda çocukların istismara ve yangına teslim edilmesi, “çakarlı” araçla şehirde mini imtiyaz düzeninin kurulması, sınavda sorunun çalınıp mülakatta elenmenin kural hâline gelmesi, hatta bir torbacının üstüne “narkotik” yazılı yelek geçirip dolaşabilmesi mümkün hale geldi. Bunların hepsi emniyetin, yargının ve idarenin güvenilirliğini aşındırdı, yurttaşın gözünde “devlet beni korur” duygusu zayıfladı.

Her şeye rağmen umut var. Toplum, kurumun yerini cemaatin alamayacağını, almamasını gerektiğini en acı deneyimlerden geçerek görüyor. Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanı ben olsaydım tarikatları tamamen serbest bırakırdım diyenlerin oranı %1,9’da kalıyor.

İlk seçimde solun, sosyal demokrasinin iktidar şansı çok yüksek. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bu çürümeyi onaracağız. Tarikatların devletteki musluğunu kesecek eğitimi laikleştirip fırsat eşitliğini yeniden büyüteceğiz, veriyi karartmayacak kamuyu şeffaflaştıracağız, devletin kapısını yurttaşa eşit açacağız. Korku siyasetinin yerini umudun siyaseti alacak.

Kazanacağız ve kazandığımız gün bu ülkenin çocuklarının gözlerinin içine bakarak şunu söyleyeceğiz: “Bu memleket artık sizin; kuralın, adaletin, emeğin memleketi.”