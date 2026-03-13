Kuşadası’na yeni kent meydanı

BirGün/EGE

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kente kazandırılacak yatırımlardan biri olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin turizm sezonunda açılması planlanıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda yapımı sürdürülen Kent Meydanı projesi son aşamaya geldi. Depreme dayanıksız olduğu için eski belediye binasının yıkılmasıyla başlayan proje kapsamında 600 araçlık otopark tamamlandı. Alanda yağmur suyu hatları ve drenaj sistemi bitirilirken amfi tiyatronun temeli atıldı. Ticari üniteler ile tören alanı önünde mermer kaplama çalışmaları ise sürüyor. Toplam 20 bin metrekarelik alanda inşa edilen Kent Meydanı’nda otoparkın yanı sıra ticari üniteler, etkinlik alanları ve yeşil alanlar yer alacak. Meydanın altında bulunan 3 katlı ve 600 araç kapasiteli otopark, ilçe merkezindeki trafik ve park sorununa da çözüm sunacak.

Şantiyede incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın uzun yıllardır önemli bir kent meydanına sahip olmadığını belirterek projenin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Başkan Günel, “Kent Meydanı, Kuşadası’nın sosyal yaşamına önemli katkı sunacak. Turizm sezonunda açmayı planladığımız bu alan, ilçemizin turizm potansiyeline ve ticaret hayatına da hareket getirecek” dedi.

Projenin finansman modeline de değinen Başkan Günel, Kent Meydanı’nın üst devir hakkı yöntemiyle hayata geçirildiğini belirterek belediyenin bütçesinden doğrudan harcama yapılmadığını ifade etti.

Başkan Günel, meydanda yer alan 38 ticari üniteden elde edilecek gelirin, eski belediye binasının bulunduğu alandaki 108 dükkândan sağlanan gelirin yaklaşık 10 katına ulaşmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Başkan Günel, “Mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait olan bu proje tamamlandığında kentimiz için kalıcı ve değerli bir eser ortaya çıkacak. Hemşehrilerimizin