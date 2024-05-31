Kuşadası plajları halkın

Belediyeye devredilen plajlarla ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kuşadası plajları halkındır. Halka ait olanı halka geri veriyoruz” dedi.

BirGün EGE

Kuşadası Kaymakamlığı’na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan protokolle halk plajlarının bakım ve işletme yetkisi 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devredildi. Halk plajlarında bundan böyle şemsiye ve şezlonglar ücretsiz olacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “İzmir İdare Mahkemesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Valiliği arasında imzalanan sözleşmeyi iptal etmesi sonrası kentimizin plajlarının bakım ve işletmesi ile ilgili yaşanan sorun Kaymakamlığımız ile Belediyemiz arasında yapılan yeni protokolle son buldu.

Protokolle 20 Mayıs 2024 tarihi itibariyle kentimizin plajları 10 yıllığına Belediyemize devredildi. Eski protokolün iptalinden bugüne kadar geçen süre içerisinde de Kuşadası Belediyesi olarak kentimize, hemşehrilerimize ve konuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak plajlarımızın bakım ve temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyorduk. Yeni protokol ile çalışmalarımıza daha da hız verdik. Tertemiz plajlarımızın sezon boyunca tam kapasite ile hizmet verebilmesi için gerekli planlamaları tamamladık” dedi.

PLAJLAR ÜCRETSİZ

Protokolün ardından halk plajlarındaki şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirme kararı aldıklarını ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin en önemli doğal güzelliklerinden olan plajlarımızın bakım, temizlik ve düzenlemesini yapmayı bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. Plajları bir gelir kapısı olarak değerlendirmiyoruz. Hemşehrilerimizin ve kentimizi ziyaret eden konuklarımızın memnuniyetini sağlamak amacıyla 401 bin 12 metrekare gibi geniş bir alana sahip olan plajlarımızın bakımını büyük bir zevkle yapıyoruz. Tatil planı yapmakta olan herkesi bu yaz Kuşadası’nın halka açık pırıl pırıl plajlarında denizin, güneşin ve kumun tadını çıkarmaya davet ediyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak talep, ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılamak üzere yanınızda olmayı, özen ve titizlik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.