Kuşadası Belediyesi’nin Kent Lokantası açıldı

BirGün/EGE

Kuşadası Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kent Lokantası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta ilk konuşmayı yapan Duygu Günel, Başkan Ömer Günel’in selamlarını ileterek sözlerine başladı.

Konuşmasında Duygu Günel, “Bugün buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ancak Başkanımız Ömer Günel bu proje için büyük mutluluk duyuyor. Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde, vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı yemek sunabileceğimiz bir kent lokantası hayali vardı. Onun mutluluğuyla bu açılışı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ise Kent Lokantası’nın yalnızca bir yemek hizmeti olmadığını vurgulayarak, “Burası dayanışmanın, sosyal belediyeciliğin somut bir örneğidir. Bu projenin fikir babası ve emektarı, sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermeyen Başkanımız Ömer Günel’e aittir. Bizler de bu anlayışla hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Hafta içi her gün ve cumartesi günleri 11.30-15.00 saatleri arasında hizmet veren lokantada, günlük olarak hazırlanan dört çeşit yemek menüsü vatandaşlara sunuluyor. Doyurucu içeriği ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken menü, 250 TL’den satışa sunulurken, Adalı Kart sahibi vatandaşlar aynı hizmetten 140 TL gibi avantajlı bir fiyatla yararlanabiliyor.

GÜN BOYUNCA 500 KİŞİLİK YEMEK SERVİSİ

Aynı anda 120 kişiye hizmet verebilen lokanta, gün boyunca ortalama 500 kişilik yemek servisi gerçekleştiriyor.

Ayrıca yemeklerini yanında götürmek isteyenler için de “Gel - Al” konseptinde paket hizmeti sunuluyor. Özellikle çalışanlar, öğrenciler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için önemli bir buluşma noktası olan Kent Lokantası, sosyal belediyeciliğin sahadaki güçlü örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan lokantada sunulan yemeklerin tamamı hijyenik koşullarda, tesis bünyesinde hazırlanıyor.

Üretim süreci gıda mühendislerinin denetiminde yürütülürken, her aşama titizlikle kontrol edilerek vatandaşların sofralarına güvenli ve kaliteli yemekler ulaştırılıyor.