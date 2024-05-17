Kuşadası plajları yeni sezona hazırlanıyor

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi yaz sezonu öncesinde Kuşadası plajlarında hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Kuşadası plajları geride kalan 4 yıllık süreçte her yaz sezonu öncesinde olduğu gibi Kuşadası Belediyesi ekipleri ve Arya A.Ş. tarafından sezona hazırlanıyor. Kuşadası plajları, 2024 sezonunda da kente gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin, temiz ve bakımlı plajlarda tatillerini geçirebilmeleri için Kuşadası Belediyesi ekipleri ve Arya A.Ş ye ait kum temizleme araçları ile bakıma alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kruvaziyer turizminin başkenti Kuşadası aynı zamanda Mavi Bayraklı plajları ile uluslararası turizm pazarında pay sahibi olan ülkemizin en önemli deniz turizm kentlerinden biridir. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da sezon öncesinde plajlarımızın temizliği ve bakımı için ekiplerimiz hummalı bir şekilde mesai gözetmeksizin çalışıyor. Şimdiden kentimize gelecek tatilcilerimize pırıl pırıl plajlarımızda huzur içinde bir yaz sezonu diliyorum” dedi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Arya A.Ş’ye ait plaj temizlik araçları, 7/24 esasında Kuşadası plajlarının temizlik işlerine devam edecek.